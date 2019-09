Acelerando a eletrificação, CATL e a Bosch colaboram em células de bateria de 48 V

NINGDE, China, 5 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) e a Bosch fecharam um contrato de parceria estratégica de longo prazo. A CATL vai fornecer células confiáveis para bateria de 48 volts, para os sistemas de bateria de 48 volts da Bosch de todo o mundo.

O desenvolvimento da tecnologia de íons de lítio torna a mobilidade de energia eficiente não mais somente um slogan. O sistema de baterias de 48 V da Bosch com células de bateria da CATL está visando oferecer uma solução mais eficaz, acessível e flexível para eletrificar veículos ICE e reduzir a emissão e o consumo. "A Bosch possui um amplo portfolio de mobilidade elétrica, bem como um profundo entendimento e expertise da indústria automobilística", disse Zhou Jia, o presidente da CATL. "A forte aliança entre a CATL e a Bosch será uma força motriz na concretização de nossa visão de futuro compartilhada, onde vemos a mobilidade de energia eficiente como um recurso comum da vida diária das pessoas de todos os lugares".



"Com a CATL, nos trouxemos a bordo um especialista comprovado em células para baterias de íons de lítio. Em combinação com o know-how de nossos sistemas e expertise na gestão de bateria, nós ampliaremos nossa forte posição no mercado de baterias de 48 volts", diz o Dr. Stefan Hartung, membro do conselho administrativo e presidente do setor empresarial de soluções de mobilidade (Mobility Solutions). Para a Bosch, esta aliança é outro passo no caminho para a liderança de mercado de mobilidade elétrica.

Com a cooperação entre a CATL e a Bosch, ambas as partes se beneficiam de atividades conjuntas de pesquisa e desenvolvimento e de produção de sistemas de bateria de íons de lítio. Ao lançar produtos que poderiam mais bem atender a diferentes necessidades de mercado, as duas empresas trabalham estreitamente em conjunto para acelerar a concretização da mobilidade de energia eficiente.

Sobre a Contemporary Amperex Technology Co., Limited

A Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") é uma líder mundial no desenvolvimento e produção de baterias de armazenamento de energia e potência de íons de lítio, com os negócios cobrindo pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de sistemas de bateria para veículos de novas energias e sistema de armazenamento de energia. Em 2018, as vendas da empresa alcançaram 21,31 GWh em todo o mundo, e o volume das vendas de seus produtos ficou em primeiro lugar no mundo (de acordo com dados do SNE Research).

Com sede em Ningde, China, a CATL possui mais de 24.000 empregados em todo o mundo e subsidiárias em Pequim, Liyang (Província de Jiangsu), Xangai e Xining (Província de Qinghai), bem como em Munique (Alemanha), Paris (França), Yokohama (Japão), Detroit (EUA) e Vancouver (Canadá). Além disso, a empresa possui e opera unidades de produção de baterias nas províncias de Fujian, Jiangsu e Qinghai e a planta da Europa situada em Erfurt, Alemanha, bem como a primeira planta no exterior está em construção. Em junho de 2018, a empresa se tornou pública na Bolsa de Valores Shenzhen Stock Exchange como código de ação 300750.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

