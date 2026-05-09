ACROBiosystems lance une mise à niveau de sa solution de licence mondiale pour les lignées cellulaires fonctionnelles HEK293 afin de rationaliser la conformité et d'accélérer la R&D biopharmaceutique

BÂLE, Suisse, 9 mai 2026 /PRNewswire/ -- ACROBiosystems a annoncé une mise à niveau majeure de sa solution de licence mondiale pour les lignées cellulaires fonctionnelles HEK293. Axée sur la valeur ajoutée pour le client et la promotion de l'innovation biopharmaceutique à l'échelle mondiale, cette mise à niveau simplifie les flux de travail liés à la conformité afin de favoriser l'efficacité de la découverte et du développement de médicaments.

En tant qu'outils essentiels pour la R&D de médicaments innovants, les lignées cellulaires fonctionnelles nécessitent une autorisation d'utilisation claire et accessible afin de maintenir la progression des projets. La politique mise à niveau élargit le champ d'application autorisé et élimine les étapes d'examen redondantes. Sur l'ensemble des marchés mondiaux, cette mise à niveau établit un cadre unifié de conformité : les clients peuvent utiliser les lignées cellulaires fonctionnelles HEK293 pour la recherche interne, la découverte de médicaments, l'élaboration d'essais, les tests d'assurance qualité et l'analyse de la mise en circulation des lots sans licence ni frais supplémentaires, dans le respect total de la propriété intellectuelle et des règles contractuelles, afin de se concentrer sur la R&D de base. Cette politique s'applique à tous les marchés mondiaux (à l'exclusion de la région de la Grande Chine), ce qui permet un accès fluide et efficace aux lignées cellulaires fonctionnelles HEK293 pour les activités de R&D.

Pour aider les clients internationaux à s'adapter en douceur, ACROBiosystems fournit une assistance localisée par le biais de ses équipes aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Les experts régionaux proposent une interprétation opportune des politiques, une consultation rationalisée sur la conformité et une assistance technique professionnelle, ce qui permet une recherche sur les lignées cellulaires fonctionnelles HEK293 totalement conforme et efficace.

Cette mise à niveau clarifie les termes d'utilisation autorisée, optimise la gestion de la conformité et réduit les coûts opérationnels pour les développeurs de médicaments du monde entier. Elle crée un cadre plus transparent et plus souple pour les applications normalisées et évolutives des lignées cellulaires fonctionnelles HEK293 dans divers scénarios de R&D. ACROBiosystems continuera d'optimiser les systèmes mondiaux de gouvernance de la propriété intellectuelle et d'octroi de licences, en fournissant des solutions de lignées cellulaires fonctionnelles réglementées et faciles à utiliser, afin de développer la recherche préclinique et translationnelle et d'accélérer la mise au point de médicaments de haute qualité dans le monde entier.

Créé en 2010 et coté en bourse depuis 2021, ACROBiosystems Group est une biotech qui vise à devenir une pierre angulaire des industries biopharmaceutiques et de santé mondiales en proposant des produits et des modèles commerciaux innovants. L'entreprise est présente dans le monde entier, avec des bureaux, des centres de R&D et des sites de production dans plus de 15 villes aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Allemagne. Entretenant des partenariats de longue date avec des entreprises pharmaceutiques de premier plan, l'entreprise comprend plusieurs filiales, à savoir ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital et ACRODiagnostics. Ses principaux produits et services - notamment les protéines recombinantes, les kits et les anticorps - soutiennent l'ensemble du cycle de développement des médicaments dans le cadre d'un système de contrôle de la qualité rigoureux. Grâce à un progrès technologique continu, le groupe ACROBiosystems se consacre à l'accélération du développement de médicaments et à la contribution à la santé mondiale.