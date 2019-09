Acordo entre Maestro Frotas e Kovi incrementa locação de veículos para o mercado de apps de mobilidade urbana

Empresa de locação de frotas corporativas fornecerá 950 veículos para a Kovi, que ampliará atuação no atendimento aos motoristas de aplicativos como Uber

SÃO PAULO, 16 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Maestro Frotas, uma das principais empresas do País dedicadas à locação de frotas corporativas, anuncia, em parceria com a Kovi – empresa voltada à locação de veículos para o mercado de transporte por aplicativos – um dos maiores acordos do País para locação de carros aos motoristas de apps de mobilidade urbana.

Pelo acordo, a Maestro fornecerá à Kovi 950 veículos – além dos 400 já em circulação -, até o final do ano, o que representará um investimento superior a R$ 30 milhões na ampliação de sua frota, atualmente de cerca de 4 mil veículos. A Kovi, por sua vez, que conta hoje com 1,8 mil carros sublocados, prevê superar a marca de 5 mil veículos até o final do ano.

"Este acordo dará capacidade para que as duas empresas avancem no mercado de mobilidade urbana, com foco nos motoristas de aplicativos", afirma Fábio Lewkowicz, presidente da Maestro Frotas.

O CEO da Kovi, Adhemar Milani Neto, destaca que a empresa pretende ampliar a parceria com locadoras de veículos de pequeno e médio porte, para maximizar a capacidade de atendimento e contribuir para que essas empresas aumentem sua vantagem competitiva e cresçam no mercado de mobilidade urbana.

A estimativa é de que cerca de 600 mil motoristas trabalham hoje com aplicativos de carros no Brasil, sendo que 30% da frota utilizada é alugada. Com foco nos motoristas de aplicativos, a Kovi quer desburocratizar o acesso ao veículo como ferramenta de trabalho, por meio da locação. "Não exigimos cartão de crédito e nem checamos se o nome da pessoa está no SPC", diz Milani.

A Maestro Frotas, por sua vez, segue em sua trajetória de crescimento, amparada na realização de investimentos na ampliação da frota. No ano passado, a companhia anunciou a aquisição da Locarcity. O negócio permitiu à Maestro ampliar sua frota dos quase 3 mil para cerca de 4 mil veículos, e crescer 38% em receitas de locação com esta aquisição, fortalecendo sua atuação regional. Já no 1º semestre deste ano, a empresa registrou crescimento acentuado, de 63%, na receita de locação, e de 75% no Ebitda, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

FONTE Maestro Frotas

