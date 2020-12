Acibadem poursuit sa percée dans les traitements du cancer du pancréas en Turquie

Dans l'interview, le professeur Ceyhan, médecin aux hôpitaux Acibadem Maslak et Altunizade, a passé en revue les méthodes de traitement disponibles pour les patients atteints d'un cancer qui est l'une des formes les plus dangereuses de la maladie. Dans le monde, près de 250 000 nouveaux patients ont été diagnostiqués avec des tumeurs malignes affectant le pancréas en 2018. En raison de la nature de la maladie, la détection précoce du cancer du pancréas reste un processus difficile, ce qui réduit la fenêtre cruciale du traitement.

Symptômes du cancer du pancréas :

· Jaune, jaunisse de la peau

· Douleur dans le dos irradiante, très forte

· Diabète d'apparition soudaine

Les difficultés de la détection précoce

Selon le professeur Ceyhan, une détection précoce est presque impossible. « Ce n'est que par hasard que nous pouvons détecter le cancer du pancréas à un stade précoce : le patient se rend à un examen et le médecin voit quelque chose sur l'échographie, puis le diagnostic est confirmé par un scanner », a déclaré le professeur Ceyhan.

« Le cancer du pancréas est toujours une maladie dangereuse », poursuit le professeur Ceyhan. « Mais nous pouvons maintenant aider des patients que nous n'aurions pas pensé pouvoir aider dans le passé. Nous nous améliorons, mais le cancer du pancréas reste malheureusement une tumeur très agressive et mortelle. Ce que nous avons gagné maintenant, c'est plus d'espoir pour nos patients. »

Parce que la chirurgie du pancréas est un processus difficile et intensif, Acibadem maintient une équipe de médecins hautement qualifiés qui sont experts dans une approche multidisciplinaire pour vaincre la maladie, en utilisant les dernières technologies et avancées, même au milieu de la pandémie de COVID-19. Acibadem a soigneusement isolé son centre de cancérologie des services liés au COVID de l'hôpital, afin que les patients atteints de cancer puissent recevoir les meilleurs soins dans un environnement sans COVID.

De l'espoir pour les patients à Acibadem

Les équipes multidisciplinaires des hôpitaux Acibadem Maslak et Altunizade offrent un traitement de pointe aux patients atteints de cancer du pancréas (y compris les patients souffrant de pancréatite chronique et de tumeurs hépatiques avancées). Certains des protocoles de thérapie modernes de l'hôpital comprennent des régimes de chimiothérapie néoadjuvante qui réduisent la croissance et la progression de la tumeur, permettant aux médecins de réséquer les patients atteints d'un cancer du pancréas qui, dans le passé, étaient considérés comme des patients perdus.

