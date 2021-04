Acronis lança primeiro data center de nuvem no Brasil

O novo data center assegura acesso mais rápido, melhor resiliência de dados e soberania de dados para clientes provedores de serviços, além de capacitar provedores de serviços gerenciados com soluções abrangentes de proteção cibernética

SCHAFFHAUSEN, Suíça, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Acronis, líder global em proteção cibernética, anunciou hoje a disponibilidade de seu novo data center de nuvem em São Paulo, Brasil. O novo data center oferece a parceiros provedores de serviços acesso a uma linha completa de soluções de proteção cibernética com base nas quais eles podem construir novos serviços, além de proporcionar acesso mais rápido, disponibilidade de dados constante e soberania de dados para seus clientes.

A rede global de data centers de nuvem da Acronis já inclui locais nos EUA, Reino Unido, Suíça, França, Alemanha, Japão, Austrália, Canadá, Singapura e mais. Com o novo data center de São Paulo, Brasil, os provedores de serviços contam com um local dentro do país no qual podem armazenar dados críticos de seus clientes. Eles vão se beneficiar do serviço combinado de gerenciamento de dados de seus provedores de serviços locais e da linha completa de soluções gerenciadas de nuvem e soluções de proteção cibernética disponibilizadas através da plataforma Acronis Cyber Cloud.

"A Acronis é uma importante parceira da Ingram Micro Brasil e esse lançamento é mais um exemplo de seu compromisso e firme posicionamento em relação a segurança de dados e continuidade de negócios de empresas e clientes brasileiros", ressalta Flávio Moraes, VP & Brazil Chief Country Executive da Ingram Micro Brasil. "Esse novo data center ajudará nossos parceiros e seus clientes na entrega fácil, segura e eficiente das soluções de segurança cibernética da Acronis, impulsionando novos negócios e ajudando diversos mercados no Brasil".

Entre as soluções já disponíveis através do novo data center está o Acronis Cyber Protect, uma integração exclusiva de ferramentas de backup, recuperação de desastres, antimalware de nova geração, segurança cibernética e gerenciamento de endpoints – tudo isso gerenciado por meio de um único painel. O Acronis Cyber Protect é certificado pelo VB100 e suas capacidades e integrações exclusivas o levaram a ganhar recentemente o prêmio de 2020 por inovação em novos produtos de proteção de dados da Frost & Sullivan.

Todas as soluções da Acronis são desenvolvidas para lidar com os cinco vetores da proteção cibernética, garantindo segurança, acessibilidade, privacidade, autenticidade e segurança cibernética (SAPAS) para os dados, aplicativos e sistemas de uma organização.

Da mesma forma, os data centers de nuvem da Acronis são desenvolvidos para proporcionar os mais altos níveis de proteção, disponibilidade e segurança de dados – com cada instalação utilizando equipamentos de ponta, além dos melhores controles de segurança e operacionais.

"Conforme o mercado evolui rapidamente para soluções de nuvem, estamos muito confiantes em nossa parceria com a Acronis devido à abrangência da visão da empresa", afirmou Silvio Eberardo, diretor de estratégias de mercado da Acorp do Brasil. "O novo data center local no Brasil é, definitivamente, um marco: poderemos oferecer a solução de proteção cibernética mais abrangente para nossos parceiros e clientes, além de proporcionar eficiência, desempenho e confiabilidade".

O vice-presidente e gerente geral da Acronis para as Américas, Pat Hurley, afirmou: "É importante para a Acronis expandir sua base e aumentar a disponibilidade de suas soluções inovadoras de proteção cibernética para provedores de serviços e seus parceiros. Agora, a Ingram Micro Brasil, a Acorp do Brasil e os clientes brasileiros da Acronis podem ter a tranquilidade de saber que estamos cuidando de seus dados e que estamos a postos, 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano para resolver qualquer problema de segurança."

Aos provedores de serviços interessados em saber mais sobre as vantagens e oportunidades geradas pela oferta das soluções de proteção cibernética disponibilizadas por meio da plataforma Acronis Cyber Cloud, sugerimos visitar o site https://www.acronis.com/en-us/cloud/service-provider/platform/.

Sobre a Acronis

A Acronis unifica proteção de dados e segurança cibernética para proporcionar uma proteção cibernética integrada e automatizada que soluciona os desafios de segurança, acessibilidade, privacidade, autenticidade e segurança cibernética (SAPAS) do mundo digital moderno. Com modelos flexíveis de implantação que atendem as demandas dos provedores de serviços e dos profissionais de TI, a Acronis oferece uma proteção cibernética superior para dados, aplicativos e sistemas, com soluções inovadoras em antimalware de nova geração, backup, recuperação de desastres e gerenciamento de proteção de endpoints. Com tecnologias premiadas de antimalware baseado em inteligência artificial e autenticação de dados à base de blockchain, a Acronis protege qualquer ambiente – sejam de nuvem, híbridos ou no local – com um custo baixo e previsível.

Fundada em Singapura em 2003 e sediada na Suíça desde 2008, a Acronis tem atualmente mais de 1.500 funcionários em 33 localidades de 18 países. Suas soluções contam com a confiança de mais de 5,5 milhões de usuários domiciliares e 500.000 empresas, inclusive 100% das empresas da Fortune 1000 e equipes de esportes de primeira divisão. Os produtos da Acronis são disponibilizados através de 50.000 parceiros e provedores de serviços em mais de 150 países e estão disponíveis em mais de 40 idiomas.

