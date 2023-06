Acidente de Trem em Odisha: KIIT Fornecerá Empregos e Educação para as Famílias das Vítimas de Odisha

BHUBANESWAR, Índia, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- KIIT Considerada Universidade, Bhubaneswar, na Índia, fornecerá emprego a um membro da família e educação gratuita para crianças que perderam seus pais no trágico acidente de trem na semana passada perto de Balasore, no leste do estado de Odisha.

KIIT & KISS Founder Dr Achyuta Samanta announcing support to the family members of the Odisha train mishap victims.



Anunciando o pacote humanitário em Bhubaneswar na Quarta-feira, o Dr. Achyuta Samanta, Fundador, KIIT e KISS, disse: "Não podemos reduzir a tristeza dos familiares daqueles que morreram no acidente de trem, mas tentaremos nosso melhor nível para apoiá-los. Nós iremos apoiar as famílias das vítimas oferecendo um emprego a um membro de cada família no KIIT e KISS, de acordo com sua elegibilidade, e fornecer educação gratuita para seus filhos no KIIT e KISS, de acordo com sua elegibilidade, desde o primeiro ano até níveis mais avançados. Informaremos como se candidatar ao trabalho, bem como à educação gratuita".

KIIT, uma universidade líder na Índia, sempre se prontificou a oferecer serviços humanitários durante qualquer período adverso. Durante a COVID-19 também, KIIT se apresentou para apoiar centenas de alunos que perderam seus pais na pandemia, oferecendo educação gratuita, empregos aos familiares da doença causada pela COVID e ajudando pessoas comuns por vários meios. Agora, KIIT se apresentou para ajudar e apoiar as vítimas do acidente de trem.

Acidente de trem de Odisha em Bahanaga, Balasore foi o acidente de trem mais mortal em décadas na Índia, onde, do total de 288 mortes, 39 são de Odisha. "Agradecemos e elogiamos o esforço da população local por sua resposta imediata em salvar a vida do povo, também, o esforço da Govt. de Odisha sob a liderança de Shri Naveen Patnaik, o Honorável Ministro-Chefe salvou a vida de milhares de pessoas no acidente. KIIT e KISS rezam pelas almas partidas dos que morreram no acidente e transmitem simpatia aos membros da família. Esse apoio oferecerá assistência às famílias das vítimas e garantirá um futuro mais brilhante para seus filhos", disse o Dr. Samanta.

