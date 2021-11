Accor présente Emblems Collection, un portefeuille d'hôtels de luxe tout à fait uniques

« Emblems Collection ajoute une dimension, nouvelle et passionnante, à l'offre haut de gamme du groupe Accor. L'un des principaux axes de notre stratégie de croissance et de développement consiste à étoffer de manière offensive nos lignes de produits les plus puissantes et nos principaux accélérateurs commerciaux, notamment les marques de luxe et celles de collection, tout en veillant à ce que les plus de 40 enseignes de notre réseau mondial continuent à croître, évoluer et se développer » , déclare Sébastien Bazin, Président-Directeur Général, Accor . « Les hôtels qui intégreront Emblems Collection seront ceux recherchés par les voyageurs en quête d'expériences d'exception, de type boutique-hôtel, ainsi que ceux animés par des hôteliers qui affectionnent les marques indépendantes tout en désirant bénéficier des avantages que procure l'accompagnement par un partenaire d'envergure mondiale. »

Avec la création d'Emblems Collection, Accor conforte ses positions dans le domaine des marques de collection, et cherchera à reproduire le succès déjà obtenu avec une autre enseigne du groupe : MGallery Hotel Collection, un portefeuille qui compte désormais plus de 100 hôtels de charme à travers le monde. Dans le même esprit de liberté, mais plus axée sur le segment du luxe, Emblems Collection présentera des adresses uniques, hautement emblématiques de par leurs créateurs, leur public cible ou leur destination. S'adressant aux voyageurs chics et élégants, ses établissements s'inscriront dans un environnement raffiné, seront équipés de piscines magnifiques et déploieront des espaces communs animés. Les hôtels et resorts qui rejoindront cette collection se répartiront en trois catégories :

Emblems Collection Heritage – des hôtels emblématiques de leur destination, des édifices qui participent au caractère d'une ville, d'un territoire ou d'un pays ; des propriétés qui célèbrent l'histoire et les traditions culturelles des lieux qui les accueillent.

– des hôtels emblématiques de leur destination, des édifices qui participent au caractère d'une ville, d'un territoire ou d'un pays ; des propriétés qui célèbrent l'histoire et les traditions culturelles des lieux qui les accueillent. Emblems Collection Retreat – des lieux de villégiature faisant face à des plages immaculées, s'inscrivant dans des campagnes bucoliques ou nichées au cœur d'une chaîne de montagnes, offrant de somptueuses expériences de spa et de mieux-être, ainsi que des soins holistiques et la possibilité de se ressourcer par des rituels empreints de sérénité et de bien-être.

– des lieux de villégiature faisant face à des plages immaculées, s'inscrivant dans des campagnes bucoliques ou nichées au cœur d'une chaîne de montagnes, offrant de somptueuses expériences de spa et de mieux-être, ainsi que des soins holistiques et la possibilité de se ressourcer par des rituels empreints de sérénité et de bien-être. Emblems Collection Signature – des hôtels design qui incarnent un univers esthétique, une ode au style et à l'esprit des créateurs de l'hôtel ou des premiers résidents de l'édifice, qui ont contribué à en façonner l'héritage unique.

Conçue pour les hôteliers indépendants

La marque Emblems Collection est pensée pour tenir compte des besoins des propriétaires d'établissements indépendants et de boutiques-hôtels. Pour ceux qui cherchent à imprimer un caractère plus premium à leur établissement et renforcer leur réputation à l'international, les standards hôteliers de la collection sont souples et simples à mettre en œuvre, tout en étant ouverts à la conclusion d'accords de franchise : il s'agit de la seule enseigne de luxe du groupe Accor à offrir cette possibilité. La nouvelle marque encouragera ses hôtels à conserver l'identité qui leur est propre, un facteur essentiel pour les hôteliers qui ont investi dans la création d'un certain style pour leur hôtel et/ou adapté à leur marché. De plus, Emblems Collection offre un retour sur investissement direct et la possibilité de maximiser les revenus grâce à un accès immédiat à la puissance de la plateforme de vente, de distribution et de fidélisation de Accor.

« Aux propriétaires et aux promoteurs qui ont créé des hôtels de luxe uniques ou qui cherchent à développer une nouvelle offre haut de gamme, nous proposons une marque de collection capable de renforcer le statut et la notoriété de leur établissement, avec un investissement limité dans le marketing et le branding, ainsi qu'un processus de transition facilité », déclare Agnès Roquefort, Directrice du Développement, Accor. « Avec Emblems Collection, un hôtelier peut immédiatement optimiser ses coûts et son exploitation en s'appuyant sur les puissants réseaux mondiaux de distribution et d'approvisionnement de Accor, tout en élargissant son public dès son adhésion. Nous sommes impatients de collaborer avec de nouveaux hôteliers et partenaires de développement afin d'ajouter de nouvelles adresses internationales à cette collection d'exception. »

Première escale : Chine

Le Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection sera le premier fleuron de ce nouveau portefeuille hôtelier. Cet établissement se trouve dans le célèbre Guiyang Art Centre de la ville. Construit à l'origine pour être une opulente résidence privée, ce joyau de la capitale provinciale séduit les visiteurs par ses vastes espaces extérieurs, ses jardins luxuriants et son atmosphère propice à la sérénité.

Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection

La ville de Guiyang est réputée pour son climat chaud et agréable. Elle est située au centre de la province de Guizhou et jouit d'une situation idéale sur la rive nord de la rivière Nanming. Surnommée la « Capitale des stations estivales » en Chine, Guiyang est l'une des villes à la croissance la plus rapide du pays, un haut lieu du tourisme et une destination prisée des voyageurs avertis, venus de Chine ou d'ailleurs.

« La Chine, l'un des marchés hôteliers les plus importants au monde, est pour Accor l'endroit idéal où lancer cette nouvelle marque de luxe. Nous sommes honorés de travailler avec notre partenaire de confiance, HLC Group, sur ce projet historique. HLC est un leader respecté dans la province de Guizhou, reconnu comme étant l'une des meilleures entreprises privées de Chine. Nous sommes ravis de nous associer à cette société pour concrétiser notre vision commune pour le premier hôtel Emblems Collection, à Guiyang », déclare Gary Rosen, Directeur Général Grande Chine, Accor. « Cette propriété aussi majestueuse qu'énigmatique suscite depuis longtemps la curiosité des résidents et des visiteurs de Guiyang. Emblems Collection dévoilera sa vision novatrice et contemporaine de l'art de vivre haut de gamme dans ce monument iconique, définissant par là même les standards élevés d'accueil et d'élégance que nous voulons déployer pour cette enseigne appelée à s'étendre à d'autres marchés à travers le monde. »

Les hôtes tomberont sous le charme de ce nouvel hôtel, de ses 64 suites extraordinaires et de ses deux splendides salles de réception, mélange féérique de grandeur, d'élégance et d'innovation. Qu'il s'agisse de profiter de la sérénité de la piscine, du spa et de l'espace de remise en forme, ou de l'animation de l'un des bars, salons et restaurants chics de l'hôtel, le Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection s'imposera sans aucun doute comme l'un des hôtels les plus appréciés de la capitale de la province de Guizhou.

Avec l'objectif de réunir 60 adresses d'ici 2030, Accor recherche activement de nouveaux établissements à intégrer à Emblems Collection dans les destinations cibles à travers le monde. À Paris et à Prague notamment, les hôtels de luxe historiques peuvent se porter candidats à l'Emblems Collection Heritage ou à l'Emblems Collection Signature. Les autres villes ciblées comprennent Londres, Amsterdam, Berlin, Madrid, Marrakech, Le Caire, Amman, Doha, Moscou, Bangkok, Séoul, Sydney, Montréal, New York, La Havane, Carthagène, Santiago, Buenos Aires, ou encore Montevideo. Pour l'Emblems Collection Retreat, les destinations présélectionnées sont la Toscane, Mykonos, Bodrum, l'Algarve, Bali, la Gold Coast (Australie) et la Riviera Maya (Mexique).

À propos de Accor

