Acquisition de RiskCap Ltd. par AKJt

HAMILTON, Bermudes, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- AK Jensen Group Limited (« AKJ »), le principal fournisseur de solutions de négociation et d'infrastructure clés en main pour les gestionnaires de fonds, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de RiskCap Ltd. (« RiskCap ») par AKJt Holdings Limited (« AKJt »), une société affiliée.

RiskCap a été créée en 2013 et offre des services de gouvernance, de gestion des risques, de conformité réglementaire et de LAB/CFT. Parmi ses clients figurent des établissements de devises numériques et des établissements de paiement, des sociétés de la MiFID, des compagnies d'assurance et des fonds dont les actifs sous gestion s'élèvent collectivement à 5 milliards d'euros. La transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, permettra à AKJ et AKJt d'élargir sa gamme de produits en intégrant l'expertise de RiskCap dans les solutions à service complet existantes pour les fonds négociant des actifs traditionnels et numériques.

Commentant la transaction, Neal Mitra, PDG, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à RiskCap dans l'écosystème des fonds spéculatifs d'AKJ et sommes impatients de travailler avec leur équipe pour offrir un excellent service à la clientèle et de nouvelles opportunités de produits. Nous prévoyons d'intégrer de nouvelles technologies et d'étendre notre modèle d'entreprise au sein de la GRC (gouvernance, risque et conformité), en nous appuyant sur les réalisations de RiskCap à ce jour et sur sa position de leader du marché. »

Paul Magro, cofondateur et directeur général de RiskCap, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer avec AKJ. RiskCap a été lancée dans le but de fournir aux institutions un soutien de pointe à leurs clients, et cette relation va maintenant nous permettre d'élargir considérablement la portée de ce que nous pouvons offrir. »

À propos de AKJt Holdings Limited et AK Jensen Group Limited

AKJt Holdings Limited est une société de holding fintech (technologie financière) qui se concentre sur le commerce, l'administration, la numérisation et d'autres solutions avancées pour les gestionnaires de fonds spéculatifs. Les services pour les fonds fournis par AKJt et ses filiales comprennent la formation de fonds, l'infrastructure juridique et réglementaire, les systèmes de négociation et le soutien de back-office. En outre, des capitaux d'amorçage et d'accélération sont fournis aux gestionnaires de fonds qualifiés par le biais du fonds de garantie AKJ Digital Assets FoF, qui offre aux investisseurs institutionnels une exposition diversifiée à la cryptoéconomie. Les intérêts de tous les participants à l'écosystème (investisseurs, gestionnaires de fonds et fournisseurs) sont alignés par le biais d'AKJ Token.

AK Jensen Group Limited et ses filiales, créées en 1995, sont détenues par des actionnaires qui détiennent collectivement plus de 18 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le groupe est au service de fonds spéculatifs et de clients institutionnels dans 35 pays du monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur AKJ, visitez le site https://www.akj.com.

https://www.akjtoken.com



