ACON Investments Adquire Participação na Sapore S.A.

SÃO PAULO, 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A ACON Investments L.L.C. ("ACON") anunciou hoje que afiliadas da ACON Latin America Opportunities Fund V, L.P. ("ALAOF V") e seus coinvestidores adquiriram uma participação no capital da Sapore S.A. ("Sapore" ou a "Companhia"). A Sapore é a maior empresa de serviços de alimentação corporativa de capital privado do Brasil, servindo clientes de primeira linha e operando mais de 1.100 unidades em todo o Brasil.

Fundada em 1992, a Sapore é baseada em Campinas, São Paulo, e serve mais de 1 milhão de refeições diariamente para empresas dos segmentos de indústrias e comércios e instituições dos setores de saúde e educação, com um total de aproximadamente 15.000 colaboradores. Em 2021, a Companhia teve mais de R$2,0 bilhões em receita bruta.

Através deste investimento, a ACON apoiará os atuais acionistas e a equipe de gestão, liderada por Daniel Mendez, Presidente do Conselho, e Elezir da Silva Júnior, CEO, que continuarão implementando o plano de crescimento da Sapore. O montante levantado com o investimento da ACON será usado para financiar os planos de expansão da Companhia e inovações tecnológicas em preparação para uma oferta pública.

Daniel Mendez disse, "Toda a equipe de gestão está motivada com a nossa parceria com a ACON. Esperamos trabalhar em conjunto para fortalecer ainda mais a posição da Sapore em food e facilities, bem como para acelerar o crescimento da Companhia e oferecer o full service aos clientes''. Complementando Mendez, Elezir da Silva Júnior disse "a ACON está alinhada com a Sapore para acelerar o plano de crescimento e preparar a Sapore para um IPO".

"A Sapore se consolidou como uma companhia líder no mercado de serviços de alimentação corporativa no Brasil", disse Andre Bhatia, Managing Partner da ACON. "Ficamos muito impressionados com os executivos, a força da marca e o posicionamento de seus serviços em todo o Brasil", acrescentou Bhatia.

"A ACON enxerga oportunidade significativa na medida em que cada vez mais as companhias terceirizam os serviços de alimentação e facilities. Acreditamos que a Sapore está bem posicionada para se beneficiar desta tendência e do cross-selling destes serviços" comentou Rodrigo Galvão, Partner da ACON baseado em São Paulo.

Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a ACON Investments

A ACON Investments, L.L.C. é uma firma internacional de private equity baseada em Washington, DC que administra fundos de private equity e SPACs nos Estados Unidos, América Latina e Europa. Fundada em 1996, a ACON tem responsabilidade por gerir aproximadamente US$6,2 bilhões de capital. A ACON tem profissionais baseados em Washington, DC, Los Angeles, São Paulo, Cidade do México, Bogotá e Madri. Para mais informações, visite www.aconinvestments.com.

