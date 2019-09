Acontece a 19a Exposição Comercial de Flores e Árvores da China Central - China em Xuchang, província de Henan, China

A exposição deste ano, que destaca a revitalização do ambiente natural da China por meio da boa ecologia, focou em oito tópicos principais: a cerimônia de abertura, o fórum de alto nível das indústrias floral e florestal, várias exposições e eventos de marketing, uma apresentação especial sobre as mais notáveis flores e árvores do mundo, a cerimônia de premiação, a cerimônia de assinatura do convite ao investimento, o passeio ecológico e cultural por Xuchang, além de vários eventos organizados por patrocinadores corporativos, entre outros. A exposição em si é patrocinada pela Associação de Flores da China e organizada pelo Escritório de Silvicultura de Henan, a Filial de Viveiros da Associação de Flores da China, a Associação de Flores de Henan e o governo da cidade de Xuchang, com o governo do condado de Yanling e a Associação de Flores de Xuchang como organizadores.