Acteev® présente ses textiles de performance lors de l'exposition estivale Outdoor Retailer 2021

« Les participants pourront admirer et toucher nos tissus et nos échantillons de vêtements et constater que nos matériaux sont d'une douceur exceptionnelle sur la peau et suffisamment robustes pour supporter des conditions extérieures extrêmes », a déclaré Joey Barbaree, responsable du marché mondial chez Acteev. « Tandis que de plus en plus de marques s'efforcent de créer des produits durables et haut de gamme avec les dernières innovations antimicrobiennes pour que leurs vêtements et leurs équipements ne s'imprègnent pas des odeurs et restent à l'abri de la moisissure, nos textiles peuvent contribuer à donner aux clients l'assurance que leurs vêtements et leurs équipements sont protégés. »

Fière lauréate du prix de l'innovation Outdoor Retailer 2021 , la gamme de textiles Acteev intègre la protection antimicrobienne écologique des ions de zinc dans du nylon 6,6 supérieur, créant ainsi des fils et des tissus qui combattent naturellement les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des odeurs et de la moisissure. Cette technologie protège les textiles, qu'il s'agisse de couches de base, de vêtements d'extérieur, de sacs de couchage ou autres, en utilisant un élément issu de la nature.

De plus, contrairement aux applications chimiques qui sont enduites ou pulvérisées, Acteev ne repose pas sur un traitement postproduction ou un processus après-vente. Au lieu de cela, les ions de zinc d'Acteev sont intégrés directement dans la matrice de la molécule, assurant une protection pendant toute la durée de vie du produit. Cela signifie que les textiles de performance Acteev nécessitent moins d'eau dans le processus de fabrication tout en garantissant qu'ils restent aussi efficaces qu'au premier jour.

À propos d'Acteev par Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des matériaux hautes performances pour les essentiels du quotidien et les nouvelles technologies. Notre objectif premier est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui possède des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte huit installations de fabrication à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe et en Chine. Notre main-d'œuvre mondiale de 2 600 employés fabrique les plastiques, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés dans la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, de dispositifs médicaux plus efficaces, d'appareils plus intelligents, et de vêtements et de biens de consommation plus durables. Nous sommes déterminés à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités. Lire notre clause de non-responsabilité .

