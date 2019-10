Acura completa la temporada de campeonatos en Petit Le Mans

Para ver un enlace de video que resalta la temporada 2019 en la que Acura ganó el campeonato en la carrera de autos deportivos IMSA, visite el sitio https://www.youtube.com/watch?v=e4rGLh28BJMeature=youtu.be o descargue el video en https://app.box.com/s/k3k0h8tooy2zmzcpdup6k7xynsssnkt7

Equipo Penske ARX-05 de Acura

Acura terminó una temporada marcada por victorias en Mid-Ohio, Detroit y Watkins Glen, ganando podios en nueve de las 10 carreras de 2019 y asegurándose oficialmente el Campeonato de Fabricantes al comienzo del evento final de la temporada hoy. Sin embargo, la contienda por los títulos de pilotos y equipos se extendió hasta las últimas vueltas de la prueba de resistencia de 10 horas.

Con el Cadillac No. 31 de Felipe Nasr, Pipo Derani y Eric Curran reclamando la victoria, el ARX-05 No. 6 de Acura pilotado por Dane Cameron, Juan Pablo Montoya y Simon Pagenaud necesitaba terminar en un octavo puesto o más alto para que los pilotos de la temporada completa -Cameron y Montoya- se adjudicaran el campeonato para ellos mismos y para el Equipo Penske de Acura.

Con Montoya ocupando la sexta posición después de la última ronda de paradas en boxes, se izó la bandera de precaución a solo poco menos de los últimos 30 minutos, creando un sprint final hasta la meta entre el grupo de pilotos restantes. Los pilotos de cierre Montoya y Ricky Taylor en el No. 7 de Acura ganaron posiciones en las últimas vueltas, con Taylor llegando tercero en el auto que compartió con Helio Castroneves y Graham Rahal. Montoya le siguió a su compañero de equipo, llegando en cuarto lugar para reclamar su primer campeonato IMSA, un segundo título de prototipo para el copiloto Cameron, y la corona de Equipos para el Equipo Penske de Acura.

Meyer Shank Racing con el NSX GT3 Evo de Acura

Tras una temporada que incluyó una victoria y cuatro segundos puestos en 10 carreras, los compañeros de equipo Mario Farnbacher y Trent Hindman se adjudicaron el título de Pilotos GTD al comienzo de la carrera de hoy, con su equipo Meyer Shank Racing reclamando el Campeonato de Equipos al mismo tiempo.

El NSX GT3 Evo No. 86 de Acura alcanzó la cuarta posición con el piloto titular Justin Marks, que se unió a Farnbacher y Hindman en las carreras de larga distancia de este año. Sin embargo, el radiador de su auto fue perforado por escombros a medida que la carrera se acercaba a la marca de las cinco horas, y la fuga de refrigerante resultante y el sobrecalentamiento llevaron a la retirada del auto.

Sus compañeras de equipo Katherine Legge, Christina Nielsen y Bia Figueiredo mantuvieron su Heinricher/MSR NSX GT3 Evo de Acura en competición durante toda la carrera. Corriendo un triple sprint para cerrar la carrera, Legge estaba en una batalla a tres bandas por el quinto puesto en las últimas vueltas, hasta que un prototipo de adelantamiento la obligó a abandonar el carril de carrera, dejando al Caterpillar No. 57 de Acura en séptimo lugar.

Próximamente

La carrera del sábado concluyó el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar de 2019. Acura volverá a defender sus títulos de prototipo y GTD en la temporada de 2020, que comenzará el próximo 25 de enero con el Rolex 24 en el famoso Daytona International Speedway.

Citas

Dane Cameron (ARX-05 No. 6 del Equipo Penske de Acura) gana el Campeonato de Pilotos DPi de 2019 junto al copiloto Juan Pablo Montoya; Acura gana el Campeonato de Fabricantes DPi y el Equipo Penske de Acura se adjudica el Campeonato de Equipos DPi: "Es un tremendo día. En las últimas dos horas estuvimos demasiado cercanos para sentirnos cómodos, pero hicimos exactamente lo que teníamos que hacer. Por primera vez en todo el año no tuvimos mucho ritmo, pero teníamos un plan y lo hemos ejecutado a la perfección. Felicitaciones a todos en Acura y HPD por su apoyo y por hacer posible esta noche".

Juan Pablo Montoya (ARX-05 No. 6 del Equipo Penske de Acura) gana el Campeonato de Pilotos de Dpi de 2019 junto al copiloto Dane Cameron: "He tenido suerte, he ganado un par de carreras Indianápolis 500, carreras de Fórmula Uno y carreras de NASCAR, así que no puedo quejarme. Entré en este programa el año pasado y poder ganar el campeonato para Acura y el Equipo Penske de Acura es increíble. Todos en el programa hicieron una labor increíble durante toda la temporada. El apoyo de Acura ha sido increíble. Con suerte, podremos seguir superándonos en el futuro".

Trent Hindman (NSX GT3 Evo No. 86 de Acura para Meyer Shank Racing) ganó el Campeonato de Pilotos GTD junto al copiloto Mario Farnbacher, y Meyer Shank Racing también se adjudicó el Campeonato de Equipos GTD: "Es un poco agridulce [retirarse de la carrera]. Tuvimos un auto excelente todo el fin de semana, así como toda la temporada. Por lo tanto, es una pena que no pudiéramos sacar provecho de eso [en la carrera de hoy] y ayudar a nuestros compañeros de equipo a asegurar el Campeonato de Fabricantes. Sin embargo, también ha sido muy dulce. Hemos ganado los campeonatos de pilotos y equipos, y eso es una sensación increíble. Gracias a todos en Acura, HPD, Auto Nation, Sirius/XM, todos los chicos de Meyer Shank Racing, mis copilotos Mario y Justin, y lo más importante, a Mike [Shank] por extenderme esta oportunidad".

Mario Farnbacher (NSX GT3 Evo No. 86 de Acura para Meyer Shank Racing) ganó el Campeonato de Pilotos GTD junto al copiloto Trent Hindman: "Definitivamente es una sensación estupenda [ganar el campeonato] y estoy muy orgulloso de este equipo. Es magnífico poder haber disputado mi primera carrera en Estados Unidos en Road Atlanta, y ganar el campeonato aquí ahora es muy especial. La confianza que Michael Shank, HPD y Acura han depositado en mí es una sensación increíble. Mike siempre quiere el 100 por ciento de nosotros cada vez que competimos, y poder hacerlo por él y darle este campeonato es un gran logro. No podría haber pedido mejores compañeros de equipo este año y recordaré este campeonato para siempre".

Jon Ikeda (vicepresidente y director de marca de Acura) sobre la temporada ganadora de Acura en el campeonato IMSA de 2019: "Empezamos este viaje en 2017. Estar aquí y ganar campeonatos después de sólo tres años es increíble. No tengo palabras suficientes para elogiar a Mike Shank y su equipo Meyer Shank, que han estado con nosotros desde el principio. Roger Penske y su equipo son el estándar de oro de la industria. Nos asociamos con ganadores y hemos recibido un gran apoyo de todos en HPD con sus incansables esfuerzos. Acura es una marca de rendimiento. Estamos aquí para ganar carreras y competir en campeonatos. Y aún no hemos terminado".

FUENTE Acura Motorsports

