Activate Accident Repair choisit Solera pour rationaliser la gestion de bout en bout de son atelier de carrosserie

BRACKNELL, Royaume-Uni, 8 février 2021 /PRNewswire/ -- Solera, leader mondial des solutions de données et de logiciels de gestion des risques et des actifs pour les secteurs de l'assurance et de l'automobile, annonce aujourd'hui son partenariat avec le principal prestataire de services de gestion des accidents au Royaume-Uni, Activate Group Limited qui fait partie du groupe d'entreprises Activate Group. L'objectif est de simplifier la gestion de milliers de réparations par an grâce à PlanManager.

PlanManager de Solera Audatex est une solution complète de gestion de carrosserie de pointe. Activate Accident Repair a déjà intégré avec succès PlanManager sur trois de ses sites de réparation à ce jour et travaillera avec l'équipe d'Audatex pour poursuivre le déploiement sur l'ensemble de ses sites britanniques tout au long de 2021.

PlanManager améliore le processus de gestion des réparations pour Activate Accident Repair et ses clients en fournissant une solution de gestion et de triage numérique, en utilisant des applications et des communications bidirectionnelles intégrées avec les clients. Grâce à des données intelligentes inégalées et à une planification automatisée assistée, il est prouvé que la solution augmente l'utilisation des techniciens de 10 % et réduit considérablement le temps d'administration de 60 minutes par demande.

Ce partenariat soutiendra stratégiquement les objectifs de croissance d'Activate Accident Repair. La solution aidera tous les sites grâce à une voie de réparation rapide pour les réparations qui ne concernent pas la structure, ce qui permettra de réduire le temps consacré aux petits travaux. De plus, les centres Activate Accident Repair sont maintenant en mesure de fournir une prise en charge plus rapide des réparations grâce au triage intelligent des tâches, au moyen des images prises par le conducteur avant l'arrivée du véhicule sur le site.

Victoria Turner, PDG d'Activate Accident Repair s'est exprimée sur le partenariat : « Travailler avec un partenaire innovant comme Solera réalise notre mission d'être complètement à la pointe de la technologie et d'adopter une démarche de transparence et d'honnêteté auprès de nos clients en matière de réparations liées à des accidents. L'utilisation de PlanManager nous permet de mettre en œuvre un processus de flux de travail plus rationalisé et plus efficace, et elle s'impose déjà comme une partie intégrante de la réalisation de nos futurs plans d'expansion au Royaume-Uni. »

Simon Meredith, responsable grands comptes de Solera Audatex UK, a également commenté : « PlanManager offre des gains de productivité grâce à des solutions intelligentes et intégrées. Il offre une expérience client supérieure en donnant aux utilisateurs les outils et les données intelligentes nécessaires pour faire fonctionner efficacement un atelier et qui permettent un suivi en temps réel de toutes les tâches de gestion de carrosserie et de réparation de véhicules. Nous pouvons soutenir Activate Accident Repair dans la réalisation de son objectif principal, à savoir utiliser l'innovation et la technologie pour se mettre en relation avec les clients et leur fournir des informations en temps réel, réduire les coûts et les durées de prise en charge des véhicules. »

À PROPOS DE SOLERA AUDATEX

Reconnu dans le monde entier, Audatex UK a redéfini les connaissances et les données mondiales en matière de gestion des risques et des actifs depuis 1987. Grâce à une technologie intégrée inégalée, nous mettons en relation les personnes, les assureurs et les fournisseurs et leur donnons les moyens de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. Membre du groupe Solera, nous remettons constamment en question les attentes grâce à des investissements continus et à l'innovation numérique.

À PROPOS DE SOLERA

Solera est un leader mondial dans le domaine des données de gestion des risques et des biens et des solutions numériques offrant aux entreprises de l'écosystème automobile et assurantiel des solutions fiables qui respectent les normes les plus strictes en matière de confidentialité, sécurité et intégrité des données afin de favoriser la connectivité tout au long de la chaîne de valeur des véhicules. Les solutions de Solera rassemblent les clients, les assureurs, les mutuelles, les experts, les loueurs et les fournisseurs, en leur permettant une prise de décision optimisée grâce à des services, des logiciels, des données enrichies, des algorithmes exclusifs et l'apprentissage automatique. Tous ces éléments se combinent pour fournir les informations garantissant que les véhicules et les biens des clients soient entretenus et réparés de manière optimale. La société est active dans plus de 90 pays sur six continents. Nous traitons plus de 300 millions de transactions numériques chaque année pour plus de 235 000 clients et partenaires. En s'appuyant sur les compétences des solutions leaders des marchés et des bonnes pratiques issues de ses technologies à travers le monde, Solera fournit des solutions performantes et optimales tout en développant les innovations nécessaires à l'industrie.

À propos du groupe ACTIVATE ACCIDENT REPAIR

Faisant partie du groupe d'entreprises Activate Group , Activate Accident Repair est le partenaire de réparation le plus rapide et le plus intelligent, fournissant des réparations de haute qualité à des dizaines d'assureurs et de clients de parcs automobiles. Lancé en 2019, il possède des sites à Birmingham, Leeds et Glasgow, et prévoit d'ouvrir rapidement 15 autres sites en 2021/22.

À propos d'Activate Group

Activate Group et ses filiales fournissent des solutions complètes de gestion des accidents aux assureurs, aux gestionnaires de parcs automobiles, aux TPA et aux courtiers. Le groupe assure la gestion des sinistres pour les flottes commerciales et d'entreprise par l'intermédiaire de sopp+sopp , exploite un réseau national de réparation agréé pour les sinistres d'assurance des particuliers par le biais de Motor Repair Network , fournit des pièces et des consommables pour le lendemain grâce à Sopp Parts et assure les réparations de carrosserie par l'intermédiaire de Activate Accident Repair. Basé au Royaume-Uni, Activate Group emploie plus de 400 personnes, avec deux bureaux principaux à Halifax et à Peterborough.

