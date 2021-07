AccuGroup, un fournisseur mondial de solutions de qualité pour la chaîne d'approvisionnement, signe une collaboration commerciale avec Taraxa

Une transparence maximale pour les clients d'AccuGroup – les plus grands équipementiers automobiles au monde

SANTA CLARA, Californie, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Depuis près de 20 ans, AccuGroup offre des solutions automobiles de qualité inégalée, notamment des services de conseil, d'inspection et de certification à certaines des plus grandes marques au monde, comme BMW, Volkswagen et Samsung. À mesure que l'industrie évolue, ces écosystèmes de la chaîne d'approvisionnement deviennent de plus en plus complexes, et l'équipe d'AccuGroup entre en contact avec un ensemble de parties prenantes également plus complexe que jamais. Afin de s'assurer que toutes les interactions critiques, en particulier les interactions transactionnelles, sont bien documentées, facilement traçables et tiennent toutes les parties prenantes responsables, AccuGroup a choisi l'application Marinate pour l'aider à faire le suivi des milliers d'interactions informelles qui se produisent pendant ses opérations commerciales normales, ce qui lui permet ultimement d'offrir un niveau de transparence supplémentaire à ses clients.

« Nous sommes heureux d'annoncer une collaboration commerciale avec Taraxa aujourd'hui; elle nous permettra de rendre nos solutions de qualité de classe mondiale encore plus transparentes et vérifiables, donnant ainsi à nos clients une assurance supplémentaire. » David Chen, fondateur et président de AccuGroup.

« Être sélectionné par une entreprise du calibre de AccuGroup est à la fois un honneur et une preuve de reconnaissance du marché pour les solutions et la technologie de Marinate et Taraxa. Nous sommes convaincus que cette collaboration marque le début d'une offre de chaîne d'approvisionnement beaucoup plus large pour Taraxa. » - Steven Pu, cofondateur et PDG de Taraxa.

À propos de Taraxa :

Taraxa est un grand livre public conçu pour suivre les données transactionnelles informelles et non structurées afin de minimiser les frictions entre les entreprises. Il est rapide, évolutif et convivial. Fondé en 2018 par un groupe d'ingénieurs et d'universitaires expérimentés, Taraxa a non seulement construit une infrastructure décentralisée de pointe, mais a également fourni des plateformes d'applications testées sur le marché pour sécuriser l'intégrité de l'état des machines et suivre les accords quotidiens définis entre les individus.

À propos d'AccuGroup :

En tant que premier fournisseur mondial de services de conseil et de solutions complètes de qualité, AccuGroup s'est engagé à construire une plateforme de service calibre mondial. ACCU s'appuie sur ses centres relais et ses centres de service après-vente de qualité mondiale pour fournir des solutions intégrées à de multiples industries tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la fabrication intelligente grâce à l'APP de la plateforme de données dans le cloud TQS, développée indépendamment. ACCU est aujourd'hui la première société de conseil au monde dans le domaine de la gestion des affaires et de la gestion de la qualité, la plus grande société de services de qualité en Asie pour la chaîne d'approvisionnement en électronique et la fabrication automobile, la première société de gestion de la qualité en Chine à servir les plus grands fabricants automobiles au monde, ainsi que le fournisseur de solutions de qualité de calibre mondial et de mise en œuvre réussie de l'industrie des véhicules à nouvelle énergie et de l'automobile électrique.

