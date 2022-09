AcelaBio (US) Inc. obtient l'accréditation du College of American Pathologists (CAP)

SAN DIEGO, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- AcelaBio (US) Inc, un organisme de recherche sous contrat assurant des services de laboratoire d'histopathologie et de médecine de précision pour des essais cliniques mondiaux, a obtenu son accréditation par le College of American Pathologists (CAP). L'accréditation CAP atteste que le laboratoire répond à des exigences strictes en matière de qualité, de précision et de cohérence des résultats des tests, afin de garantir une évaluation optimale des diagnostics et des résultats des patients. Elle permet également de s'assurer que le laboratoire respecte les normes des Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA), de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), car les exigences du PAC dépassent généralement ces normes. L'évaluation par le CAP est effectuée selon des listes de contrôle spécifiques à chaque discipline qui incluent les dernières meilleures pratiques afin de garantir que le laboratoire suit les changements rapides de la médecine et de la technologie de laboratoire.

En tant que laboratoire accrédité CAP, AcelaBio dispose de politiques et de procédures rigoureuses pour l'optimisation et la validation des tests afin de garantir des tests de laboratoire de haute qualité ainsi que la sécurité des patients. Une liste d'audit documentée est générée pour chaque spécimen arrivant chez AcelaBio et suivie tout au long du flux de travail dans un système d'information de laboratoire.

« Nous nous sommes donné pour mission d'améliorer la compréhension des mécanismes des maladies et de soutenir le développement de traitements sûrs et efficaces au profit des patients. L'obtention de l'accréditation par le CAP est reconnue internationalement comme un symbole de qualité. Cette accréditation renforce la valeur que nous apportons à nos partenaires et à nos clients en soutenant les essais cliniques multicentriques mondiaux avec des services de laboratoire d'histopathologie et de médecine de précision », a déclaré le Dr Niels Vande Casteele, professeur associé de médecine à l'Université de Californie San Diego et président d'AcelaBio.

Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected].

Liens connexes

www.acelabio.com

À propos d'AcelaBio (US) Inc.

AcelaBio est un organisme de recherche sous contrat de pointe qui fournit des services de laboratoire d'histopathologie et de médecine de précision de bout en bout pour les institutions pharmaceutiques, biotechnologiques et universitaires.

AcelaBio fournit des services de pathologie numérique à haut débit pour soutenir des essais cliniques multicentriques mondiaux et dispose de la flexibilité nécessaire pour développer et valider des tests de biomarqueurs pour des cibles protéiques ou moléculaires nouvelles ou existantes. Les capacités de laboratoire d'AcelaBio sont applicables à un large éventail d'indications thérapeutiques, notamment la gastro-entérologie, l'oncologie et la dermatologie. AcelaBio est hautement spécialisé dans l'analyse des tissus gastro-intestinaux de patients atteints de maladies intestinales inflammatoires (p. ex., maladie de Crohn et colite ulcéreuse), de maladies gastro-intestinales éosinophiles (p. ex., œsophage éosinophile) et de maladies hépatiques (stéatohépatite non alcoolique). AcelaBio emploie des experts opérationnels, scientifiques et médicaux, y compris des pathologistes certifiés par le U.S. Board, qui se consacrent à fournir des données et des images fiables et de grande qualité.

À propos du College of American Pathologists (CAP)

En tant que plus grande organisation mondiale de pathologistes certifiés et principal fournisseur de programmes d'accréditation et d'essais d'aptitude des laboratoires, le College of American Pathologists (CAP) sert les patients, les pathologistes et le public en favorisant et en défendant l'excellence dans la pratique de la pathologie et de la médecine de laboratoire dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le rapport annuel du CAP à www.cap.org.

Niels Vande Casteele, Tél. : 858-345-5932, Email: [email protected]

SOURCE AcelaBio