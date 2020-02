Ações da Quectel eletivas para negociação através do Shanghai-HK Stock Connect

XANGAI, 24 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions (603236.SS), a fornecedora líder mundial de módulos celulares e GNSS, anunciou hoje que a empresa foi recentemente selecionada como componente do Índice 380 da Bolsa de Valores de Xangai (SSE) e admitida na lista de seguridades da SSE eletivas para negociação sob o programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Isto permite que investidores internacionais, tanto institucionais como do varejo, negociem as ações da Quectel através da Bolsa de Valores de Hong Kong com o código de ações 93236.

O programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect é uma plataforma transfronteiras de investimentos que permite que investidores de cada mercado negociem ações no mercado oposto usando seus corretores e câmaras de compensação locais. Neste programa, somente aquelas ações listadas no Índice 180 da SSE e no Índice 380 da SSE – bem como ações que estão duplamente listadas nas duas carteiras (ações A+H) são eletivas.

A Quectel foi listada no painel principal da SSE em 16 de julho de 2019, que é o maior câmbio de ações da China por capitalização de mercado. Em 16 de dezembro de 2019, a empresa foi selecionada como componente do Índice 380 da SSE, que consiste de 380 ações com altas taxas de crescimento e boa lucratividade que de modo abrangente visam refletir o desempenho das novas ações mais valorizadas (blue chips) de Xangai.

Como a maior revendedora de módulos de IoT do setor, através de inovações contínuas a Quectel tem ao longo dos anos testemunhado rápido crescimento, um portfólio sem paralelo, presença global e excelentes serviços de suporte. Nos três primeiros trimestres de 2019, a empresa reportou uma receita operacional de 2,85 bilhões de yuanes (US$ 406,62 milhões), um aumento de 53,32% ao ano.

Em 21 de fevereiro de 2020, as ações da Quectel fecharam em 244,41 yuanes (US$ 34,81) por unidade – um aumento de 456% desde sua listagem, somando agora pra uma capitalização total de mercado de 21,80 bilhões de yuanes ou US$ 3,10 bilhões.

A empresa está otimista quanto ao seu futuro crescimento e recentemente anunciou a inauguração de novos centros de pesquisa e desenvolvimento em Hefei / China e Belgrado / Europa. A Quectel Wireless Solutions se tornou a inovadora líder mundial, sendo a primeira a lançar seus produtos de IoT para 5G, Low-Power-Wide-Area (conectando sensores na internet das coisas) e tecnologia C-V2X, que é a base da comunicação para direção autônoma.

"Estamos empenhados em criar um mundo melhor através da IoT, e eu me orgulho ao ver este forte endosso da Quectel. Deveremos permanecer focados na entrega dos melhores produtos e suporte para nossos clientes", disse Patrick Qian, CEO e presidente da Quectel.

A Quectel Wireless Solutions Co. Ltd. é a fornecedora líder mundial de módulos de internet das coisas (IoT, em inglês), com um amplo portfólio de produtos cobrindo as tecnologias sem fio mais recentes de 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. Os produtos da Quectel são largamente aplicados em áreas de IoT/M2M, entre elas a de pagamentos inteligentes, telemática e transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, gateway sem fio, indústria, saúde, agricultura e monitoramento do meio ambiente. Para mais informações, visite o site e as páginas da Quectel no LinkedIn, Facebook e Twitter ou nos escreva via marketing@quectel.com.

