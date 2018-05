Accueil des immigrants : le Prix Charles Bronfman décerné à David Lubell de chez Welcoming America

Dan Meridor, ancien vice-Premier ministre d'Israël, qui s'est exprimé au nom du jury international ayant désigné les lauréats, a souligné que l'immigration récente avait « réveillé » la xénophobie et le racisme, ce qui s'inscrit « à l'encontre de la tradition juive d'accueil des étrangers ». Meridor a ajouté que Lubell faisait honneur à cette tradition.

Le Prix Charles Bronfman est une récompense annuelle de 100 000 $ décernée à des acteurs humanitaires âgés de moins de 50 ans et dont les travaux innovants, inspirés des valeurs juives, ont significativement amélioré le monde. Le Prix a été créé par les enfants de Charles Bronfman, en cadeau surprise pour son 70e anniversaire en 2004.

Après avoir reçu le Prix de la part de Charles Bronfman, Lubell, qui a lancé la Welcoming International Initiative (Initiative internationale d'accueil) et qui déménagera à Berlin pour aider les immigrants et les réfugiés du monde entier, a commenté : « On dénombre plus de 250 millions d'immigrants et réfugiés à travers le monde, soit le nombre le plus élevé de toute l'histoire, et ils sont de plus en plus critiqués comme les responsables des maux de la société. Cette stigmatisation des étrangers, qui s'accompagne d'une montée de l'antisémitisme, doit être reconnue et affrontée. »

Il existe néanmoins des motifs d'espoir, a déclaré Lubell lors d'une conversation (photo) avec Fareed Zakaria, animateur de l'émission Fareed Zakaria GPS sur CNN. Aujourd'hui, les jeunes « connaissent davantage la diversité », notamment à l'école, par rapport à la génération plus ancienne, et s'inquiète donc moins de l'immigration.

Une deuxième raison d'espérer émane des expériences de Lubell dans la création de communautés d'accueil depuis la base. « Nous préparons un sol fertile » qui permet aux immigrants d'être intégrés, et aux habitants de longue date de résister à la « démagogie » contre les immigrants. « Nous constatons la réussite des efforts locaux, qui se propagent de ville en ville, ainsi que la 'valeur du contact' entre les deux groupes dans l'évolution des perceptions. »

Kasar Abdulla, de Nashville, natif du Kurdistan irakien devenu réfugié à six ans, a vécu dans un camp en Turquie avant de s'installer aux États-Unis, et a aidé Lubell à élaborer le modèle « Welcoming Tennessee », en décrivant ses difficultés de réinstallation, ainsi que la manière dont ces contacts aidaient les immigrants et les habitants de longue date à vivre et s'épanouir ensemble.

« Les immigrants ont donné à ce pays sa grandeur », a déclaré Charles Bronfman. « Nous devons accueillir ceux qui migrent vers nos côtes. »

