AccuWeather torna-se a única fornecedora de serviços de previsão de precipitações com atualização minuto a minuto na América do Sul e Central

STATE COLLEGE, Pensilvânia, 12 de outubro de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A AccuWeather, fonte de previsão climática mais precisa do mundo, anunciou hoje a expansão de sua popular ferramenta de previsão de precipitação AccuWeather MinuteCast® e seus recursos avançados de radar para toda a América Central e do Sul, México e Caribe pela primeira vez, tornando-se a única fonte meteorológica a oferecer as mais completas ferramentas de monitoramento do clima com atualização minuto a minuto neste hemisfério para complementar suas previsões altamente precisas.

Como parte dessas novas ofertas de precipitação do MinuteCast da AccuWeather, será disponibilizada uma cobertura de radar mais aprimorada e mais precisa localmente, regionalmente e em todo o mundo. Este novo produto revolucionário de radar é um híbrido único de radar baseado em terra e baseado em satélite, eliminando lacunas onde o radar estava anteriormente indisponível e tornando as previsões de clima ainda mais precisas em locais onde o radar estava disponível anteriormente.

O MinuteCast oferece previsões de precipitação minuto a minuto superiores quatro horas antes da ocorrência do evento climático. Esta expansão chega em um momento crítico para a América Central e do Sul, já que outubro encerra a estação mais chuvosa do ano. De acordo com os meteorologistas da AccuWeather, deslizamentos de terra e inundações podem ser catastróficos para várias áreas, como no norte do Chile, onde é preciso muito pouca chuva para causar problemas perigosos de enchentes.

"Estamos muito satisfeitos em estender a segurança, conveniência e conforto oferecidos pelo MinuteCast da AccuWeather a essas novas regiões", disse o meteorologista chefe da AccuWeather, Jonathan Porter. "Esta ferramenta provou ser um dos nossos recursos mais populares em nossos aplicativos e em nosso site exatamente porque as pessoas acham que é mais útil planejar antes de sair e em vários pontos ao longo de sua jornada. Nossos usuários confiam no MinuteCast para determinar o melhor momento para sair de casa e passear com o cachorro, correr, jantar fora ou arrumar-se para um evento esportivo, como o "Futebol". Em virtude de ser fundamental para a interface do nosso aplicativo gratuito, esta ferramenta literalmente coloca a conveniência na palma das mãos das pessoas."

O MinuteCast também será inestimável para ajudar os agricultores a se prepararem para o clima precipitado que se aproxima, já que a América do Sul sozinha é responsável por aproximadamente 10% da exportação global de produtos agrícolas. As Américas Central e do Sul fornecem uma porção significativa do milho, soja, trigo, café, banana, cacau existentes no mundo e muito mais, onde os padrões climáticos irregulares na região já aumentaram os preços globais de algumas dessas commodities. A capacidade dos agricultores de ajustar as atividades com base em previsões precisas de precipitação pode ajudar a maximizar os resultados das safras sazonais.

"A inovação está em nosso DNA na AccuWeather e a expansão do MinuteCast é outro exemplo de nosso esforço para oferecer às pessoas, comunidades e empresas uma tecnologia que salva vidas, fácil de usar, onde quer que estejam", disse o vice-presidente de Ciência, Inovação e Desenvolvimento da AccuWeather, Scott Mackaro. "À medida que o clima volátil ocorre, estamos cada vez mais encontrando novas formas de melhorar a segurança e o bem-estar das pessoas, ajudando-as a se manter preparadas antes de qualquer situação climática, com precisão de ponta."

O AccuWeather MinuteCast, juntamente com o Rastreador de Furacão da AccuWeather também disponível na América Central e do Sul, México e Caribe, são ferramentas que podem salvar vidas, uma vez que fornecem às pessoas o tempo necessário para proteger seus bens e se abrigar uma vez que a temporada de furacões no Atlântico continuará até novembro. Na atual temporada, já observamos o furacão de categoria 3 Grace causar várias mortes no México, além de tempestades que danificaram as ilhas do Caribe quando se dirigiram para o norte.

O aplicativo AccuWeather para usuários de celular e tablet Android é gratuito na Google Play store. Para iOS, o aplicativo AccuWeather pode ser baixado gratuitamente na Apple store. Acesse accuweather.com para obter mais informações.

