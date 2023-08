Ácido hialurônico e cremes hidratantes são indispensáveis para o skincare de inverno

Investir em uma alimentação saudável e ingerir bastante água são dois dos primeiros passos para recuperar a concentração de água, proteínas e vitaminas¹. Além disso, também existe uma boa opção para resgatar a hidratação da pele de dentro para fora e com um efeito prolongado: o uso de ácido hialurônico injetável, como o da linha Restylane®.

Segundo a médica dermatologista Dra. Isabella Rezende (CRM-SP 132810 / RQE 48541), "o uso de ácido hialurônico injetável, como os Skinboosters, para recuperar a hidratação, viço e elasticidade da pele é super válido. O procedimento com a substância forma reservatórios de ácido hialurônico na derme, melhorando sua maciez e aspecto, mantendo a hidratação e restaurando viço e elasticidade, com aquele glow que todos desejam", afirma.

De acordo com ela, o ácido hialurônico é uma substância presente naturalmente em nosso organismo e responsável por hidratar e restaurar as camadas mais profundas da pele, melhorando sua elasticidade e maciez. "Em sua forma injetável, a substância age de forma muito mais efetiva, já que proporciona um tratamento da pele de dentro para fora, é facilmente absorvido pelo organismo e apresenta resultados imediatos e duradouros", detalha a médica.

Ainda segundo a Dra. Isabella, procedimentos com ácido hialurônico injetável são indicados tanto para peles mais jovens, quanto para as mais maduras, que exigem cuidados especiais com o passar dos anos, já que a produção de ácido hialurônico diminui2.

Nesse sentido, o uso de Restylane® pode ser uma excelente alternativa, já que essa é a linha de ácido hialurônico injetável mais segura3 e completa do mercado4, pois conta com diferentes tipos de géis de ácido hialurônico que podem proporcionar hidratação, melhorar linhas finas5 e cicatrizes de acne6, como é o caso de Restylane® SkinboostersTM, e ainda suavizar olheiras7 e outras marcas de expressão8 com outros tipos de géis da linha Restylane®.

"Logo que se criou o ácido hialurônico injetável era comum os profissionais de saúde utilizarem apenas com a finalidade de preencher algumas regiões faciais. Mas, atualmente, tivemos uma evolução muito grande nesse sentido com o aumento do portfólio de diferentes géis de ácido hialurônico que atendem necessidades e regiões específicas. Um gel de ácido hialurônico mais maleável, por exemplo, pode ser aplicado em regiões faciais de mais movimentação, como os lábios, os géis mais consistentes para repor estrutura óssea, projetando alguma região, e o gel ultrafino, Skinboosters, para hidratar e amenizar cicatrizes de acne e linhas finas, podendo ser aplicado no rosto, pescoço, colo e mãos", explica Dra. Isabella.

Restylane® tem durabilidade de até 12 meses9 e sua composição se assemelha ao ácido hialurônico produzido pelo próprio corpo humano, facilitando seus resultados e reforçando sua segurança3.

Ainda assim, mesmo para quem realiza aplicações de ácido hialurônico injetável, a dermatologista alerta que o cuidado no dia a dia é fundamental. "É recomendado criar o hábito de usar hidratantes adequados para cada tipo de pele e que promovam uma hidratação profunda", explica.

Dentre as opções disponíveis no mercado, está a linha de hidratantes da Cetaphil, que combate os 5 sinais da pele sensível10: aspereza, desconforto, ressecamento, repuxamento e barreira cutânea enfraquecida.

Loção Hidratante Cetaphil combate a sensação de aspereza10, reduz o ressecamento de maneira imediata e mantém a pele hidratada por até 48 horas11. A loção pode ser encontrada nas versões de 200mL e 473mL.

Na Droga Raia, 2 unidades da Loção Hidratante Cetaphil 200ml saem por R$69,90 (a

promoção é válida até 31/08/23 ou enquanto durarem os estoques).

O Creme Hidratante Cetaphil é ideal para combater o ressecamento da pele. Ele ajuda a melhorar significativamente a barreira cutânea em 3 dias, garante uma restauração completa em até sete dias12 e ainda oferece hidratação prolongada por 48 horas13.

Gel Creme Rápida Absorção Cetaphil combina a hidratação intensa do creme com a sensação leve e não pegajosa14 de um gel de rápida absorção, garantindo uma pele suave, macia e nutrida14. O produto pode ser encontrado na Droga Raia, pelo preço sugerido de R$129,90.

Vale ressaltar que antes de usar qualquer produto é importante consultar um dermatologista para que ele indique os produtos adequados para sua pele. No caso de Restylane®, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável. Para mais informações, acesse www.galdermaaesthetics.com.br/tipos-de-restylane e www.cetaphil.com.br.

Sobre Restylane®

Restylane® é a linha de ácido hialurônico original com mais de 26 anos de conquistas e mais de 55 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo*. As tecnologias NASHATM e OBTTM fazem de Restylane® a linha mais diversificada de ácido hialurônico injetável do mundo para fornecer resultados verdadeiramente individualizados. O portfólio de produtos Restylane® inclui Restylane® LyftTM, Restylane® DefyneTM, Restylane® RefyneTM, Restylane® KysseTM, Restylane® VolymeTM e Restylane® SkinboostersTM Vital e Vital Light. Para saber mais, acesse: https://www.galdermaaesthetics.com.br/tipos-de-restylane

*Data on file, MA-39680.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com/br e galdermaaesthetics.com.br

