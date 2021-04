ACG gewinnt renommierten iF Design Award 2021

Nach monatelanger Forschung und Kundenberatung mit Pharmapartnern auf der ganzen Welt hat das weltweite Designteam von ACG in Zusammenarbeit mit Design Ship in Deutschland verschiedene Designkonzepte für die neuen Geräte entwickelt. Die Gewinneridee, die der Stealth-Technologie nachempfunden ist, bietet ein beispielloses Nutzererlebnis (UX), eine intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), reibungslose Zugänglichkeit und intelligente Konnektivität. Zudem sieht das Gerät fantastisch aus und veranschaulicht die Qualität der Technik, auf der es basiert, von außen wie von innen.

ACG feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen und bietet heute Pharma- und Nutra-Unternehmen in 138 Ländern alle Anforderungen für die Herstellung fester oraler Darreichungsformen. Doch damit gibt sich ACG noch nicht zufrieden: Das Unternehmen strebt danach, den etablierten Branchenführern der Pharmaproduktion nachzueifern. Diese Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein, um Anerkennung auf globaler Ebene zu finden.

Karan Singh, Geschäftsführer von ACG, erklärte zum Gewinn des renommierten Designpreises: „Wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Das steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir wissen, dass unsere Partner in der weltweiten Pharmabranche in Zeiten wie diesen zuverlässige, sichere und intelligente Geräte benötigen, um für eine bessere Gesundheit der Menschen weltweit zu sorgen. Wir stehen ihnen dabei zur Seite, und diese Auszeichnung ist der Beweis, dass der Ansatz zur Lösung von Problemen durch Zusammenarbeit und ein integrierter Ansatz für die technologische Entwicklung der richtige Weg sind. Ich bin unglaublich stolz auf mein Team."

Informationen zum Gewinner-Gerät:

Karton X, der zu der pharmazeutischen Verpackungsreihe der neuen Generation von ACG gehört, ist ein Hochgeschwindigkeitskartonierer mit einer Leistung von 300 Artikeln pro Minute. Er wird verwendet, um Blisterverpackungen, Flaschen, Röhrchen, Fläschchen oder Ampullen in Zweitverpackungen zu verpacken. Eine präzise und klare geometrische Form kennzeichnet sein Design. Eine bessere Ergonomie und glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung. Die Stealth-Form, die an Jagdbomber-Flugzeuge erinnert, umschließt das Gerät und macht die technischen Komponenten im Inneren durch große durchsichtige Vordertüren sichtbar. Das gewährleistet eine bessere Zugänglichkeit für die Wartung und Umrüstung. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) mit einer intelligenten grafischen Benutzeroberfläche, kann horizontal über die gesamte Länge der Maschine bewegt werden, was eine bessere Benutzerbedienung ermöglicht. Das Gerät wurde aus recycelbaren Materialien wie Stahl, Aluminium und Corian hergestellt und ist damit nachhaltig.

Informationen zu ACG:

ACG ist einer der weltweit führenden Anbieter von integrierten Lösungen für die Pharma- und Nutrazeutikabranche. Mit unseren 60 Jahren an weltweiter Erfahrung sind wir heute auf sechs Kontinenten und in über hundert Ländern als Anbieter innovativer, vertrauenswürdiger Lösungen etabliert, die das gesamte Spektrum der Fertigung abdecken – von Kapseln über Folien- und Folienbarrieren bis hin zu technischen Geräten und Inspektionssystemen und vielem mehr.

Unsere hochmodernen Prozess- und Entwicklungslabors und Konstruktionsanlagen erfüllen alle wichtigen internationalen Auflagen und Zertifizierungsanforderungen und unsere Mitarbeiter sind für ihr Fachwissen, ihre praktische Problemlösung und ihr Engagement bekannt.

Wir haben ein einfaches Ziel: Die Welt zu einem gesünderen, glücklicheren und damit besseren Ort zu machen. Und wir möchten all jene, mit denen wir in unserer Branche zusammenarbeiten, dabei unterstützen, dasselbe zu tun.

