Acumatica ouvre un bureau à Londres et accueille un nouveau directeur national pour mieux servir les clients britanniques et irlandais

BELLEVUE, Washington, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Acumatica, la société ERP cloud qui connaît la croissance la plus rapide au monde, a annoncé l'ouverture de son nouveau bureau de Londres et le recrutement de Deljit (Del) Singh au poste de directeur national pour le Royaume-Uni (R.-U.).

À ce titre, Del Singh dirigera les opérations auprès des partenaires et des clients au Royaume-Uni et en Irlande avec l'effectif actuel d'Acumatica dans le pays et les nouveaux employés. Del Singh définira et exécutera la stratégie globale du pays en ce qui concerne la croissance, le recrutement de partenaires, l'acquisition de clients et l'assistance à la clientèle.

« Nous sommes heureux de bénéficier du leadership de Del Singh au Royaume-Uni et en Irlande », a déclaré Jon Roskill, PDG d'Acumatica. « C'est une région dynamique et importante, avec de nombreuses entreprises à forte croissance qui ont réellement besoin de la solution ERP cloud adaptable d'Acumatica. »

Avant de rejoindre Acumatica, Del Singh travaillait chez NetSuite où il était responsable de la création et de la prestation de programmes innovants d'habilitation des ventes dans la région EMEA. Auparavant, Del Singh avait occupé divers postes de direction des ventes auprès de fournisseurs et de revendeurs partenaires travaillant avec les systèmes ERP d'Oracle, SAP, Microsoft, Infor et Sage.

« J'ai hâte de façonner les futures actions d'Acumatica au Royaume-Uni et d'aider l'entreprise à commercialiser sa puissante plateforme ERP à l'aide de nouvelles stratégies, tout en recrutant de nouveaux partenaires de distribution », a déclaré Del Singh, directeur national chez Acumatica. « Les entreprises évoluent rapidement, et nous voulons soutenir nos clients et partenaires dans la région EMEA, encourager leurs efforts de transformation numérique et les aider résoudre des défis commerciaux complexes. »

Acumatica a construit une base solide pour le succès de ses clients avec sa charte des droits du client, la convivialité de ses produits, sa formation gratuite de classe mondiale par l'intermédiaire de l'université ouverte et ses solutions pour éditeurs de logiciels indépendants validées par l'utilisateur. La culture centrée sur le client d'Acumatica, associée à sa solution ERP dynamique basée sur le cloud, renforce son statut de première entreprise en termes de croissance par rapport à 28 autres fournisseurs dans le rapport Worldwide ERP Software Market Shares 2020 Report d'IDC.

