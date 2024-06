Actian lance Zen 16.0, la base de données de nouvelle génération pour l'Edge Computing

La dernière édition de Zen offre des solutions de données de périphérie sécurisées, modulaires et évolutives avec une synchronisation transparente de l'Edge au Cloud

ROUND ROCK, Texas, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Actian , la division des données et de l'analyse de HCLSoftware, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Actian Zen 16.0, la dernière version de sa base de données embarquée innovante. Pour aider les entreprises à exécuter des applications plus rapides et plus intelligentes en périphérie, Zen 16.0 est conçu pour le traitement des données en temps réel sur les appareils mobiles, les dispositifs IdO, les passerelles en périphérie et les machines complexes.

Actian a développé Zen 16.0 pour répondre à la demande croissante d'informatique de pointe. IDC prévoit que l'informatique périphérique représentera 232 milliards de dollars de dépenses cette année*. Zen 16.0 simplifie et optimise l'informatique en périphérie pour les environnements limités en ressources qui vont de l'IdO industriel aux soins de santé connectés en passant par les villes intelligentes. Actian Zen 16.0 introduit des améliorations de performance et de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer l'efficacité et la fonctionnalité pour les plus de 13 000 organisations qui utilisent actuellement Zen, ainsi que pour attirer de nouveaux clients.

« Actian Zen 16.0 est conçu pour répondre aux besoins des systèmes embarqués modernes et de l'informatique périphérique », a déclaré Emma McGrattan, vice-présidente senior de l'ingénierie et des produits chez Actian. « Sa conception sécurisée et évolutive permet une synchronisation facile des données avec Zero-ETL, ce qui le rend parfait pour les développeurs qui créent des applications intelligentes capables de prendre des décisions en temps réel, de la périphérie au cloud, afin de donner un avantage concurrentiel aux entreprises. »

Zen 16.0 offre un faible encombrement avec un accès rapide à la lecture et à l'écriture et une administration automatique dont les environnements à ressources limitées ont besoin. Zen 16.0 répond au besoin de prendre en charge des applications intelligentes haute performance avec une administration minimale, en particulier pour les cas d'utilisation fréquents de mise à jour des données tels que la collecte des données des capteurs pour surveiller le bien-être des patients ou le suivi de la gestion des actifs à l'aide de scanners RFID.

Zen 16.0 assure une synchronisation transparente des données de la périphérie au cloud, prend en charge l'accès aux données SQL et NoSQL, et tire parti des langages de programmation populaires pour permettre aux développeurs de créer des applications embarquées à faible latence.

« Actian Zen fournit une base de données intégrée haute performance, légère et autogérée pour notre entreprise », a déclaré Trent Maynard, directeur des produits et de l'ingénierie chez Global Shop Solutions. « Zen continue de fournir exactement ce dont nous avons besoin et nous sommes enthousiastes quant aux nouvelles capacités de Zen 16.0 pour renforcer encore davantage nos opérations commerciales. »

Détaillé ici , Zen 16.0 inclut un meilleur dimensionnement du cache L2, le préchargement des pages pour les grands fichiers de données, la prise en charge du flux de données Kafka, EasySync - un nouvel utilitaire de datasync, la prise en charge JSON améliorée, le pack Btrieve2 Python, la prise en charge des conteneurs Docker et Kubernetes, et la longueur prolongée des clés d'index.

*Source : Le communiqué de presse d'IDC, le nouveau guide de dépenses d'IDC, prévoit que les investissements dans l'informatique périphérique atteindront 232 milliards de dollars en 2024, en mars 2024

À propos d'Actian

Actian facilite les données. Nous proposons des solutions de données cloud, hybrides et sur site qui simplifient la façon dont les utilisateurs se connectent, gèrent et analysent les données. Nous transformons les entreprises en permettant à nos clients de prendre des décisions sûres et fondées sur des données qui accélèrent la croissance de leur organisation. Notre plateforme de données s'intègre parfaitement, fonctionne de manière fiable et offre des vitesses de pointe à un coût abordable. Actian est une division de HCLSoftware .

