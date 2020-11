Activ Surgical kündigt die Bildung eines europäischen Beirats an

Pionier der digitalen Chirurgie benennt prominente medizinische Experten, die die gesamteuropäischen Kommerzialisierungsbemühungen leiten sollen

BOSTON und ESSEN, Deutschland, 10. November 2020 /PRNewswire/ -- Activ Surgical™, ein Pionier auf dem Gebiet der digitalen Chirurgie, gab heute die Gründung eines Europäischen Beirats bekannt, womit das Unternehmen weiter in sein Engagement für die Demokratisierung der chirurgischen Versorgung investiert und den weltweiten Zugang zu erstklassigen chirurgischen Eingriffen unabhängig vom Standort ermöglicht - und dabei Millionen von Leben rettet. Der europäische Beirat, der sich aus erstklassigen Chirurgen von führenden Krankenhaussystemen in der gesamten Europäischen Union (EU) zusammensetzt, wird Activ Surgical bei der Markteinführung von ActivSight, dem ersten Produkt des Unternehmens, das 2021 von der Plattform ActivEdge™ auf den Markt gebracht wird, beraten und strategischen Input für zukünftige Produktpläne liefern. Der EU-Beirat wird mit dem US-Beirat des Unternehmens zusammenarbeiten, der 2019 gegründet wurde.

Zu den Gründungsmitgliedern des Europäischen Beirats von Activ Surgical gehören:

Prof. Dr. Nicole Bouvy : Dr. Bouvy arbeitete die letzten 17 Jahre als Chirurgin und Professorin an der chirurgischen Abteilung des Maastricht University Medical Center (MUMC+). Sie ist auf dem Gebiet der laparoskopischen Chirurgie, der Kopf- und Halschirurgie sowie der endokrinen Chirurgie spezialisiert und gilt als eine der führenden Expertinnen für minimal-invasive Operationen am Abdomen. Während ihrer gesamten Laufbahn hat sich Dr. Bouvy intensiv an Forschung zur Einführung und Entwicklung neuer Operationstechniken zur Verbesserung der Patientenergebnisse beteiligt. Derzeit ist sie Mitglied des Exekutivkomitees der Fakultät für Gesundheit, Medizin und Biowissenschaften an der MUMC+ und Vorsitzende des Programmkomitees der European Association of Endoscopic Surgery (EAES), der sie seit 2017 angehört.

Dr. Bouvy arbeitete die letzten 17 Jahre als Chirurgin und Professorin an der chirurgischen Abteilung des Medical Center (MUMC+). Sie ist auf dem Gebiet der laparoskopischen Chirurgie, der Kopf- und Halschirurgie sowie der endokrinen Chirurgie spezialisiert und gilt als eine der führenden Expertinnen für minimal-invasive Operationen am Abdomen. Während ihrer gesamten Laufbahn hat sich Dr. Bouvy intensiv an Forschung zur Einführung und Entwicklung neuer Operationstechniken zur Verbesserung der Patientenergebnisse beteiligt. Derzeit ist sie Mitglied des Exekutivkomitees der Fakultät für Gesundheit, Medizin und Biowissenschaften an der MUMC+ und Vorsitzende des Programmkomitees der European Association of Endoscopic Surgery (EAES), der sie seit 2017 angehört. PD Dr. Hans Fuchs : Dr. Fuchs ist Assistenzprofessor für Chirurgie und Leiter der Abteilung für Roboterchirurgie an der Chirurgischen Klinik der Universität zu Köln, einem europäischen Hochvolumenzentrum für die Chirurgie von Karzinomen des oberen Magen-Darm-Trakts. Er ist auf die Chirurgie des oberen Gastrointestinaltraktes sowie auf minimal-invasive Chirurgie unter Nutzung der Möglichkeiten der Robotik spezialisiert. Ein großer Teil der wissenschaftlichen und akademischen Forschung von Dr. Fuchs hat sich auf die Verbesserung der Ergebnisse nach gastrointestinalen Eingriffen unter Verwendung neuer und minimal-invasiver Technologien konzentriert. Derzeit ist er Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften. Er ist Mitglied des Technologieausschusses der EAES.

: Dr. Fuchs ist Assistenzprofessor für Chirurgie und Leiter der Abteilung für Roboterchirurgie an der Chirurgischen Klinik der Universität zu Köln, einem europäischen Hochvolumenzentrum für die Chirurgie von Karzinomen des oberen Magen-Darm-Trakts. Er ist auf die Chirurgie des oberen Gastrointestinaltraktes sowie auf minimal-invasive Chirurgie unter Nutzung der Möglichkeiten der Robotik spezialisiert. Ein großer Teil der wissenschaftlichen und akademischen Forschung von Dr. Fuchs hat sich auf die Verbesserung der Ergebnisse nach gastrointestinalen Eingriffen unter Verwendung neuer und minimal-invasiver Technologien konzentriert. Derzeit ist er Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften. Er ist Mitglied des Technologieausschusses der EAES. Prof. Dr. Kai Nowak : Dr. Nowak ist Leiter der Chirurgie am RoMed Klinikum Rosenheim in Deutschland. Er ist spezialisiert auf minimal-invasive Chirurgie mit Schwerpunkt auf Eingriffe am oberen Magen-Darm-Trakt. Zu Dr. Nowaks Forschungsinteressen gehören die bildgesteuerte Chirurgie und bahnbrechende intraoperative Anwendungen der Indocyaningrün-Fluoreszenz (ICG). Er ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften mit Board Certification in Thoraxchirurgie, Gefäß- und Allgemeinchirurgie.

Dr. Nowak ist Leiter der Chirurgie am RoMed Klinikum Rosenheim in Deutschland. Er ist spezialisiert auf minimal-invasive Chirurgie mit Schwerpunkt auf Eingriffe am oberen Magen-Darm-Trakt. Zu Dr. Nowaks Forschungsinteressen gehören die bildgesteuerte Chirurgie und bahnbrechende intraoperative Anwendungen der Indocyaningrün-Fluoreszenz (ICG). Er ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften mit Board Certification in Thoraxchirurgie, Gefäß- und Allgemeinchirurgie. PD Dr. Benjamin Weixler : Dr. Weixler ist Belegarzt am Universitätsklinikum Charité in Berlin , das von Newsweek zu einem der fünf besten Krankenhäuser weltweit im Jahr 2020 ernannt wurde. Zu seinen Fachgebieten gehören Leberkrebs, Kolorektalkrebs und minimal-invasive Eingriffe. Zu Dr. Weixlers Interessens- und Forschungsgebieten gehören die bildgesteuerte Chirurgie bei Darm- und Leberkrebsoperationen, da er 2014 in der Schweiz eine klinische Studie mit einem Mini-FLARE-System zur SLN-Erkennung bei Darmkrebsoperationen leitete. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Schweizerischen Gesellschaft für Assistenzärzte und Stabsärzte, der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie und der Schweizerischen Ärztekammer.

Dr. Weixler ist Belegarzt am Universitätsklinikum Charité in , das von zu einem der fünf besten Krankenhäuser weltweit im Jahr 2020 ernannt wurde. Zu seinen Fachgebieten gehören Leberkrebs, Kolorektalkrebs und minimal-invasive Eingriffe. Zu Dr. Weixlers Interessens- und Forschungsgebieten gehören die bildgesteuerte Chirurgie bei Darm- und Leberkrebsoperationen, da er 2014 in der Schweiz eine klinische Studie mit einem Mini-FLARE-System zur SLN-Erkennung bei Darmkrebsoperationen leitete. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Schweizerischen Gesellschaft für Assistenzärzte und Stabsärzte, der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie und der Schweizerischen Ärztekammer. Prof. Dr. Luigi Boni : Dr. Boni ist Chefarzt der Chirurgie am Krankenhaus IRCCS - Ca' Granda - Policlinico und ordentlicher Professor für Chirurgie an der Universität Mailand. Er verfügt als Gründer und ehemaliger Direktor des Forschungszentrums für minimal-invasive Chirurgie in Varese über fundierte Fachkenntnisse auf dem Gebiet der minimal-invasiven Operationstechniken Dr. Boni gilt auch als Pionier auf dem Gebiet der laparoskopischen Chirurgie wie Single Port, fluoreszenzgesteuerte Chirurgie, Mini-Laparoskopie und TA-TME. Er arbeitet an der Fakultät mehrerer renommierter Forschungszentren in ganz Europa, unter anderem das IRCAD in Straßburg, das Cuschieri Skill Center in Dundee und das Europäische Chirurgische Institut in Hamburg .

Activ Surgical gab kürzlich die Eröffnung seiner europäischen Niederlassungen und die Ernennung von Holger Schipper zum Generaldirektor und Vizepräsidenten bekannt. Das europäische Team wird zusammen mit dem neu gebildeten EU-Beirats mit der wachsenden Sichtbarkeit und Nachfrage nach ActivSight und der Plattform ActiveEdge betraut, die durch die Integration von Computervision, künstlicher Intelligenz und Robotik kollaborative und in Zukunft autonome Operationen ermöglichen wird. Die hardwareunabhängige Plattform ermöglicht es bestehenden chirurgischen Systemen, vom Endoskop bis zum Roboter, Gewebe in Echtzeit zu visualisieren, zu charakterisieren und zu verfolgen, was über die heutigen menschlichen Möglichkeiten hinausgeht.

„Ich freue mich, diese geschätzte Gruppe von Chirurgen als Gründungsmitglieder unseres Europäischen Beirats bekannt zu geben", sagte Schipper. „Jedes Mitglied verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus erster Hand hinsichtlich der aktuellen und einzigartigen Herausforderungen, denen sich Chirurgen im Operationssaal gegenübersehen, und sie teilen unsere Vision, die Ergebnisse für Patienten durch bahnbrechende Technologien zu verbessern. Ihre Expertise wird eine entscheidende Rolle bei der Kommerzialisierung unserer ActivEdge-Plattform nicht nur in Europa, sondern weltweit spielen."

Stellungnahme des Beirats: „Die Vision und Mission von Activ Surgical für die Demokratisierung der Chirurgie ist eng mit der wissenschaftlichen und akademischen Forschung verbunden, die wir gemeinsam für die Mehrheit unserer Karrieren unterstützt haben. Es besteht ein dringender Bedarf im Operationssaal, Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen besser zu nutzen, um die Patientensicherheit zu erhöhen und chirurgische Fehler zu reduzieren. Wir freuen uns darauf, Activ Surgical bei der Kommerzialisierung seiner potenziell lebensrettenden ActivEdge-Plattform in ganz Europa und darüber hinaus zu begleiten."

Weitere Informationen zu Activ Surgical finden Sie unter https://www.activsurgical.com/#about.

Informationen zu Activ Surgical

Activ Surgical, das Unternehmen, das die weltweit erste autonome robotergestützte Chirurgie von Weichteilgewebe durchgeführt hat, entwickelt hardwareunabhängige Chirurgiesoftware, die es Chirurgiesystemen ermöglicht, mit Chirurgen zusammenzuarbeiten. Die patentgeschützte chirurgische Softwareplattform von Activ Surgical reduziert unbeabsichtigte und vermeidbare chirurgische Komplikationen, indem sie die intraoperative Entscheidungsfindung des Chirurgen verbessert. Activ Surgical befindet sich in Privatbesitz und wird von DNS Capital, GreatPoint Ventures (GPV), Artis Ventures, Tao Capital Partners, LRVHealth, Rising Tide VC, SONY Innovation Fund und 8VC unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.activsurgical.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164421/Activ_Surgical_logo_Logo.jpg

Related Links

https://www.activsurgical.com



SOURCE Activ Surgical