ACCIONA, CAF et EIT InnoEnergy parient sur Zeleros pour accélérer l'hyperloop en Europe

ACCIONA, entreprise mondiale leader dans le développement d'infrastructures durables, dirige ce nouveau tour d'investissement de l'entreprise valencienne, en apportant sa grande expérience et ses connaissances techniques dans la construction de lignes de transport à grande vitesse, ayant exécuté des projets de ce type en Espagne, en Italie et même en Norvège, où elle construit actuellement les plus longs tunnels ferroviaires des pays nordiques dans le cadre du projet Follo Line. "Cette initiative s'inscrit dans le concept de mobilité durable que nous défendons chez ACCIONA, c'est pourquoi nous avons décidé de la soutenir. Je pense que notre savoir-faire, ainsi que la grande expérience de l'entreprise dans le domaine du transport ferroviaire, apporteront une grande valeur ajoutée à ce projet ", a déclaré Telmo Pérez Luaces, directeur de l'innovation de la division Infrastructure d'ACCIONA.

Le Groupe CAF est l'une des références internationales dans la conception et la mise en œuvre de systèmes complets de mobilité et de solutions de transport en commun. Forte d'une histoire de plus de 100 ans, elle a développé d'importants projets dans de nombreux pays des cinq continents. Leire Aguirre, qui travaille au département du développement de l'entreprise et des nouvelles activités du groupe CAF, a déclaré : « En tant qu'experts du matériel roulant, de CAF, nous apporterons toute notre expérience à la conception d'une capsule robuste qui réduira les coûts d'infrastructure et garantira un fonctionnement sûr et efficace. »

EIT InnoEnergy, moteur de premier plan pour l'énergie durable et promoteur de projets tels que l'European Battery Alliance, soutiendra dans ce cas Zeleros pour la réalisation de l'hyperloop en Europe. Josep Miquel Torregrosa, directeur de la création d'entreprise d'EIT InnoEnergy Iberia, souligne : « Chez Innoenergy, nous croyons fermement au potentiel de la technologie Zeleros pour connecter le monde en quelques minutes et de manière durable, et nous soutiendrons la création d'un écosystème robuste au niveau européen. »

Les trois partenaires apportent des connaissances dans des domaines clés du développement de l'hyperloop : infrastructure, véhicule et cadre de développement industriel au niveau européen. Ainsi, ils rejoignent l'équipe de plus de 180 professionnels et 50 organisations faisant de la création du système hyperloop de Zeleros une réalité.

David Pistoni, PDG et co-fondateur de Zeleros, souligne : « Pour Zeleros, c'est un honneur d'avoir des partenaires industriels au niveau d'ACCIONA, CAF et EIT InnoEnergy pour faire de ce projet ambitieux une réalité, avec laquelle nous voulons repousser les limites de la mobilité telle que nous la connaissons, en la rendant plus rapide et plus durable. Nous continuons à faire des progrès constants pour y parvenir. »

L'Europe est leader dans les systèmes de transport à grande vitesse et désormais aussi dans l'hyperloop. Les pays européens ont créé le premier comité de normalisation hyperloop au monde et dispose d'un écosystème puissant, comme en témoigne le projet Hypernex promu par Shift2Rail de la Commission européenne. Le ministère espagnol des Sciences et le ministère des Transports a également annoncé des plans pour la création de la première piste d'essai européenne en Espagne et des associations telles que le MAFEX, l'Union internationale des chemins de fer (UIC) ou le Railway Innovation Hub ont été impliquées, détectant des synergies avec le secteur ferroviaire.

Zeleros continue de grandir. En février, l'entreprise révélait travailler avec le géant aéronautique Airbus sur le test de son système de propulsion électrique, et il y a quelques semaines sur un projet pilote de système de moteur linéaire utilisé en hyperloop pour décarboner les opérations logistiques dans les ports et aéroports. Le Z01, le véhicule hyperloop modèle de Zeleros, sera exposé au pavillon espagnol de l'Expo Dubaï 2020 (Émirats arabes unis) d'octobre 2021 à mars 2022. La croissance rapide de Zeleros est un élément fondamental qui positionne l'Europe de manière exceptionnelle, jetant des bases solides pour la mise en œuvre de l'hyperloop dans le monde, établissant une nouvelle fois une référence dans les systèmes de transport terrestre à grande vitesse.

A propos de Zeleros

Zeleros est une société espagnole basée à Valence qui dirige le développement d'Hyperloop en Europe. Ses technologies uniques intégrées au véhicule permettent la mise en œuvre d'itinéraires hyperloop évolutifs, réduisant considérablement le coût par kilomètre d'infrastructure et fonctionnant à des niveaux de pression plus sûrs. L'entreprise travaille également au développement de solutions de mobilité avancées pour l'automatisation des ports et des aéroports, en tirant parti de ses technologies et connaissances appliquées à ces secteurs. Co- fondé en 2016 par David Pistoni (CEO), Daniel Orient (CTO) et Juan Vicén (CMO), après avoir été deux fois primé au concours organisé par Elon Musk (SpaceX) à Los Angeles. Zeleros s'associe à des acteurs industriels renommés et à des centres de recherche du monde entier pour faire de l'hyperloop une réalité au cours de la prochaine décennie. Actuellement, il coordonne plus de 180 personnes en développement, dont des organisations telles que Red Eléctrica de España, Tecnalia, CIEMAT, Renfe ou EIT Climate-KIC. www.zeleros.com

A propos de ACCIONA

ACCIONA est une entreprise mondiale, leader dans la fourniture de solutions régénératrices pour une économie décarbonée. Son offre commerciale comprend les énergies renouvelables, le traitement et la gestion de l'eau, les systèmes de transport et de mobilité éco-efficaces, les infrastructures résilientes, etc. L'entreprise est neutre en carbone depuis 2016. ACCIONA a enregistré des ventes de 6 472 millions d'euros en 2020 et est présente dans plus de 60 pays. https://www.acciona.com

A propos du Groupe CAF

Le Groupe CAF est leader sur le marché international en tant que fournisseur de systèmes de transport complets, à la fois dans le ferroviaire (métro, tramways, grande vitesse, banlieue, banlieue, LRV, locomotives, travaux publics, électrification) et non ferroviaire (autobus urbains durables). Avec un chiffre d'affaires qui a atteint 2 762 millions d'euros en 2020, le Groupe CAF dispose aujourd'hui d'une équipe de plus de 13 000 personnes, avec des usines de production en Espagne, en France, aux Etats-Unis, au Brésil, au Mexique, en Pologne et au Royaume-Uni, ainsi qu'un grand nombre de filiales à travers le monde. https://www.caf.net/fr

About EIT Innoenergy

EIT InnoEnergy opère au centre de la transition énergétique et est le principal moteur de l'énergie durable, apportant la technologie et les compétences nécessaires pour soutenir le pacte vert et les objectifs de décarbonation de l'Europe.

Reconnu mondialement comme l'investisseur énergétique le plus actif et l'un des plus grands investisseurs dans les technologies climatiques et les énergies renouvelables en 2020 ; avec des investissements dans 500 entreprises industrielles innovantes dans le domaine de l'énergie, EIT InnoEnergy soutient les innovations dans divers domaines.

Créé en 2010 et soutenu par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), un organisme de l'Union européenne, EIT InnoEnergy possède des bureaux à travers l'Europe et à Boston, aux États-Unis. www.innoenergy.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1579427/Zeleros_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1579428/Zeleros_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1579429/Zeleros_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1579430/Zeleros_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1579431/Zeleros_5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1579432/Zeleros_Logo.jpg

Related Links

https://zeleros.com



SOURCE Zeleros