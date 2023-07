Accor accélère au Japon avec un accord pour l'exploitation de 23 établissements

ACCOR CONCLUT, AVEC EBISU RESORT LLC, UN PARTENARIAT MAJEUR QUI VERRA CES 23 HÔTELS REJOINDRE LES MARQUES DU GROUPE D'ICI AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2024

PARIS, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- À l'heure où les ouvertures d'hôtels se multiplient dans cette région du monde, la présence de Accor au Japon devrait doubler prochainement. Sur fond de reprise du voyage et du tourisme international, des destinations comme le Japon, Singapour, le Vietnam et des pays voisins comme la Chine, connaissent un afflux important de voyageurs étrangers, ainsi qu'une demande intérieure croissante pour les voyages d'affaires et de loisirs.

Accor a récemment annoncé la conclusion d'un nouveau partenariat stratégique avec JHRA au Japon, portant sur la rénovation des établissements du portefeuille Daiwa Resorts et leur conversion en hôtels Grand Mercure et Mercure pour offrir des expériences adaptées au marché national. Cette opération permettra de doubler le portefeuille actuel de Accor au Japon en y intégrant 23 adresses pour plus de 6 000 chambres. La conversion de ces hôtels s'étalera sur toute l'année 2024, après quoi leur exploitation s'effectuera sous les marques Grand Mercure et Mercure.

« Nous sommes ravis d'ajouter ces magnifiques hôtels à notre portefeuille japonais. Accor s'appuiera sur les excellentes relations que Daiwa Resort a su établir dans chaque région, et nous collaborerons étroitement avec notre partenaire Japan Hotel Reit Advisors, en charge de la gestion des actifs de Daiwa Resort, pour rénover ces établissements », déclare Jean-Jacques Morin, Directeur général adjoint Groupe et Directeur général de la division Premium, Milieu de Gamme & Economique, Accor. « Nos ambitions se nourrissent de la reprise en Asie, et nous cherchons donc à offrir aux voyageurs un éventail toujours plus large et diversifié d'expériences hôtelières dans l'ensemble de cette région. Au cours de la dernière décennie, Accor est passé de propriétaire d'actifs immobiliers à un groupe agile et asset light, augmentant son portefeuille d'hôtels de 50 % et triplant le nombre de ses marques. Aujourd'hui, avec la reprise de la demande comme moteur, nous porterons ces marques vers de nouveaux sommets, avec une densité, une présence et une envergure jamais vues auparavant. »

« Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à toutes celles et ceux qui ont soutenu Daiwa Resorts jusqu'à aujourd'hui. 23 de nos hôtels, situés dans des lieux emblématiques du Japon, de Hokkaido à Okinawa, passeront prochainement sous pavillon Grand Mercure ou Mercure. Ces changements d'enseigne nous permettront d'offrir des expériences renouvelées et des souvenirs de voyage inoubliables. Notre promesse : un séjour confortable, ponctué d'activités faisant la part belle à la gastronomie, aux attractions touristiques et aux sources thermales locales, et permettant aux clients de profiter au mieux des spécificités de chaque adresse. Nous avons pour volonté de collaborer toujours plus étroitement avec les communautés au sein desquelles s'inscrivent nos établissements, afin de faire partager la beauté de chacune de nos destinations, non seulement au Japon mais également dans le monde entier », commente Koji Mayanagi, Président-Directeur général de Daiwa Resort Co.

Accor réalisera par ailleurs plusieurs nouvelles ouvertures majeures en Asie-Pacifique sur les prochaines années, témoignant ainsi de la diversité du réseau en plein essor du Groupe dans cette région.

Le Pullman Singapore Hill Street est un chef-d'œuvre architectural, équipé des toutes dernières technologies. Son bar rooftop ouvrira dans le courant de l'année.

est un chef-d'œuvre architectural, équipé des toutes dernières technologies. Son bar rooftop ouvrira dans le courant de l'année. L' ibis Styles Bangkok Twin Towers sera le plus grand établissement ibis Styles au monde à son inauguration officielle en 2024. Il mettra à l'honneur l'approche créative, ludique et familiale de la marque.

sera le plus grand établissement ibis Styles au monde à son inauguration officielle en 2024. Il mettra à l'honneur l'approche créative, ludique et familiale de la marque. Le Novotel Nara ouvrira ses portes en 2024. Première adresse japonaise de l'une des enseignes hôtelières milieu de gamme les plus appréciées au monde, elle offrira une expérience multisensorielle aux voyageurs d'affaires et de loisirs dans cette région riche en histoire, à seulement 45 minutes au sud de Kyoto .

ouvrira ses portes en 2024. Première adresse japonaise de l'une des enseignes hôtelières milieu de gamme les plus appréciées au monde, elle offrira une expérience multisensorielle aux voyageurs d'affaires et de loisirs dans cette région riche en histoire, à seulement 45 minutes au sud de . Le Fairmont Hanoi ouvrira en 2024 au Vietnam , associant l'une des marques d'hôtels de luxe les plus réputées au monde à des intérieurs typiquement indochinois et à l'effervescence culturelle de Ho Chi Minh Ville .

ouvrira en 2024 au , associant l'une des marques d'hôtels de luxe les plus réputées au monde à des intérieurs typiquement indochinois et à l'effervescence culturelle de . Le Mondrian Singapore Duxton sera inauguré cette année. Au sein de l'un des quartiers les plus prisés de Singapour, il mêlera ce qui fait la réputation de la marque : art, glamour et gastronomie.

sera inauguré cette année. Au sein de l'un des quartiers les plus prisés de Singapour, il mêlera ce qui fait la réputation de la marque : art, glamour et gastronomie. Le Fairmont Tokyo, dont l'ouverture est prévue pour 2025, comprendra 219 chambres et offrira une vue imprenable sur la baie de Tokyo .

La Thaïlande et l'Indonésie sont des bastions historiques pour Accor, qui recherche en permanence de nouvelles opportunités de développement dans ces deux pays. Le Vietnam, les Philippines et le Japon sont également des marchés importants, au sein desquels Accor a identifié des opportunités futures de croissance.

Le Groupe continuera à rechercher des opportunités d'envergure, notamment en étudiant les possibilités de conversion, ce qui assurera une création de valeur efficace aux hôtels existants et donnera un coup d'accélérateur considérable aux marques.

Les propriétaires d'hôtels indépendants sont de longue date séduits par les enseignes Accor, notamment en matière de conversion. Le Groupe est réputé pour son adaptabilité, sa simplicité de transition et son éventail incomparable de marques, au nombre desquelles Pullman, Novotel, ibis, ibis Styles, Mercure, Grand Mercure, Mövenpick, greet, et la toute dernière en date : Handwritten Collection. Chacune de ces enseignes est conçue pour proposer une grande simplicité de conversion et offrir aux propriétaires d'hôtels existants une augmentation rapide des revenus et un accès immédiat à la puissance et au rayonnement des plateformes de vente, de distribution et de fidélisation de Accor, tout en leur faisant bénéficier de l'expertise du Groupe en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

