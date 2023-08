ACCORD et HIPRA concluent un accord de distribution exclusif pour commercialiser le vaccin COVID-19 (BIMERVAX®) de HIPRA au Royaume-Uni

BIMERVAX® : une dose de rappel d'un vaccin bivalent à base de protéines recombinantes permet d'immuniser les personnes âgées de plus de 16 ans

LONDRES et GERONE, Espagne, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- Accord Healthcare, Ltd. (Accord) et HIPRA ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord de distribution exclusif pour commercialiser le vaccin COVID-19 de HIPRA au Royaume-Uni. Le vaccin a été entièrement développé dans l'Union européenne (UE) et consiste en un vaccin bivalent avec adjuvant contenant une protéine recombinante1. Le vaccin COVID de HIPRA, Bimervax®, a été autorisé par la MHRA britannique le 31 juillet 2023, en tant que vaccin de rappel pour l'immunisation active afin de prévenir la COVID-19 chez les personnes âgées de 16 ans et plus qui ont déjà reçu un vaccin COVID-19 à ARNm1,2. L'essai principal a comparé la réponse immunitaire déclenchée par le vaccin HIPRA à celle déclenchée par le vaccin à ARNm Comirnaty® (Pfizer/BioNTech)3. Suite aux résultats, la MHRA britannique et l'AEM ont conclu que les bénéfices du vaccin HIPRA l'emportaient sur ses risques et ont recommandé l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni et dans les pays de la zone UE, respectivement2,4.

« Nous sommes ravis de collaborer avec HIPRA pour mettre à disposition un vaccin COVID-19 à base de protéines recombinantes au Royaume-Uni, ce qui constitue une option supplémentaire pour aider à combattre ce qui reste une menace pour la santé », a déclaré Paul Tredwell, vice-président exécutif d'Accord Healthcare Ltd.

« Nous sommes fiers de nous associer à Accord pour commercialiser BIMERVAX® au Royaume-Uni. Le vaccin HIPRA COVID-19 est le premier vaccin destiné à la santé humaine à être conçu, développé et entièrement fabriqué en Espagne. Le fait de disposer dans le pays de structures et de capacités allant de la recherche et du développement les plus fondamentaux à la production de vaccins est un facteur clé pour pouvoir soutenir une réponse rapide en cas de futures urgences sanitaires et renforce l'autonomie stratégique de l'Europe dans le domaine de la santé », a déclaré Carles Fàbrega, directeur général de HIPRA Human Health.

A propos du vaccin COVID-19 de HIPRA

Le vaccin COVID-19 de HIPRA est un vaccin bivalent à base de protéines recombinantes contre la COVID-19, basé sur une technologie largement utilisée dans la fabrication de vaccins, tels que ceux contre l'hépatite et la grippe, entre autres. En mars, il a été autorisé par l'AEM comme dose de rappel pour prévenir la COVID-19 chez les personnes âgées de 16 ans et plus qui ont déjà reçu un vaccin ARNm contre la COVID-194. Il s'agit d'un vaccin bivalent avec adjuvant contenant une protéine recombinante basée sur les variantes bêta et alpha du SARS-CoV-21.

L'avis positif de la MHRA et de l'AEM a été rendu après avoir conclu que des données solides et suffisantes sur la qualité, l'immunogénicité et la sécurité du vaccin étaient disponibles1, 3, 5.

L'immunogénicité de Bimervax® a été évaluée dans une étude d'immunobridging, qui a comparé la réponse immunitaire induite par ce nouveau vaccin à celle induite par le vaccin ARNm autorisé Comirnaty®. L'étude a porté sur 765 adultes qui avaient reçu deux doses de Comirnaty® lors de la vaccination initiale et qui ont ensuite reçu une dose de rappel de Bimervax® ou de Comirnaty®. Des données complémentaires ont été fournies par une étude en cours portant sur 2 646 sujets (âgés d'au moins 16 ans) précédemment immunisés avec des vaccins à ARNm ou à vecteur. Le vaccin COVID-19 d'HIPRA a déclenché une réponse immunitaire adéquate contre les variantes du SARS-CoV-2, y compris Omicron, et la plupart des effets indésirables sont survenus dans les 3 jours suivant la vaccination et étaient d'une gravité légère à modérée1.

À propos d'Accord Healthcare, Ltd.

Accord Healthcare, Ltd., dont le siège se trouve au Royaume-Uni, est l'une des entreprises pharmaceutiques à la croissance la plus rapide en Europe. Accord possède l'une des plus grandes empreintes de marché parmi les entreprises européennes de sa catégorie, ce qui permet à plus de 95 % des patients européens d'avoir accès à des médicaments vitaux. Accord propose plus de 40 traitements oncologiques ou liés à l'oncologie, ce qui en fait l'un des plus grands fournisseurs de produits de chimiothérapie en Europe. Notre approche est agile et inventive, nous cherchons toujours à améliorer nos produits et l'accès des patients à ceux-ci. Nous sommes encouragés à penser différemment et à fournir davantage pour le bénéfice des patients du monde entier.

À propos de HIPRA

Basée à Amer (Gérone) en Espagne, HIPRA est une société pharmaceutique biotechnologique spécialisée dans la prévention pour la santé animale et humaine, avec une large gamme de vaccins hautement innovants et un service de diagnostic avancé. HIPRA a plus de 50 ans d'expérience dans la recherche et le développement de différents vaccins. Grâce à un modèle organisationnel unique, HIPRA contrôle tous les processus de la chaîne de valeur, générant un savoir-faire unique et devenant une référence dans la recherche, la production et la commercialisation de produits biologiques. HIPRA dispose d'une solide présence internationale, de filiales commerciales et d'un réseau de distribution mondial, ce qui permet aux produits d'atteindre des clients dans plus de 100 pays, sur les cinq continents. Une entreprise qui s'appuie sur les dernières avancées technologiques pour créer des solutions innovantes qui améliorent la santé dans le monde.

