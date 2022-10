Acura arrasa en Petit Le Mans

Meyer Shank Racing lidera el triunfo de Acura en los Campeonatos de Fabricantes, Pilotos y Equipos 2022 con una emocionante victoria en el final de la temporada de Petit Le Mans

Acura también reclama los honores de la Copa de Resistencia Michelin en la carrera final para el prototipo ARX-05

Gradient Racing se lleva los honores GTD en Road Atlanta con el Acura NSX GT3 Evo22

Wayne Taylor Racing lleva la batalla del equipo de Acura entre muros por el título en los últimos minutos de la carrera de resistencia de autos deportivos de 10 horas

BRASELTON, Georgia, 4 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Después de nueve meses de carreras por todo el país, la batalla por el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2022 se redujo a un par de equipos de Acura que lucharon ferozmente durante toda la tarde y hasta la noche en Michelin Raceway Road Atlanta. Finalmente, con menos de 13 minutos restantes en el final de temporada del Petit Le Mans de 10 horas, fue el Acura ARX-05 #60 de Meyer Shank Racing el que prevaleció sobre el ARX-05 #10 de Wayne Taylor Racing para la victoria y el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2022.

Esta victoria fue la primera para el ARX-05 en Petit Le Mans, y un Acura "doble" en la competencia de la IMSA, en la que el Acura NSX GT3 Evo22 #66 de Gradient Racing recibió los honores de la categoría GTD.

Comenzando en la pole, el trío de Meyer Shank compuesto por Tom Blomqvist, Oliver Jarvis y el piloto de resistencia Helio Castroneves luchó contra sus colegas de Acura y los pilotos de Wayne Taylor Filipe Albuquerque, Ricky Taylor y el nuevo en el equipo Brendon Hartley por el liderato de la carrera desde la bandera verde.

En la última hora, los dos Acuras se unieron en su última parada programada. Albuquerque en el ARX-05 #10 de WTR lideró el camino hacia el carril de pits, pero una parada superior de la tripulación del MSR #60 vio a Blomqvist salir a la delantera. Mientras la dupla avanzaba por el tráfico con menos de 30 minutos restantes, el contacto con un automóvil GT hizo que Albuquerque se viera obligado a regresar al carril de pits y retirarse con daños en la suspensión.

Una vez lejos del Acura WTR, Meyer Shank obtuvo su segunda victoria de 2022 al ganar los títulos de Pilotos y Equipos; completar la barrida de Acura en los Campeonatos de Fabricantes para la temporada completa y la Copa Michelin de Resistencia; y los títulos de Pilotos y Equipos de Resistencia para Meyer Shank en un desempate.

Acura NSX GT3 Evo

Comenzando desde la parte trasera de la parrilla de producción de GTD tras un problema eléctrico en la sesión de clasificación, el Acura NSX GT3 Evo22 de Gradient Racing de Till Bechtolsheimer, Mario Farnbacher y Kyffin Simpson avanzó de manera constante por la pista durante las horas de apertura. Una parada ultrarrápida en pits justo antes de la marca de tres horas hizo que el NSX #66 de Gradient pasara de sexta a segunda posición y que Farnbacher se situara en la delantera unas vueltas más tarde.

Durante el resto de la noche, el trío mantuvo a su Acura en el grueso de la batalla por los honores GTD, con el registro de Simpson de la vuelta más rápida de la carrera hasta ese punto. Al salir de los pits en la cabecera con poco menos de una hora restante, Farnbacher enfrentó un firme desafío del rival Jordan Pepper para registrar la primera victoria de Gradient en la competencia de la IMSA, y completó la barrida de Acura en las victorias general y GTD.

Resultados de Acura en la carrera de Petit Le Mans

1. o general: #60 Meyer Shank Racing Acura ARX-05 DPi

Pilotos Tom Blomqvist, Helio Castroneves y Oliver Jarvis

6. o DPi - #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 DPi

Pilotos Filipe Albuquerque, Brendon Hartley y Ricky Taylor

1.o GTD - #66 Gradient Racing Acura NSX GT3 Evo

Pilotos Till Bechtolsheimer, Mario Farnbacher y Kyffin Simpson

Campeonato IMSA DPi



Pilotos y Equipos (no oficial, después de 10 de 10 rondas) 1. Acura 3,718

1. Meyer Shank Racing (Tom Blomqvist, Oliver Jarvis) 3,432 2. Cadillac 3,652

2. Wayne Taylor Racing (Filipe Albuquerque, Ricky Taylor) 3,346









Copa Michelin de Resistencia



Pilotos y Equipos (no oficial, después de 4 de 4 carreras de resistencia)

1. Acura 55

1. Meyer Shank Racing (Tom Blomqvist, Oliver Jarvis) 39 2. Cadillac 53

2. Wayne Taylor Racing (Filipe Albuquerque, Ricky Taylor) 39

Citas

David Salters (presidente y director técnico de Honda Performance Development) sobre la carrera de hoy y la temporada 2022: "Fueron nueve meses de carreras en todo el país esta temporada y 10 horas de carrera de resistencia esta noche, y todo se resumió en los minutos finales de esta increíble carrera. Estamos sumamente orgullosos de todos nuestros equipos Acura Motorsports. Comenzamos la temporada con un final histórico de 1-2 y una segunda victoria consecutiva para Acura en la Rolex 24 de Daytona, y la terminamos con una lucha hasta el final entre nuestros dos equipos de prototipos, Meyer Shank Racing y Wayne Taylor Racing, y una increíble victoria GTD de Gradient Racing. Gracias al equipo inteligente y trabajador de HPD, estoy encantado de que sus arduos esfuerzos sean recompensados por estos logros: el Campeonato de Fabricantes para Acura, el Campeonato de Pilotos, la pole y la victoria en Daytona, y la Copa de Resistencia Michelin. Todos conocemos los altibajos entre los momentos sensacionales y desgarradores que enfrentamos en el desafío de las carreras; siempre es una línea fina entre ambos momentos en las carreras de resistencia, simplemente disfrutamos el desafío. Muy buen trabajo de los magníficos hombres y mujeres de HPD, el excelente equipo de Oreca y nuestros brillantes equipos y pilotos. Qué fantástico final para la era DPi".

Tom Blomqvist (#60 Acura ARX-05 de Meyer Shank Racing) ganador de la carrera y campeón de pilotos: "¡Wow, ganamos la carrera y el campeonato! No puedo agradecer lo suficiente a todo el equipo por el arduo trabajo que han realizado durante el año. Obtener este título definitivamente no fue fácil, pero los chicos y las chicas nunca se dieron por vencidos y nos lo llevamos a casa hoy. El auto se desempeñó realmente bien. Comencé a ponerme un poco valiente en el tráfico al final, tuve que hacerlo. Obviamente, sabemos que Filipe (Albuquerque, piloto de Wayne Taylor Racing) es muy agresivo en el tráfico, y tuve que hacer lo mismo. Creo que algunas cosas no fueron favorables para nosotros esta temporada pero, a fin de cuentas, creo que debía ser así. Cuando hubo algo que perseguir y realmente me sentí en control del auto, sentí que podía ir más allá".

Oliver Jarvis (#60 Acura ARX-05 de Meyer Shank Racing), ganador de la carrera y campeón de pilotos: "Le doy todo el crédito al equipo completo, y que Meyer Shank haya obtenido la victoria y el campeonato es algo realmente especial. Ganamos las dos que más importaban y el campeonato. Esta carrera definitivamente no fue fácil y hubo momentos en los que pensé que podría terminar mal, pero el auto realmente volvió a la vida por la noche. Tom [Blomqvist, copiloto] hizo un trabajo increíble al final de la carrera y terminamos en la delantera. ¡No puedo agradecer lo suficiente al equipo y a todo el personal por su arduo trabajo durante la temporada, todos ellos merecen esto!".

Mario Farnbacher (#66 Acura NSX GT3 Evo22 de Gradient Racing) ganador de la carrera GTD: "Después del problema que tuvimos en la clasificación [un problema eléctrico que dejó al equipo en último lugar en la cuadrícula GTD], los chicos desarmaron todo el auto y lo dejaron absolutamente perfecto para hoy, y aquí estamos, [en el carril de la victoria]. Estoy muy orgulloso de los chicos… esto es absolutamente genial. [Esta victoria] significa mucho. Hace diez años fue mi primera carrera en los Estados Unidos, en [Michelin Raceway Road Atlanta]. Gané en ese momento, y ahora, exactamente 10 años después, gané de nuevo. Por lo tanto, hay una conexión realmente especial con esta pista".

Till Bechtolsheimer (#66 Acura NSX GT3 Evo22 de Gradient Racing) ganador de la carrera GTD: "Todo fue confuso, simplemente intenté no vomitar. Fue un día increíble. Kyffin (Simpson, 3.er lugar Pilotos) estuvo excelente todo el día, y los últimos stints de Mario (Farnbacher) fueron de otro mundo. Es tremendamente importante que Gradient haya obtenido su primera victoria en la IMSA".

Datos rápidos

Impulsado por seis victorias esta temporada, incluida la segunda victoria consecutiva de Acura en la Rolex 24 en Daytona, este es el tercer Campeonato de Fabricantes de Acura en cinco temporadas de competencia de prototipos en la principal categoría DPi de la IMSA. Los otros años en los que ganaron títulos fueron 2019 y 2020.

Esta es la segunda Copa de Resistencia Michelin consecutiva de Acura, por los resultados obtenidos en las cuatro carreras de larga distancia programadas: Daytona, Sebring, Watkins Glen y Road Atlanta. En 2021, este título fue obtenido por Wayne Taylor Racing y la corona de resistencia de este año fue para Meyer Shank Racing con un desempate.

El Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2022 fue la temporada final de la categoría principal Daytona Prototype International (DPi), que será reemplazada en 2023 por el nuevo prototipo electrificado Grand Touring Prototype (GTP).

A continuación

Con la carrera de hoy concluyó el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2022. Acura volverá a competir con el prototipo y los títulos GTD en la temporada 2023, que comienza del 26 al 29 de enero con la Rolex 24 en el famoso autódromo Daytona International Speedway.

Los contenidos de redes sociales y enlaces de video de Acura Motorsports de Petit Le Mans en Michelin Raceway Road Atlanta se pueden encontrar en Instagram (www.instagram.com/hondaracing_hpd), Twitter (twitter.com/HondaRacing_HPD) y Facebook (www.facebook.com/HondaRacingHPD). Encuentre contenidos adicionales y videos en formato largo en el canal de Honda Racing/HPD en YouTube (https://www.youtube.com/HondaRacingHPDTV).

