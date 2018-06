ACCO Brands Corporation adquiere GOBA Internacional

"Estamos muy entusiasmados por aumentar nuestra presencia en segmentos de productos escolares y de consumo de crecimiento más rápido con el agregado de marcas sólidas como Barrilito", expresó Boris Elisman, presidente del directorio y de la empresa y director ejecutivo de ACCO Brands. "Estas marcas y productos aumentan nuestra penetración de mercado entre los mayoristas y minoristas de todo México y complementan nuestra distribución existente en el país".

Acerca de GOBA

GOBA es un comercializador y vendedor de productos escolares y artesanales destacado de México. Entre sus marcas principales están Barrilito, Colop, Delta, Sizzix y Acme.

Acerca de ACCO Brands Corporation

ACCO Brands Corporation es uno de los diseñadores, comercializadores y fabricantes de productos académicos, de consumo y comerciales de marca más grandes del mundo. Entre sus marcas más conocidas están Artline®, AT-A-GLANCE®, Derwent®, Esselte®, Five Star®, GBC®, Hilroy®, Kensington®, Leitz®, Mead®, Quartet®, Rapid®, Rexel®, Swingline®, Tilibra®, Wilson Jones® y muchas otras. Sus productos se venden en más de 100 países de todo el mundo. Se puede encontrar más información sobre ACCO Brands, Home of Great Brands Built by Great People (el hogar de grandes marcas construido por grandes personas), en www.accobrands.com.

Medidas financieras no conformes a los GAAP

Este comunicado de prensa contiene ingresos prospectivos ajustados por acción no conformes a los GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados) e ingresos ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ("EBITDA"). No ofrecemos una conciliación de los ingresos prospectivos ajustados por acción ni EBITDA ajustado conforme a la medida financiera prevista en los GAAP comparable de manera más directa porque a la medida financiera de los GAAP no se puede acceder de manera prospectiva y la conciliación de información no se puede hacer sin esfuerzos irrazonables debido a la dificultad inherente de la previsión y la cuantificación de ciertos montos que son necesarios para tal conciliación, incluidos los ajustes que se podrían hacer por gastos relacionados con la reestructuración, la integración y la adquisición, la variabilidad de nuestra alícuota impositiva y otros cargos reflejados en nuestros números históricos. La relevancia probable de cada uno de estos elementos es alta y, según la experiencia histórica, podría ser sustancial.

Usamos estas medidas financieras que no siguen los GAAP tanto en la gestión y evaluación internas de nuestro negocio como para explicar nuestros resultados a los accionistas y a la comunidad de inversores. Además, la remuneración de incentivo del personal jerárquico se calcula, en parte, mediante ingresos ajustados por acciones. Consideramos que estas medidas ofrecen a los gerentes y a los inversores una comprensión más completa de nuestros resultados y tendencias operativos subyacentes, facilitan las comparaciones relevantes y mejoran nuestro entendimiento global del rendimiento financiero anterior y nuestras perspectivas a futuro. Estas medidas financieras que no siguen los GAAP ofrecen una indicación de nuestro rendimiento inicial antes de ganancias, pérdidas u otros cargos que consideráramos fuera de nuestros resultados operativos principales.

Estas medidas financieras que no se ajustan a los GAAP excluyen ciertos rubros que podrían tener un impacto sustancial sobre nuestros resultados financieros declarados, tales como los rubros del impuesto a la renta no usuales, los cargos de reestructuración e integración, los gastos relacionados con la adquisición, las fluctuaciones en el tipo de cambio y otros rubros únicos o no recurrentes. Estas medidas no deberían considerarse de manera aislada o como sustitución o superiores a la medida financiera conforme a los GAAP que fuera directamente comparable y debería leerse en relación con los estados contables de la empresa presentados de acuerdo con los GAAP.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, que no se refieran a hechos históricos, especialmente aquellas que prevean rendimiento financiero futuro, perspectivas comerciales, crecimiento, estrategias operativas y asuntos similares, son "declaraciones prospectivas" en los términos de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Tales declaraciones están sujetas a ciertos riesgos y factores de incertidumbre y se hacen a la fecha del presente. No asumimos deber ni obligación alguna en cuanto a la actualización de estas declaraciones. Como los resultados efectivos pueden diferir sustancialmente de aquellos sugeridos o implícitos en tales declaraciones prospectivas, usted no debería basarse indebidamente en ellas al decidir si comprar, vender o mantener los títulos de la empresa.

Entre los factores que podrían afectar nuestros resultados o hacer que nuestros planes, acciones y resultados difirieran sustancialmente de nuestras expectativas actuales están los siguientes: el riesgo de que no se cumplan las condiciones sustanciales al cierre de la adquisición de GOBA; el riesgo de que no se realice la adquisición de GOBA; el tiempo necesario para consumar la adquisición de GOBA; nuestra capacidad de llevar a cabo las sinergias, las oportunidades de crecimiento y otros beneficios potenciales de adquirir GOBA y fusionarla de manera satisfactoria con nuestra empresa actual; el efecto de las fluctuaciones en la moneda extranjera y otros riesgos y factores de incertidumbre descritos en "Parte I, Punto 1A. Factores de Riesgo" en nuestro Informe Anual del Formulario 10-K correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, y en otros informes que presentemos ante la SEC.

