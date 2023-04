Ácido Salicílico: conheça esse mega aliado no combate à acne que vai revolucionar sua rotina de skincare

O ingrediente promove suave esfoliação, auxilia na renovação celular e melhora a aparência da pele*

O skincare facial evolui a cada dia com o lançamento de produtos multifuncionais, práticos e minimalistas. Por isso, a fim de atender os consumidores que enfrentam os desafios da pele oleosa e acneica, Dermotivin oferece uma linha de sabonetes faciais que possui em sua fórmula o queridinho do momento, o ácido salicílico. Esse ingrediente é a estrela da linha Dermotivin Salix.

Segundo matéria do site da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), "a pele oleosa apresenta poros dilatados e maior tendência à formação de cravos e espinhas1". Por isso é tão importante investir em produtos com fórmulas apropriadas que possam limpar e proteger a pele de maneira adequada. E, nesses casos, o ácido salicílico pode ser o aliado perfeito, já que atua como um esfoliante químico com ação bactericida. Conhecido por funcionar como um poderoso adstringente, capaz de controlar o nível de oleosidade formado pelas glândulas sebáceas e desobstruir os poros, o ingrediente é indicado para o cuidado de peles acneicas.

A marca Dermotivin apresenta uma linha de sabonetes faciais com ácido salicílico, substância que proporciona limpeza profunda dos poros combatendo a acne através de ação secativa e promovendo a renovação celular2 e controle da oleosidade3. Conheça os cosméticos recomendados por dermatologistas para a limpeza da pele muito oleosa e acneica.

Dermotivin Salix Espuma de Limpeza:

O formato mais queridinho do momento rende até 180 aplicações e está disponível na linha Dermotivin Salix. O sabonete em espuma tem textura cremosa e macia, facilidade de enxágue e boa espalhabilidade, além de limpar profundamente os poros, combatendo a acne e ajudando a reduzir lesões acneicas. Vale lembrar que 130mL rendem aproximadamente 180 aplicações, equivalente a 3 meses considerado o uso do produto duas vezes ao dia4. O item está disponível nas grandes redes do Brasil e você pode comprar online na Época Cosméticos pelo preço sugerido de R$56,90.

Dermotivin Salix Sabonete em Barra:

O produto conta com ação antisséptica e bactericida. Uma boa estratégia é aplicar o sabonete logo pela manhã sobre a pele umedecida do rosto, com movimentos circulares. Utilizar ao final do dia ou conforme orientação do seu dermatologista. Disponível nas grandes redes do Brasil e você pode comprar online na Época Cosméticos, a partir de R$32,90.

Dermotivin Salix Sabonete Líquido:

Fácil de aplicar, o formato líquido é extremamente prático. O produto promove a limpeza desobstrutiva e melhora a aparência da pele. A fórmula com ácido salicílico oferece suave esfoliação, auxilia na renovação celular e melhora a aparência da pele, controlando a oleosidade por até 10h5.

A versão 70mL está disponível nas grandes redes do Brasil e você pode comprar online na Época Cosméticos pelo preço sugerido de R$34,90. A linha Salix também tem a versatilidade de formatos diversos com sabonetes líquidos 120mL e 300mL.

Depois de todas essas dicas, é importante ressaltar que, antes mesmo de aplicar a maquiagem ou o protetor solar, é preciso remover as impurezas da pele. Isso porque, dessa forma, ela estará mais preparada para aplicação de outros dermocosméticos. Para saber quais itens se adaptam melhor ao seu tipo de pele, consulte um dermatologista e aproveite para conhecer todos os produtos da marca Dermotivin Salix e nas mídias sociais.

Sobre a Galderma

A Galderma, é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa está avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite Link

