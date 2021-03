Ace & Tate lanceert contactlenzen met een verpakking van 80% minder plastic

De lenshouder is nog geen millimeter dik – ruim acht keer dunner dan standaard houders – en is gemaakt van 80% minder plastic. De plastic verpakking is gemaakt van oude lenzen en is 100% recyclebaar na gebruik. Deze nieuwe contactlenzen zijn een mooi voorbeeld van Ace & Tate's ambities om te verduurzamen. Het einddoel is om een volledig circulaire bril te produceren.