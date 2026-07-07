Active Motif annonce la signature d'un accord exclusif de distribution mondiale avec Arima Genomics pour des solutions génomiques 3D de pointe

Cet accord permet à Active Motif d'élargir son portefeuille de recherche génomique tout en soutenant l'orientation stratégique d'Arima axée sur sa plateforme de diagnostic clinique

CARLSBAD, Californie, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Active Motif, l'un des principaux fournisseurs de solutions épigénétiques et multiomiques destinées aux chercheurs en biologie mécanistique, translationnelle et clinique, annonce aujourd'hui la signature d'un accord exclusif de distribution commerciale à l'échelle mondiale avec Arima Genomics, une société spécialisée dans le diagnostic du cancer qui s'appuie sur son leadership en génomique 3D et en technologie de séquençage Hi-C. Aux termes de cet accord, Active Motif deviendra le distributeur mondial exclusif des produits et services Hi-C d'Arima destinés à la recherche, tandis qu'Arima se concentrera davantage sur sa plateforme de diagnostic clinique Aventa. Cet accord de distribution marque une étape stratégique pour Active Motif et témoigne de la demande croissante en technologies permettant aux chercheurs de comprendre comment la structure du génome influence la régulation génique, le fonctionnement cellulaire et la biologie des maladies.

Alors que la recherche en génomique continue d'évoluer au-delà de l'analyse basée sur les séquences, les technologies de cartographie génomique 3D, telles que Hi-C, sont devenues des outils essentiels pour comprendre l'organisation de la chromatine, les variations structurelles, les interactions entre les amplificateurs et les promoteurs, ainsi que les mécanismes de régulation à l'échelle du génome. Ces connaissances revêtent une importance croissante dans les domaines du cancer, des neurosciences, de la biologie du développement, de la recherche sur les maladies rares et de la médecine de précision.

« Cet accord renforce la position d'Active Motif en tant que fournisseur de premier plan de solutions multiomiques intégrées », déclare Joe Fernandez, président du conseil et fondateur d'Active Motif. « Les chercheurs veulent de plus en plus obtenir une vision globale du fonctionnement du génome, qui intègre l'accessibilité de la chromatine, la liaison des facteurs de transcription, la régulation épigénétique, l'expression génique et l'architecture génomique. En intégrant la technologie Hi-C d'Arima à notre portefeuille, nous renforçons notre capacité à accompagner nos clients grâce à des solutions complètes qui apportent des réponses à certaines des questions les plus importantes de la biologie moderne. »

Ce partenariat vient élargir encore davantage le portefeuille en pleine expansion d'Active Motif en matière de technologies génomiques et épigénomiques, qui comprend des services et des produits destinés au profilage de la chromatine, à la régulation transcriptionnelle et aux applications de séquençage de nouvelle génération. L'intégration de la technologie Hi-C renforce la capacité d'Active Motif à répondre aux besoins des marchés en pleine expansion de la génomique spatiale et de la biologie 3D, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les flux de travail de recherche multiomique intégrés.

« Arima se concentre sur les perspectives prometteuses qui s'offrent à notre plateforme de diagnostic clinique Aventa, dans le cadre de laquelle nous combinons le séquençage et l'analyse de la structure de l'ADN afin de mettre en évidence les altérations responsables du cancer à partir d'échantillons tumoraux FFPE de routine », déclare Tom Willis, Ph.D., CEO d'Arima Genomics. « Cet accord nous permet d'aligner nos technologies Hi-C destinées à la recherche sur le portefeuille hautement complémentaire d'Active Motif, son infrastructure commerciale mondiale, son expertise scientifique et ses relations pérennes au sein de la communauté scientifique. » Cet accord exclusif de distribution associe le leadership technologique d'Arima dans le domaine des solutions génomiques 3D au réseau commercial mondial bien établi et aux capacités d'assistance technique d'Active Motif, permettant ainsi un accès plus large aux organismes universitaires, pharmaceutiques, biotechnologiques et de recherche clinique.

Cet accord prend effet immédiatement : les produits et services Hi-C d'Arima destinés à la recherche sont désormais disponibles dans le monde entier via Active Motif.

À propos d'Active Motif

Active Motif est l'un des principaux fournisseurs de solutions en épigénétique, génomique et multiomique, qui permettent aux chercheurs d'étudier la régulation génique, la biologie de la chromatine et les mécanismes pathologiques. Grâce à des produits et services innovants ainsi qu'à son expertise scientifique, Active Motif aide les chercheurs du monde entier à faire progresser les découvertes qui contribuent à améliorer la santé humaine.

À propos d'Arima Genomics

Arima Genomics est une entreprise spécialisée dans le diagnostic du cancer qui révolutionne les tests de dépistage en combinant l'analyse séquentielle et structurelle de l'ADN. S'appuyant sur son expertise de pointe en science génomique 3D et en technologie de séquençage Hi-C, Arima développe des tests cliniques qui mettent en évidence les altérations responsables du cancer que les approches conventionnelles peuvent ne pas détecter ou caractériser de manière incomplète. Par l'intermédiaire de sa marque de tests cliniques Aventa, Arima propose des analyses pour les tumeurs solides et les lymphomes depuis son laboratoire certifié CLIA situé à Orlando, en Floride. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arimagenomics.com et aventatest.com et suivez-nous sur LinkedIn.