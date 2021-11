Access Partnership acquiert AlphaBeta pour étendre ses capacités en matière de politique asiatique et mondiale

L'intégration du principal cabinet de conseil en stratégie économique de Singapour consolide la mission d'Access Partnership en faveur de la technologie équitable

SINGAPOUR, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Access Partnership , l'entreprise mondiale de politique publique en matière de technologie, a annoncé aujourd'hui l'intégration AlphaBeta , d'un cabinet de conseil en stratégie et en économie basé à Singapour qui conseille les gouvernements, les entreprises et les investisseurs pour optimiser la croissance économique. Cette combinaison crée une offre de services unifiée pour développer et mettre en œuvre des solutions technologiques de pointe qui améliorent la société.

Les deux sociétés ont déjà collaboré à des travaux à fort impact pour des organisations à but non lucratif, des groupes de réflexion et des entreprises, et l'entité combinée fait d'Access Partnership l'un des plus grands cabinets de conseil en technologie de la région, avec quelque 45 responsables rien qu'à Singapour. AlphaBeta continuera de commercialiser et d'exploiter sa marque en tant que société d'Access Partnership, fournissant des services de conseil et de politique à fort impact qui accélèrent la mise sur le marché des nouvelles technologies et guident les gouvernements vers les meilleures solutions politiques pour les citoyens.

« La valeur d'une solution technologique n'est pas évidente pour toutes les parties prenantes », a déclaré Greg Francis, PDG d'Access Partnership. « Pour s'assurer qu'elle profite au citoyen, optimise le développement national et stimule la macro-croissance, il faut une analyse minutieuse. À partir d'aujourd'hui, notre entreprise fournira ce service de bout en bout avec l'aide - fait assez rare ! - d'économistes réellement passionnés d'Alpha Beta ».

« Les deux organisations partagent la même mission, à savoir aider les entreprises et les gouvernements à créer des changements sociétaux positifs », a déclaré le Dr Fraser Thompson, cofondateur et directeur d'AlphaBeta. « Faire partie d'une plateforme mondialement reconnue telle que Access Partnership nous offre l'opportunité de proposer de nouveaux services à nos clients actuels et futurs.

À propos d'Access Partnership

Access Partnership est le premier cabinet de politique publique au monde à se consacrer à l'ouverture des marchés aux technologies. Nous façonnons les politiques nationales, régionales et internationales afin de garantir un environnement équitable et durable pour la technologie qui stimule la croissance. Nos équipes à travers le monde combinent de manière unique les politiques et l'expertise technique afin d'obtenir des résultats pour les clients opérant à l'intersection de la technologie, des données et de la connectivité.

À propos d'AlphaBeta

AlphaBeta est un cabinet de conseil en économie stratégique qui travaille avec des gouvernements, des entreprises, des investisseurs et d'autres institutions pour relever les plus grands défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Le cabinet estime qu'une économie rigoureuse combinée à de solides conseils stratégiques peut contribuer à fournir des solutions nouvelles, innovantes et pratiques pour résoudre des problèmes allant de l'automatisation des emplois à la réduction de la pauvreté en passant par la perte de biodiversité.

