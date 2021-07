Acronis nomeia Patrick Pulvermueller como CEO

SCHAFFHAUSEN, Suíça, 7 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Acronis, líder global em proteção cibernética, nomeou hoje Patrick Pulvermueller, um veterano do setor de software de nuvem e hospedagem, como CEO, a partir de 1º de julho de 2021. Pulvermueller será o sucessor de Serguei Beloussov, que fundou a empresa em 2003 e atua como CEO desde 2013.

Pulvermueller ingressou na Acronis vindo da GoDaddy, onde mais recentemente, ocupou o cargo de presidente de Partner Business. Nessa função, ele liderou a expansão estratégica dos serviços de hospedagem, produtividade e segurança da empresa junto a revendedores e agências parceiras. Combinando essa experiência com seu conhecimento em desenvolvimento de produtos, Pulvermueller é um especialista no desenvolvimento de estratégias go-to-market bem-sucedidas baseadas em nuvem, particularmente por meio de provedores de serviços, canais de revenda e alianças estratégicas. Anteriormente, ele ocupou cargos de liderança executiva como CEO da Host Europe GmbH e CEO do Grupo Host Europe Group (HEG), onde atuou anteriormente como COO do Grupo.

"Estou entusiasmado em fazer parte da equipe da Acronis, interagir com nossa imensa rede de parceiros e continuar a visão de Serguei de oferecer serviços de proteção cibernética do setor em constante mudança", disse Pulvermueller. "A Acronis está preparada para revolucionar os mercados de proteção de dados e segurança cibernética, ao mesmo tempo em que redefine como os provedores de serviços alavancam os serviços de monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) e automação de serviços profissionais (PSA). Espero contribuir com meu conhecimento e experiência na área de prestação de serviços para garantir que aproveitemos ao máximo essa oportunidade."

Pulvermueller assume em um momento crucial. A Acronis acaba de receber mais de US$ 250 milhões em uma rodada de investimentos, incluindo a CVC Capital Partners VII e outros, que avalia a empresa em mais de US$ 2,5 bilhões. Além de acelerar sua tecnologia e desenvolvimento de produtos, a empresa planeja alavancar esse investimento para melhorar ainda mais suas iniciativas go-to-market, uma área em que Pulvermueller tem ampla experiência, expandindo sua vasta rede de parceiros, que inclui provedores de serviços gerenciados (MSPs), provedores de serviços de segurança gerenciados (MSSPs), parceiros de hospedagem, distribuidores de nuvem, agregadores de dados em nuvem, provedores de serviços de rede e outros.

O presidente do Conselho de Administração da Acronis, René Bonvanie, observou: "Ao adicionar mais de 1,5 bilhão de dólares de valorização durante os últimos 18 meses, a Acronis está em uma fantástica trajetória de crescimento graças à estratégia de proteção cibernética implementada por Serguei. Com o conhecimento comprovado de Patrick em ajudar empresas de rápido crescimento a escalar e sucesso comprovado em um ambiente centrado em canais, estamos confiantes de que ele irá acelerar o sucesso da Acronis e preparar a empresa para a próxima etapa."

Como fundador e maior acionista da Acronis, Serguei Beloussov continuará presente na empresa como membro do Conselho de Administração e diretor de pesquisa da Acronis, comandando a estratégia de tecnologia e pesquisa. Ele manterá o foco nas tecnologias avançadas da empresa, incluindo pesquisa autônoma, gerenciamento de dados, rede cibernética, plataforma cibernética e produtos corporativos. Ele também focará no desenvolvimento do programa de relações universitárias da Acronis, incluindo o Instituto de Tecnologia Schaffhausen (SIT) na Suíça, que ele cofundou em 2019.

Ao fazer o anúncio, Serguei disse: "Estou orgulhoso do sucesso da Acronis até aqui e acredito que agora é o momento perfeito para passar o bastão para Patrick. Fizemos uma extensa busca por um líder excepcional e o histórico de sucesso de Patrick, sua abordagem orientada por parceiros e experiência operacional foram pontos fortes evidentes. Ele tem experiência para continuar impulsionando a missão da Acronis, melhorar nossas operações e desenvolver um fluxo multibilionário de receitas, levando a empresa, o portfólio de produtos e nossas parcerias ao próximo nível."

