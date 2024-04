ACROBiosystems lance des solutions d'organoïdes 3D, repoussant les limites de la recherche biothérapeutique

BÂLE, Suisse, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Depuis 2023, ACROBiosystems lance un flux continu de produits innovants liés aux organoïdes. Présentant ses avancées lors de forums mondiaux clés, notamment le 2024 International Organoid Summit, l'Alzheimer's Research UK Conference 2024 et le World Organoid Research Day 2024, l'entreprise a souligné la pertinence stratégique des organoïdes par l'intermédiaire de la vice-présidente du développement et de la stratégie de l'entreprise, Rosanna Zhang.

Pour stimuler la recherche sur les organoïdes, la découverte de médicaments et les avancées thérapeutiques, ACROBiosystems présente la boîte à outils pour organoïdes, une suite complète de solutions conçues pour libérer le potentiel des organoïdes dans diverses applications. Cette gamme comprend des organoïdes prêts à l'emploi, des kits de différenciation d'organoïdes, des cytokines pour la culture d'organoïdes, des matériaux matriciels pour la culture d'organoïdes, des services de différenciation d'organoïdes et des services de test de composés sur organoïdes.

ACROBiosystems a développé avec succès une multitude d'organoïdes, notamment des organoïdes cardiaques, cérébraux, intestinaux et hépatiques, ainsi que des modèles d'évaluation toxicologique et des modèles de maladie de Parkinson, d'Alzheimer et de maladie inflammatoire de l'intestin. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire de recherche et de développement d'organoïdes, l'entreprise cherche à étendre continuellement ses solutions en créant des organoïdes comme la rétine, la peau et les poumons, élargissant ainsi le champ d'application des organoïdes. Grâce à des technologies internes avancées de différenciation et de cryoconservation des organoïdes, ACROBiosystems a réalisé des avancées décisives dans le domaine des organoïdes avec des processus de différenciation traditionnellement difficiles et de longues périodes de maturation, offrant ainsi des solutions d'organoïdes hautement efficaces et conviviales à l'échelle mondiale. Grâce à ses installations certifiées ISO, conformes aux BPF et accréditées par le CNAS, ACROBiosystems garantit la cohérence, la pureté, la puissance et l'uniformité de ses offres d'organoïdes.

La société investit également beaucoup dans la R&D et les collaborations stratégiques, dans le but de réaliser des percées dans la modélisation de maladies complexes et le criblage de médicaments à haut débit à l'aide de modèles organotypiques avancés. ACROBiosystems collabore avec des CRO de premier plan, des neuroscientifiques et des entreprises de thérapie cellulaire, contribuant à des projets de pointe tels que les évaluations de toxicologie cardiaque et les criblages de capside AAV.

ACROBiosystems Group (SZ.301080) est une entreprise de biotechnologie qui ambitionne d'être la pierre angulaire de l'industrie biopharmaceutique et du secteur de la santé en fournissant des produits et des modèles économiques innovants. La société s'étend dans le monde entier et a établi de nombreux partenariats durables et stables avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde et de nombreux instituts universitaires bien connus. La société comprend plusieurs filiales, telles qu'ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital et ACRODiagnotics.