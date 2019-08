ACTUALIZACIÓN: Venture Global anuncia decisión definitiva de inversión y cierre financiero para la planta Calcasieu Pass de GNL

ARLINGTON, Virginia, 20 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. se enorgullece en anunciar su decisión definitiva de inversión y el cierre del financiamiento del proyecto para su planta Calcasieu Pass de GNL, y el ducto relacionado de TransCameron en la parroquia de Cameron en Luisiana. Los frutos del financiamiento de la deuda y el patrimonio cubren por completo el saldo de la construcción y la encomienda de Calcasieu Pass. La construcción integral de la planta está en curso desde febrero de 2019 y se espera que el proyecto cumpla con la fecha prevista para iniciar operaciones comerciales en 2022.

Stonepeak Infrastructure Partners aportó una inversión patrimonial de $1.300 millones para el proyecto. El grupo de entidades de crédito para financiar la construcción con valor de $5.800 millones incluye a los principales bancos de fomento del mundo situados en Asia, Europa y Norteamérica. El consorcio que aportó el financiamiento al cierre está conformado por Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A., Goldman Sachs Bank USA, Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia.

Mike Sabel y Bob Pender, directores generales de Venture Global LNG, comentaron: "Nuestro objetivo siempre ha sido disminuir el costo de la electricidad mediante la distribución de GNL limpio y de bajo costo en todo el mundo. El cierre de nuestro financiamiento corona años de esfuerzo; agradecemos sinceramente a nuestro equipo en Venture Global, a nuestros socios constructores, a nuestros prestamistas y asesores, y a la parroquia de Cameron y nuestros socios en Luisiana".

Calcasieu Pass ya cuenta con todos los permisos necesarios, incluida la autorización FERC y la autorización de exportaciones no FTA del Departamento de Energía de los Estados Unidos. El proyecto ha firmado convenios de venta y compra de GNL a 20 años con Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol y PGNiG. Venture Global LNG también desarrolla la planta de GNL de 20 MTPA Plaquemines y la planta de GNL de 20 MTPA Delta, ambas en la parroquia de Plaquemines en Luisiana.

Morgan Stanley fungió como asesor financiero de Venture Global en esta transacción. La asesoría jurídica brindada a Venture Global estuvo a cargo de Latham & Watkins LLP y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ofreció asesoría jurídica a los prestamistas.

Acerca de Venture Global LNG

Venture Global LNG es un proveedor a largo plazo y bajo costo de GNL, que será suministrado desde las ricas cuencas estadounidenses de recursos de gas natural. Venture Global LNG ha iniciado la construcción de la planta de 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass en la intersección del Canal Navegable Calcasieu y el Golfo de México, y está desarrollando la planta de GNL de 20 MTPA Venture Global Plaquemines y la planta de GNL de 20 MTPA Venture Global Delta al sur de Nueva Orleans sobre el río Misisipi. Más información en www.venturegloballng.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

FUENTE Venture Global LNG, Inc.

Related Links

http://www.venturegloballng.com



SOURCE Venture Global LNG, Inc.