Achèvement de la « RÉUNION D'AFFAIRES EN LIGNE DE L'IdO EN CORÉE 2021 » organisée par la NIPA

Les petites et moyennes entreprises coréennes prometteuses dans le domaine de l'IdO ont ciblé les marchés étrangers, accédant chaque année à de grands marchés mondiaux. Avec la diffusion du COVID-19, des réunions d'affaires sans contact pour l'exportation ont été organisées en ligne l'année dernière et cette année.

Cette année, 60 acheteurs étrangers de 28 pays, dont les Amériques, l'Europe et la nouvelle région du Sud, ont participé à l'événement. Lors des réunions commerciales sans contact, 25 entreprises coréennes de l'IdO ont activement fait la promotion de nouvelles technologies et de produits compétitifs dans l'industrie de l'IdO afin de se développer sur les marchés mondiaux à l'ère de la 4e révolution industrielle.

En particulier, les produits et solutions présentés par des entreprises telles que Toysmyth, Simplatform, Dream Guide Company, N3N, Convivial et Breathings ont reçu des critiques favorables. Des informations plus détaillées sur les entreprises participant à l'événement peuvent être trouvées sur dans la section « RÉUNION D'AFFAIRES EN LIGNE DE L'IdO EN CORÉE 2021 » sur le site Web ..

Les entreprises coréennes de l'IdO ont obtenu un total de 3 600 dollars américains et cinq protocoles d'accord à travers 369 réunions d'affaires pour l'exportation. Le NIPA trouvera d'autres réalisations grâce à des enquêtes de suivi entre les entreprises coréennes et les acheteurs étrangers participant aux réunions. En outre, l'événement de l'année prochaine sera élargi pour renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises de l'IdO.

Parallèlement, la NIPA est une organisation affiliée au ministère des Sciences et des TIC, qui élabore des politiques en matière de TIC et soutient les PME et les jeunes entreprises du secteur. En tant qu'institution spécialisée dans l'innovation industrielle des TIC, la NIPA contribue grandement au développement économique et à l'amélioration de la qualité de vie en renforçant la compétitivité de l'industrie coréenne des TIC et en favorisant les moteurs de croissance, et des informations détaillées peuvent être trouvées sur le site Web .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1701746/image_1.jpg

SOURCE NIPA(National IT Industry Promotion)