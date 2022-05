Ações de treinamento e capacitação no campo lideradas pela Bayer impactam 30 mil pessoas

Cursos voltados ao uso correto e seguro de herbicidas e boas práticas são iniciativas da empresa para impactar a cadeia sojicultora

SÃO PAULO, 3 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- As ações de treinamento e capacitação de operadores de pulverizadores, produtores rurais, técnicos agrícolas, multiplicadores, cooperativas, canais de distribuição e colaboradores, lideradas pela Bayer, vão impactar cerca de 30 mil pessoas até o fim desta safra 2021/2022. As iniciativas, que ocorrem de forma virtual e presencial, são resultado de um trabalho conjunto com a cadeia, acadêmicos e consultores do setor, parte do lançamento da plataforma Intacta2 Xtend®, nova geração de biotecnologia em soja lançada pela companhia nesta safra.

Um desses programas, o "I2X Acerte - Boas Práticas de Aplicação", voltado ao uso correto e seguro de herbicidas no Brasil, lançado em 2021, já está presente em seis estados e no Distrito Federal. Ele é fruto de uma parceria da Bayer com as administrações estaduais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que usam sua expertise consolidada na formação de trabalhadores rurais há mais de 30 anos para atualizar e disseminar informações.

"Todo o lançamento envolve um esforço de cocriação com a cadeia, do produtor à academia. Ações de treinamento e capacitação como essas são parte fundamental da chegada da Plataforma Intacta2 Xtend® para podermos levar os melhores resultados para a sojicultura brasileira", afirma o gerente técnico de lançamento da Plataforma Intacta2 Xtend®, Matheus Palhano.

Antes de irem a campo capacitar produtores, profissionais técnicos e operadores de pulverização, os instrutores dos Senars participaram de treinamentos de atualização teóricos e práticos, com simuladores e equipamentos que reproduzem as condições de pulverização na lavoura e que facilitam a transferência de conhecimento para participantes do curso. Esses mesmos recursos podem usados nas aulas práticas oferecidas pelas entidades, garantindo assim maior entendimento sobre as técnicas.

"Estamos priorizando a agricultura de precisão, já que são cursos muito demandados e têm sempre inovação e tecnologia. Com esta qualificação, espera-se uma melhoria da mão-de-obra, conquistando não só a efetividade na aplicação dos produtos, mas também no manejo dos equipamentos", afirma Dirceu Borges do Senar-GO.

Entre os temas abordados nos cursos estão a tecnologia de aplicação para redução de deriva, dez passos para o manejo inteligente de herbicidas, inspeção prática e periódica de pulverizadores e uso correto e seguro de herbicidas.

O operador de maquinários, Lennon Scotton, que atua na região de Sorriso (MT), se especializou na prestação de serviços de preparo de solo, cultivo e colheita há mais de quatro anos e considera que cursos como esse são fundamentais para manter os trabalhadores bem atualizados, ainda mais em tempos de agricultura digital.

"Os instrutores são bem capacitados e nos passaram muita informação sobre pulverização. Sem dúvida, os simuladores são um diferencial e nos ajudam a entender o funcionamento correto de cada um dos pontos de verificação dos maquinários. Esse curso foi uma oportunidade bastante valiosa para minha profissão", afirma.

Além de Mato Grosso, onde está Lennon, o curso já é oferecido em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Aproximadamente 300 instrutores do Senar dessas localidades foram capacitados para disseminar o conhecimento aos produtores e operadores de maquinários — (nem todos os estados têm plataforma de EAD).

"É fundamental podermos contar com o respaldo e com a expertise de parceiros como o Senar, instituição que é uma referência no Brasil para capacitação e transferência de conhecimento aos profissionais do campo. Novamente, estamos trabalhando em parceria com a cadeia e com o agricultor, levando informação com transparência para que o produtor possa ter mais eficiência, rentabilidade e sustentabilidade no cultivo", reforça Palhano.

Todo esse trabalho desenvolvido nos anos que antecederam o lançamento da Plataforma Intacta2 Xtend®, já começaram a dar resultados. Nas áreas onde foram utilizados produtos como o Xtendicam, a experiência do produtor foi extremamente positiva desde o lado de eficácia do produto, assim como da segurança do mesmo.

Ampliar conhecimento é meta

Como protagonista na busca por soluções inovadoras, a Bayer busca promover de maneira colaborativa uma agricultura cada vez mais produtiva e sustentável. E a capacitação dos produtores rurais, trabalhadores do campo e da cadeia como um todo é fundamental para atingir esse objetivo.

Por isso, além do "I2X Acerte - Boas Práticas de Aplicação", a companhia lançou outras iniciativas de programas educacionais para democratizar o acesso às capacitações e ao aprendizado. Um exemplo disso é o curso gratuito "Operação Pulverização", focado no ensino de boas práticas agrícolas para operadores de máquinas e produtores rurais, que acontece via WhatsApp.

Já o aplicativo i2x Acerte foi criado para auxiliar sojicultores no gerenciamento de suas propriedades, com funcionalidades que auxiliam na inspeção preventiva e periódica dos pulverizadores, registro de informações e operações planejadas para cada talhão, entre outros. São 19 itens checados, como mangueiras, válvulas, manômetro, pontas e outros. Ao final do processo, é possível gerar um relatório sobre o estado do maquinário, que pode ser compartilhado pelo produtor por meio de aplicativos de mensagem.

"Nosso objetivo com essas iniciativas é ampliar e facilitar o acesso à informação de qualidade para os membros da cadeia, além de facilitar a operação do dia a dia das fazendas. Nosso foco vai além da qualidade do produto. Também buscamos apoiar o agricultor com uma equipe altamente qualificada e com as melhores recomendações para que ele produza cada vez mais, de forma mais eficiente e com mais sustentabilidade", finaliza Palhano.

