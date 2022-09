ACON Investments fecha investimento na Actinver

WASHINGTON e CIDADE DO MÉXICO, 26 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ACON Investments, L.L.C. ("ACON") anunciou hoje que sua afiliada ACON Latin America Opportunities Fund V, L.P. ("ALAOF V") e seus co-investidores fecharam um investimento na Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (BMV: ACTINVR B; "Actinver" ou a "Empresa"). A Actinver é uma das principais empresas de serviços de investimento do México e oferece serviços de gestão de patrimônio para pessoas físicas, bem como serviços bancários corporativos e de investimentos para empresas de grande e médio porte em todo o país. A ALAOF V é o quinto pool de capital da ACON dedicado a fazer investimentos de capital privado em empresas na América Latina.

Fundada em 1994, a Actinver está sediada na Cidade do México e atende mais de 270 mil clientes individuais em todos os segmentos de patrimônio, por meio de uma combinação de canais digitais e uma rede nacional de 48 escritórios e mais de 500 consultores financeiros profissionais. Em 30 de junho de 2022, a Empresa tinha aproximadamente USD 9 bilhões de ativos sob gestão e cerca de USD 25 bilhões de ativos sob custódia, tornando-se a quinta e sexta maior operadora de fundos de investimento e corretora do país, respectivamente. Nos últimos doze meses, período encerrado em 30 de junho de 2022, a Empresa teve uma receita líquida de 730 milhões de pesos mexicanos, com mais de 80% de sua renda operacional derivada de seus negócios de gestão de patrimônio e corretagem.

Com seu investimento, a ACON adquirirá aproximadamente 15% do capital da Actinver e apoiará a experiente e diversificada equipe de gestão da Actinver, liderada por Hector Madero Rivero, seu CEO e presidente. Os lucros do investimento serão utilizados para fortalecer ainda mais o balanço da Empresa e financiar seu plano de negócios, principalmente a aceleração do crescimento de seus produtos e serviços digitais.

Hector Madero declarou: "Nossa diretoria e equipe de gestão dão as boas-vindas à ACON como novos investidores na Actinver nesta importante fase do desenvolvimento de nosso grupo. Acreditamos que a plataforma global e a experiência da ACON em serviços financeiros a tornam a parceira ideal para a Actinver. Esperamos trabalhar juntos à medida que continuamos a remodelar os serviços de investimento e o setor de consultoria corporativa no México."

"Durante quase três décadas, a Actinver se estabeleceu como uma empresa de primeira linha em gestão de patrimônio e serviços de investimento no México. Este investimento ajudará a solidificar ainda mais esta posição", disse Jorge Dickens, sócio-gerente da ACON. "Daqui em diante, acreditamos que a capacidade da Actinver de combinar tecnologia com serviços personalizados para promover a democratização da consultoria em investimentos inteligentes, não apenas acesso, será fundamental para ajudar a criar uma base de investidores individuais mais robusta e sustentável no México. Estamos muito satisfeitos por apoiar a Actinver e sua equipe dinâmica neste momento tão interessante", acrescentou Dickens.

"Além de revelar o potencial do investidor individual no México, a Actinver desempenha um papel fundamental ao oferecer aos clientes institucionais e corporativos orientações de alta qualidade e acesso a uma ampla oferta de produtos financeiros em mercados públicos e privados", disse Mauricio Cortés, sócio da ACON na Cidade do México. "Vemos uma grande oportunidade de ajudar a Actinver a aumentar ainda mais sua base de clientes e oferta de serviços nos próximos anos", acrescentou Cortés.

Sobre a ACON Investments

A ACON Investments, L.L.C. é uma empresa internacional de investimento de capital privado sediada em Washington, D.C., que gerencia fundos de capital privado e parcerias com propósito especial que fazem investimentos nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa. Com profissionais em Washington, D.C., Dallas, Los Angeles, Nova York, Bogotá, Madri, Cidade do México e São Paulo, a ACON já administrou USD 6,9 bilhões em ativos desde sua fundação e tem um histórico de 26 anos.

A ACON U.S. é uma das empresas de capital privado estabelecidas mais organicamente diversificadas, com 70% da alta administração (ex-fundadores) e 67% de todos os funcionários compostos por mulheres e/ou pessoas de diversas origens. A ACON é uma investidora de valor com profunda experiência em vários setores e com um histórico de sucesso em situações que envolvem o primeiro capital institucional para empresas de propriedade familiar, reposicionamento de marca, consolidação no setor e recapitalizações corporativas e operações de carve-out. Além disso, a ACON se concentra em um novo paradigma de sustentabilidade estratégica em todo seu portfólio, com o compromisso de alcançar resultados sustentáveis, promovendo, ao mesmo tempo, retornos financeiros e rentabilidade.

