Acelerando sua estratégia global para 2023, GWM estreia no Guangzhou Auto Show com vários NEVs

BAODING, China, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 30 de dezembro de 2022, a GWM apresentou uma linha completa de modelos, como WEY Lanshan-PHEV, HAVAL H-DOG, POER-Shanhai e TANK500 PHEV (nome dos modelos para o mercado chinês) no 20º Guangzhou Auto Show, e também revelou seu layout global no futuro.

Acelerando sua estratégia global para 2023, a GWM estreia no Guangzhou Auto Show com vários NEVs

Na exposição, WEY Lanshan-PHEV, o primeiro carro-chefe SUV inteligente de seis lugares, fez sua estreia global. Os modelos WEY Coffee 01, Coffee 02, série HAVAL H6 NEV e HAVAL H-DOG (PHEV) foram apresentados. A GWM também exibiu o TANK500 PHEV, um novo SUV off-road de energia com base na arquitetura super híbrida off-road atualizada. E a série GWM ORA, atraindo a atenção dos usuários do público com funções inteligentes e design elegante.

POER-Shanhai, a picape de luxo de alto desempenho em grande escala, foi lançada oficialmente, o que trouxe possibilidades infinitas para uma experiência de condução de picape em todos os cenários. Zhang Haobao, CEO da GWM Pickup, revelou que esse modelo consistirá em versões HEV e PHEV. No futuro, a GWM Pickup se concentrará no layout de novos produtos de energia para o mercado global e criará uma matriz de picapes puramente elétricas, híbridas e de energia de hidrogênio. Ela se esforçará para ser o grupo de primeira linha de picapes de alto nível.

Vários dos mais recentes produtos de novas energias foram exibidos, o que indicou um novo começo da GWM para aprofundar seu layout estratégico global em 2023 e explicou ainda mais sua visão de impulsionar o desenvolvimento inteligente e de baixo carbono da indústria automobilística global. Fortalecida pelo Ecossistema Florestal, a GWM construiu uma cadeia industrial vantajosa no campo de novas energias e tecnologias inteligentes. A GWM está desenvolvendo ativamente tecnologias de energia de hidrogênio e construindo um sistema de energia limpa baseado na neutralidade de carbono que abrange energia híbrida, elétrica pura e de hidrogênio.

Mu Feng, o presidente da GWM, destacou que a GWM continuará a acelerar a iteração e atualização de modelos com tecnologias mais avançadas para promover totalmente o processo estratégico de novas energias. Ela criará produtos diversificados de acordo com as necessidades de diferentes mercados e consumidores e estabelecerá com precisão o mercado global.

Diante da tendência acelerada da transformação de novas energias no setor automotivo global, a GWM lançou a estratégia de marca global "ONE GWM" em 2022 e participa ativamente da competição global. Sob a orientação da nova estratégia, a GWM continuará a ser orientada para o usuário e criará continuamente diferentes categorias de veículos de novas energias. Ela se esforçará para oferecer aos consumidores globais uma nova experiência de viagem inteligente, personalizada e ecologicamente correta.

De acordo com a "Estratégia 2025", a GWM ampliará sua proporção de vendas de veículos de novas energias para 80% até 2025. E investirá um total de 100 bilhões de yuans em P&D de novas energias e tecnologias inteligentes. A GWM também promoverá a popularização das viagens ecológicas e inteligentes em todo o mundo e acelerará sua transformação em direção ao objetivo de se tornar uma empresa global de tecnologia inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1978534/image1.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM