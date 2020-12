ActLight élargit son portefeuille de propriété intellectuelle avec le lancement de la photodiode dynamique Stand-Alone

En outre, elle offre une grande souplesse en termes de taille du dispositif, ce qui fait de la Photodiode Dynamique Stand-Alone la solution idéale pour les marchés qui recherchent une photodiode discrète de haute performance.

Les clients peuvent choisir la taille du détecteur dans une large gamme, par exemple de 0,2 millimètre carré à 1 centimètre carré, pour répondre à leurs besoins dans des applications telles que la détection de proximité, les barrières lumineuses, le time-of-flight, la surveillance des signes vitaux et bien d'autres sur les marchés de l'industrie, des soins de santé, de l'automobile et de l'électronique grand public.

"Nous sommes très heureux d'offrir à nos clients une propriété intellectuelle innovante supplémentaire dans le domaine de la détection de la lumière" a déclaré Serguei Okhonin, co-fondateur et PDG d'ActLight. "La Photodiode Dynamique Stand-Alone complète notre portefeuille de propriété intellectuelle existant et représente pour nos clients l'opportunité d'étendre leur portée commerciale et d'augmenter leurs opportunités d'affaires avec des solutions innovantes".

À propos d'ActLight SA

ActLight SA, la start-up fondée en 2011 et basée en Suisse, se concentre sur le domaine de la photonique en développant un nouveau type de photodétecteur, le Dynamic PhotoDiode. Étant une société sans usine, ActLight se spécialise dans la propriété intellectuelle (PI) de ce domaine et opère principalement dans le modèle commercial de licence de PI.

La technologie brevetée d'ActLight permet d'améliorer considérablement l'efficacité et la précision de diverses applications de détection de la lumière, telles que le time-of-flight (TOF), la surveillance des signes vitaux, les caméras 3D/2D et bien plus encore. ActLight opère sur le marché de l'Internet des objets (IoT), avec un accent sur les smartphones et les appareils portables, les soins de santé/médecine, la conduite autonome, les drones et la robotique.

