Acheter des NFT avec une carte de crédit est maintenant possible

TALLINN, Estonie, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Switchere, bourse de cryptomonnaie en ligne agréée, a annoncé l'intégration du jeton de paiement natif de Concordium, le CCD.

Switchere accompagneSpaceSeven, ce qui permet aux utilisateurs de créer, d'acheter et de vendre des NFT. La plateforme de NFT de SpaceSeven est construite sur Concordium, une blockchain publique décentralisée de référence . Grâce à cette collaboration, vous pouvez désormais acheter directement des NFT sur SpaceSeven avec votre carte de crédit ou de débit.

La plateforme de NFT de SpaceSeven a été lancée le 23 novembre 2021 à 16 h 20 CET. Construite sur la blockchain Concordium, la plateforme de SpaceSeven offre une technologie de pointe grâce aux fonctionnalités offertes par Concordium, à savoir des paiements de carburant à coûts abordables, la flexibilité et l'identification des parties cpncernées , qui sont des éléments nécessaires au fonctionnement du marché de SpaceSeven.

« Voici comment cela fonctionne : un client crée son compte SpaceSeven et y enregistre son portefeuille. Il utilise ensuite le widget Switchere pour acheter des CCD via l'une des méthodes de paiement disponibles. L'utilisateur peut alors échanger les CCD contre les NFT souhaités sur SpaceSeven. », a déclaré Nikolai Khachatrian, responsable des produits chez Switchere.

«C'est la toute première fois qu'il est possible d'acheter des NFT sur le marché avec votre carte de crédit. Compte tenu de de l'engouement grandissant pour les NFT, nous aimerions étendre son adoption.», a déclaré Philip Mostert, responsable marketing chez SpaceSeven.

Comment le widget Switchere contribue-t-il à l'adoption des NFT ?

Le widget Switchere améliore l'accessibilité NFT en permettant aux projets de cryptomonnaies comme SpaceSeven d'accepter les paiements par carte de crédit. Ce widget peut être intégré à n'importe quelle plateforme ayant des des restrictions pour l'achat des NFT avec des devises de référence .

À propos de Switchere

Switchere est une bourse de cryptomonnaies en ligne qui permet d'échanger des cryptomonnaies ainsi que de les acheter avec des devises ordinaires comme le dollar ou l'euro. La société a été lancée en 2019 à Tallinn, en Estonie. Elle est agréée et complètement conforme à la législation. Les principaux avantages de ce marché sont une plateforme sécurisée, une tarification équitable et un traitement rapide des transactions.

À propos de Concordium et du CCD

Concordium est une blockchain de démonstration de protection niveau 1. Durable et scientifiquement prouvé , avec une couche d'identification pour faciliter la conformité réglementaire, Concordium offre une finalité rapide et réelle avec des frais de transaction stables et faibles, ainsi qu'une interface de contrats à la pointe de la technologie.. Le CCD est le jeton de paiement référence de l'écosystème Concordium.

À propos de SpaceSeven

SpaceSeven est le premier marché de NFT au monde qui utilise la blockchain Concordium comme chaîne principale pour le monnayage des NFT. La plateforme a été créée par Tacans, un centre de développement de logiciels Suisse, et Venture Builder, qui possède un centre de recherche et de développement en Ukraine. Sur SpaceSeven, les artistes peuvent créer des NFT et les vendre à un prix fixe ou aux enchères. La plateforme fournit toutes les conditions préalables nécessaires au bon fonctionnement d'un marché : sécurité, confort d'utilisation et preuve de provenance.

