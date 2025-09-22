Accidentes de Auto en Dallas y Seguro UIM

David Sanchez Law Group PLLC – Texas Chongo advierte sobre el aumento de accidentes de auto en Dallas y la importancia del seguro UIM para proteger a las víctimas

DALLAS, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dallas, Texas, es una de las ciudades con mayor crecimiento en Estados Unidos. Ese dinamismo trae consigo un problema que afecta a miles de familias cada año: el aumento de accidentes automovilísticos en las principales autopistas y avenidas de la ciudad. Lugares como la I-35, LBJ Freeway (I-635), US-75 y la I-30 se han convertido en escenarios frecuentes de choques que dejan a las víctimas con lesiones graves, pérdida de ingresos y facturas médicas que parecen imposibles de pagar.

Ante esta realidad, David Sanchez Law Group PLLC, encabezado por el abogado de lesiones personales David Sanchez, conocido en la comunidad como Texas Chongo, hace un llamado urgente a los conductores de Dallas: revisar su póliza de seguro y confirmar si cuentan con cobertura de motorista sin seguro o con seguro insuficiente, mejor conocida como UIM (Uninsured/Underinsured Motorist).

El problema: conductores sin seguro o con coberturas mínimas

La ley de Texas exige que los conductores tengan seguro, pero en la práctica, un porcentaje preocupante maneja sin cobertura o solo con el mínimo requerido. Ese límite suele ser 30/60/25 ($30,000 por persona, $60,000 por accidente y $25,000 por daños a propiedad).

"Con esas cantidades, una sola noche en terapia intensiva puede agotar todo el seguro disponible," explica David Sanchez. "He visto familias en Dallas entrar en deudas millonarias porque confiaron en que el seguro del otro conductor los iba a cubrir. Ahí es donde entra el UIM: es literalmente la red de seguridad que puede salvar tu estabilidad financiera."

¿Qué es el seguro UIM y cómo funciona?

El seguro de motorista sin seguro o con seguro insuficiente (UIM) se activa cuando el responsable del accidente:

No tiene seguro.

Se da a la fuga (hit and run).

Tiene seguro, pero no alcanza para cubrir los daños.

En esos casos, tu propia póliza paga lo que falta para cubrir gastos médicos, pérdida de salarios, daños a tu vehículo y, en algunos casos, compensación por dolor y sufrimiento.

"En pocas palabras, UIM es la diferencia entre poder pagar tus terapias de rehabilitación o quedarte atrapado en un ciclo de deudas médicas," añade Sanchez.

Casos reales en Dallas

El despacho David Sanchez Law Group PLLC ha representado múltiples casos donde el UIM ha sido determinante:

Choque múltiple en la I-30: Un conductor sin seguro provocó una carambola con cinco autos. Los $30,000 disponibles se repartieron entre varias víctimas, quedando cada una con apenas una fracción. Gracias a su cobertura UIM, una de las familias pudo pagar cirugías y fisioterapia durante meses.

Accidente de motocicleta en Oak Cliff: Un joven motociclista fue impactado por un conductor con seguro insuficiente. El UIM cubrió su tratamiento y la reparación de su motocicleta.

Conductor ebrio en Lower Greenville: Un responsable con póliza mínima provocó lesiones graves a una madre de familia. La activación del UIM permitió que ella cubriera tratamientos de largo plazo y siguiera sosteniendo a sus hijos.

Autoridad y confianza en Dallas

David Sanchez Law Group PLLC – Texas Chongo se ha consolidado como un aliado de confianza para víctimas de accidentes en todo el condado de Dallas. La firma opera bajo un modelo de honorarios de contingencia, lo que significa que el cliente no paga nada a menos que se gane el caso.

"Las aseguradoras tienen ejércitos de abogados para proteger sus intereses. Nuestro trabajo es equilibrar la balanza para que la víctima también tenga representación de calidad," señala Sanchez.

Educación preventiva para la comunidad

Además de litigar, la firma se ha dedicado a educar a la comunidad latina y angloparlante en Dallas sobre la importancia de tomar decisiones informadas tras un accidente. En charlas comunitarias y entrevistas con medios locales, Texas Chongo comparte consejos prácticos:

Revisa tu póliza cada año y confirma que tengas cobertura UIM.

No aceptes el primer acuerdo que te ofrezca la aseguradora.

Documenta la escena: fotos, videos, datos de testigos y reportes oficiales.

Busca atención médica inmediata, incluso si piensas que la lesión es menor.

Consulta con un abogado lo antes posible, ya que la evidencia desaparece rápido.

El impacto humano detrás de cada caso

Para Texas Chongo, cada caso no es un simple expediente, sino la historia de una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Cuando un cliente entra a mi oficina, no veo un número de caso, veo a una madre, un padre, un trabajador que solo quiere volver a levantarse y cuidar de los suyos. El UIM no es solo un término legal, es una herramienta real para proteger vidas," enfatiza Sanchez.

Con el aumento de accidentes y el alto número de conductores sin seguro en Dallas, David Sanchez Law Group PLLC – Texas Chongo invita a todos los residentes a tomar medidas hoy mismo:

Revisar su póliza de seguro de auto.

Confirmar si cuentan con cobertura UIM.

Consultar con un abogado en caso de accidente antes de firmar cualquier documento.

