Ácido salicílico: o que é, para que serve e como utilizá-lo

A avaliação de um dermatologista é fundamental, mas, o ácido salicílico pode, comumente, ser utilizado diariamente, tanto de dia quanto à noite. Basta apenas complementar a rotina de skincare com um hidratante e protetor solar adequados desde à pele oleosa até a acneica.

A linha de sabonetes Dermotivin® Salix, contém ácido salicílico e pode ser utilizada para auxiliar no combate de cravos e espinhas. A linha toda possui ação antisséptica e antibacteriana**, além de auxiliar na renovação celular e na redução de lesões de acne***.

Disponível nas versões em barra, sabonete líquido e em espuma, Dermotivin® Salix limpa profundamente a pele e contém ingredientes que ajudam a evitar irritações2.

Independentemente das dicas fornecidas, a avaliação de um dermatologista é indispensável para indicar a melhor solução para cada caso.

*Fórmula Dermotivin Salix

**Barra: elimina 99,9% - Flora microbiana transiente da pele; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus. Líquido: elimina 99,9% - Escheria coli; Pseudomonas aeruginosa; Salmonella choleraesuis; Staphylococcus aureus; Serratia marcescens; Candida albicans.

***A espuma Salix auxiliou na redução de lesões acneicas após 28 dias de uso.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://linhadermotivin.com.br/

