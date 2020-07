Actualización sobre el coronavirus (COVID-19): La FDA reitera advertencia sobre desinfectantes de manos a base de alcohol peligrosos que contienen metanol y toma medidas adicionales para abordar productos relacionados

In English

SILVER SPRING, Maryland, 27 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) continúa advirtiendo a los consumidores y profesionales de la salud que no usen ciertos desinfectantes de manos a base de alcohol debido a la presencia peligrosa de metanol o alcohol de madera, una sustancia que se usa a menudo para crear combustible y anticongelante que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel, así como potencialmente mortal cuando se ingiere. La agencia también ha tomado medidas adicionales para ayudar a evitar que ciertos desinfectantes de manos entren a los Estados Unidos, colocándolos en una alerta de importación. La FDA está trabajando proactivamente con los fabricantes para retirar los productos y está alentando a los minoristas a que retiren los productos de los estantes en sus tiendas y mercados en línea. Como parte de estas acciones, se ha emitido una carta de advertencia a Eskbiochem S.A. de C.V. debido a la distribución de productos etiquetados que dicen ser fabricados en sus instalaciones y no declaran el metanol, hacen afirmaciones engañosas, incluyendo afirmar incorrectamente que la FDA aprobó estos productos, y por prácticas de fabricación inadecuadas.

La FDA advirtió por primera vez sobre algunos desinfectantes para manos que contienen metanol que se venden en tiendas minoristas y en línea en junio. La agencia emitió una advertencia adicional a principios de este mes sobre un número creciente de eventos adversos, que incluyen ceguera, daños al corazón, daños al sistema nervioso central, hospitalizaciones y fallecimientos. Éstos fueron reportados principalmente a los centros de control de envenenamientos y a los departamentos de salud estatales. La agencia continúa viendo un aumento en estas cifras.



"Practicar una buena higiene de manos, la cual incluye el uso de desinfectante de manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles, es una herramienta importante de salud pública para todos los estadounidenses. Los consumidores también deben estar atentos a los desinfectantes de manos que usan, y por su salud y seguridad, le pedimos a los consumidores que dejen de usar todos los desinfectantes de manos en la lista de productos peligrosos de desinfectantes de manos de la FDA", dijo el comisionado de la FDA, el Dr. Stephen M. Hahn, MD. "Nosotros seguimos extremadamente preocupados por los posibles riesgos graves de los desinfectantes de manos a base de alcohol que contienen metanol. Producir, importar y distribuir desinfectantes tóxicos para las manos representa una seria amenaza para el público y no será tolerado. La FDA tomará medidas adicionales según sea necesario y continuará proporcionando información reciente sobre este tema para proteger la salud y seguridad de los consumidores".

La agencia ha publicado una lista de productos de desinfectante para manos peligrosos que no deben de usarse y que se actualiza periódicamente. En la mayoría de los casos, el metanol no aparece en la etiqueta del producto. Sin embargo, el metanol no es un ingrediente aceptable en ningún medicamento, incluyendo los desinfectantes de manos, incluso si el metanol figura como ingrediente en la etiqueta del producto. Las pruebas en curso de la FDA han encontrado contaminación de metanol en productos desinfectantes de manos que van del 1% al 80%.

Es importante destacar que la FDA le pide a los consumidores no usar ningún producto desinfectante de manos particularmente de los fabricantes de esta lista, incluso si el producto o el número de lote en particular no figuran en la lista, ya que algunos fabricantes están retirando solo ciertos productos desinfectantes de manos, pero no todos. El hecho de que los fabricantes no retiren de inmediato todos los productos potencialmente afectados está poniendo a los consumidores en peligro de envenenamiento por metanol. Una de las muertes reportadas está asociada con el desinfectante de manos Blumen, distribuido por 4e North America y fabricado por 4E Global en México, quien recientemente amplió su retiro para incluir todos sus productos desinfectantes de manos. Además, la FDA solicita a los distribuidores y minoristas a que dejen de distribuir y vender de inmediato desinfectantes para manos fabricados por las compañías de la lista, incluso si el producto en particular no está incluido en el retiro, debido al riesgo de envenenamiento por metanol.

Para identificar un desinfectante de manos en la lista de los desinfectantes que no se deben usar de la FDA, los consumidores deben buscar uno o más identificadores en la lista que coincidan con la etiqueta del producto, incluyendo:

Nombre del fabricante

Nombre del producto

Número del Código Nacional del Medicamentos (NDC, por sus siglas en inglés)

Si alguno de los identificadores (nombre, fabricante o NDC) coincide con un producto de la lista, la FDA le recomienda a los consumidores que dejen de usar el desinfectante de manos de inmediato. Deseche la botella de desinfectante de manos en un recipiente para desechos peligrosos, si está disponible, o deséchelo según lo recomendado por los centros locales de gestión y reciclaje de desechos. No lave ni vierta estos productos por el desagüe ni los mezcle con otros líquidos.

La exposición al metanol puede provocar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, daños permanentes en el sistema nervioso o la muerte. Aunque las personas que usan estos productos en sus manos corren el riesgo de intoxicación por metanol, los niños pequeños que ingieren estos productos y los adolescentes y adultos que beben estos productos como sustitutos del alcohol (etanol) tienen un mayor riesgo. Los consumidores que han estado expuestos a desinfectantes de manos que contienen metanol y experimentan síntomas deben buscar tratamiento médico de inmediato para la posible reversión de los efectos tóxicos de la intoxicación por metanol.

La FDA alienta a los profesionales de la salud, a los consumidores y a los pacientes a reportar eventos adversos o problemas de calidad causados por el uso de desinfectantes de manos al programa de reportes de eventos adversos MedWatch de la FDA (proporcione a la agencia tanta información como sea posible para identificar el producto):

Llene y envíe el reporte en línea (en inglés), o

Descargue y complete el formulario en español, luego envíelo por fax al 1-800-FDA-0178.

Los consumidores, fabricantes o distribuidores que tengan preguntas para la FDA sobre los desinfectantes de manos deben enviar un correo electrónico a [email protected].

Recursos adicionales:

La FDA, una agencia que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, protege la salud pública al asegurar la seguridad, eficacia y protección de los medicamentos humanos y veterinarios, vacunas y otros productos biológicos para el uso humano, y los dispositivos médicos. La agencia también es responsable de la seguridad del suministro de alimentos, cosméticos, suplementos alimenticios, productos que emiten radiación electrónica, y de regular los productos de tabaco en nuestra nación.

Información para los medios de comunicación: Gloria Sánchez-Contreras, 301-796-7686, [email protected]

Información al consumidor: 888-INFO-FDA

www.FDA.gov/Espanol

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/622604/FDA_Logo.jpg

FUENTE U.S. Food and Drug Administration

Related Links

http://www.fda.gov



SOURCE U.S. Food and Drug Administration