Ações Itaú em Foco - 1º trimestre de 2023

SÃO PAULO, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco acaba de divulgar o informativo "Ações Itaú em Foco" referente ao primeiro trimestre de 2023. Entre outros temas de interesse para os acionistas, o informativo aborda algumas das iniciativas e destaques do banco para o período. Entre eles, o reconhecimento no LinkedIn Top Companies de melhor empresa para se desenvolver profissionalmente no Brasil em 2023. O informativo ainda apresenta um resumo dos principais indicadores financeiros, informações sobre pagamento de juros sobre o capital próprio e o histórico de desempenho das nossas ações, negociadas em bolsa de valores. Por fim, o "Ações Itaú em Foco" deste trimestre traz informações sobre o Itaú Day 2023, um dos principais eventos do ano para acionistas e investidores do banco. Em formato 100% digital, as inscrições para acompanhar as apresentações já estão disponíveis a todos os interessados em conhecer mais sobre a evolução dos negócios e a estratégia do Itaú Unibanco.

