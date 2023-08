Acquisition réussie : Global New Material International & CQV

HONG KONG, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- Global New Material International Holdings Limited (la « Société », code mnémotechnique : 6616.HK) a annoncé que toutes les conditions préalables en vertu de chacun des accords sur vente des actions de CQV et de l'accord sur les actions en réserve de CQV ont été respectées. La clôture a eu lieu le 22 août 2023.

Lors de la clôture, la Société détient 42,45 % des actions émises de CQV et est le principal actionnaire de CQV. L'entreprise CQV est devenue une filiale à part entière de la Société, dont les résultats financiers et la situation doivent être regroupés dans les comptes du groupe.

La stratégie commerciale de la Société consiste à rechercher des opportunités d'investissement à l'étranger en s'engageant dans des activités de fusion et d'acquisition qui offrent un potentiel de croissance et augmentent la valeur pour les actionnaires. Les administrateurs estiment que l'acquisition offre au groupe une bonne occasion de profiter des opportunités et d'étendre sa présence dans l'industrie internationale des pigments nacrés.

Grâce à l'acquisition et au contrôle de CQV, le groupe peut tirer parti de l'expérience, du savoir-faire et de la présence sur le marché de CQV, accroître sa part de marché, améliorer son offre de produits et, par conséquent, augmenter la compétitivité globale du groupe.

La Société est en discussion avec un tiers indépendant sur une éventuelle acquisition d'entreprises qui, si elle est menée à bien, pourrait représenter un développement significatif des activités actuelles du groupe.

À propos de Global New Material International Holdings LTD.

Global New Material International est spécialisée dans la fabrication et la vente de pigments nacrés et de mica synthétique artificiel. En s'appuyant sur ces matériaux uniques, l'entreprise propose une gamme étendue de plus de 950 variations de produits destinés à diverses utilisations industrielles, extérieures et cosmétiques. L'entreprise est connue comme étant le plus grand producteur de pigments nacrés en Chine et le troisième au niveau mondial.

À propos de CQV Co., Ltd.

CQV, la cible de l'acquisition, est réputée pour son expertise avancée dans la production de produits à base de mica et de matériaux nacrés de pointe, qui sont utilisés dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile et des cosmétiques. Elle dispose d'un vaste réseau de vente et de distribution couvrant plus de 100 pays et régions dans le monde et compte parmi ses clients des entreprises internationales prestigieuses.

