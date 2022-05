Acesso antecipado ao jogo de tiros casual "Golden Bros" da Netmarble é lançado no Brasil

Os jogadores podem obter pontos exclusivos de acesso antecipado (eGBP) equipando os trajes adquiridos durante as pré-vendas. Isso dará aos jogadores durabilidade ilimitada durante o período do acesso antecipado para que possam curtir as batalhas de criptomoedas quantas vezes quiserem. Uma recompensa especial também está reservada para aqueles que participarem do acesso antecipado. Qualquer jogador que atingir uma certa liga ou nível superior terá a chance de receber o traje clássico da Jennifer.

Durante o período do acesso antecipado, os jogadores também terão a oportunidade de conhecer a nova caixa de mercadorias GB Standard Costume Box à venda. A caixa oferece trajes no valor de N a SR, e os jogadores poderão ganhar os trajes a um preço razoável com alta eficiência. Isso pode ser obtido na loja de NFTs do Golden Bros no site da Cube.

O "Golden Bros", desenvolvido pela Netmarble F&C, é o mais recente lançamento da Netmarble a aplicar a tecnologia de blockchain, e atualizações relacionadas serão lançadas progressivamente. Os jogadores podem utilizar uma série de recursos do jogo, como um sistema de controle fácil, regras intuitivas de combate e vários mapas, para criar estratégias diferentes durante suas batalhas. Repletas de inúmeros "Bros" exclusivos e divertidos, novas experiências aguardam os jogadores em cada partida graças a períodos curtos de batalha e a capacidade de construir sua própria árvore de crescimento por meio de várias configurações de habilidades.

Embora o objetivo do "Golden Bros" seja ter seu grande lançamento ainda no primeiro semestre deste ano, o título suportará 11 idiomas, incluindo inglês, português, espanhol e japonês para jogadores do mundo todo.

Acesse os perfis do Discord, Facebook e Twitter para obter as últimas informações sobre o Golden Bros. O site oficial pode ser encontrado aqui: https://goldenbros.netmarble.com.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e Marvel Future Fight. Como matriz da Kabam e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a divertir públicos do mundo todo com diversos games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com detentores de propriedade intelectual no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas no site http://company.netmarble.com.

