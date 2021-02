Acura gana el IMSA Rolex 24 en Daytona

Los cinco contendientes entraron a la última hora de carrera con 30 segundos de diferencia entre ellos. Un "corto repostaje" y solo dos cambios de llantas en la última parada en pits pusieron al Acura de Albuquerque a la cabeza de la carrera, con el prototipo Ganassi de Renger van der Zande a menos de dos segundos detrás. Sin embargo, una llanta rota con solo siete minutos restantes enviaron a van der Zande a pits, con lo que Albuquerque cruzó frente a la bandera de cuadros haciéndose a la primera victoria general de Acura en las 24 horas de Rolex en Daytona.

A bordo del SiriusXM AutoNation Acura ARX-05, el equipo Meyer Shank Racing con Dane Cameron, Olivier Pla, Juan Pablo Montoya y A.J. Allmendinger también tomó la delantera en varias oportunidades a lo largo de la carrera, pero los fuertes vientos que tuvieron que enfrentar durante las últimas horas de competencia los llevó a cruzar la meta en cuarto lugar.

Acura NSX GT3 Evo

Algunos problemas eléctricos y una llanta rota al principio de la carrera entorpecieron el debut de Acura en la categoría GTD de Magnus con el NSX GT3 Evo de Archangel, pilotado por Andy Lally, John Potter, Spencer Pumpelly y Mario Farnbacher, quien por segunda ocasión defiende el título de campeón en GTD. La llanta rota, probablemente resultado de desechos en la pista, dañó la parte inferior de la carrocería, lo que forzó al Acura #44 a una parada en pits no programada en la hora de apertura, y una serie de retrasos durante la noche dejaron al equipo NSX GT3 Evo en el 11.° lugar al finalizar.

Resultados de Acura en las 24 horas de Rolex

1.° general: #10 Wayne Taylor Racing, Acura ARX-05 DPi

Con los pilotos Ricky Taylor , Filipe Albuquerque, Alexander Rossi , Helio Castroneves

Con los pilotos Dane Cameron , Olivier Pla , Juan Pablo Montoya , A.J. Allmendinger

Con los pilotos Andy Lally , John Potter , Spencer Pumpelly , Mario Farnbacher

Campeonato de fabricantes DPi (después de 1 ronda de 10)

Acura 380 Cadillac 355 Mazda 332

Puntos destacados de Acura en las 24 horas de Rolex

La victoria general de hoy en las 24 horas de Rolex se dan casi exactamente 30 años después de que Acura lograra su primer gran triunfo en carreras de rendimiento, después de haber ganado en la categoría Camel Lights en Daytona el 2 y 3 de febrero de 1991.

Acura empezó a competir en IMSA en 1991, poco después de que se fundara la compañía en 1986, y la carrera de Daytona de 1991 fue el primer gran evento de la compañía. Comptech Racing y los pilotos Parker Johnstone , Steve Cameron (tío de Dane Cameron , piloto actual de Acura) y Bob Lesnett , pilotando un Spice Acura SE90P, se hicieron a la victoria ese año, en una categoría que se compara con la división actual LMP2.

, quien también ganó el primer campeonato en 1996. La victoria de hoy es el tercer triunfo de Wayne Taylor Racing en las 24 horas de Rolex, y es el primero desde que WTR se volvió un equipo Acura a finales de 2020.

Declaraciones

Filipe Albuquerque (#10 Konica Minolta Wayne Taylor Racing Acura ARX-05) Ganador de las 24 horas de Rolex en Daytona: "Creo que fue un tremendo espectáculo. Casi podía verle los ojos (a Renger van der Zande) en mis retrovisores, se le veían las ganas de lograr esto. Él iba más rápido que yo, pero una cosa es alcanzar a alguien y otra rebasarlo. Realmente estaba presionando con fuerza. Tuve suerte de que se pinchara. Probablemente esta haya sido la carrera más difícil de mi vida".

Dane Cameron (#60 Meyer Shank Racing ARX-05) terminó 4.°: "En términos generales fue un día bueno. Nuestro objetivo era ponernos en contienda (por la victoria) al final del día, y lo logramos terminando en la vuelta del líder. Los chicos de Meyer Shank Racing hicieron un excelente trabajo preparando el auto y ejecutando las paradas de pits sin inconvenientes. Es posible que esta sea la primera vez en los seis o siete años que he corrido esta carrera en que no he tenido problemas al parar en los pits. Estoy muy satisfecho con el esfuerzo realizado por parte del equipo, después de una corta temporada de descanso y una importante transición al nuevo programa. Hoy nos faltó un poco de velocidad al acercarnos al final de la carrera, pero pudimos competir por una victoria cuando era justo. Desde hoy estaremos sumando buenos puntos (de campeonato) para nuestro trabajo con miras al campeonato, y pasaremos la página para avanzar hacia Sebring".

David Salters (presidente de Honda Performance Development) sobre la victoria de este fin de semana de Acura en las 24 horas de Rolex para la apertura de temporada: "Es un día histórico para Acura, y le agradecemos a IMSA por organizar un evento tan espectacular. Quiero agradecerles a todos nuestros equipos por sus enormes esfuerzos para venir y competir aquí, sin duda uno de los eventos de rendimiento más extenuantes del planeta. Todos vinieron y demostraron lo buenos que son. Todo esto es resultado del trabajo de equipo. Todos en el HPD han sido fundamentales para el desarrollo de la sólida relación que tenemos con nuestros equipos, y creo que los resultados de hoy son muestra de ello. También debo agradecer a todas las personas maravillosas del Team Penske por sus esfuerzos y el éxito de los tres años anteriores. Ellos cimentaron las bases sobre las que nosotros estamos construyendo hoy. De nuevo, todo se trata de un equipo de personas brillantes y trabajadoras, y esto demuestra el legado de alto rendimiento de Acura".

Lo que viene

El WeatherTech SportsCar Championship 2021 ahora se traslada al centro de la Florida para la 69.a versión anual de las 12 horas de Mobil One de Sebring, este 20 de marzo en Sebring, Florida.

Los contenidos de Acura Motorsports para redes sociales y los enlaces a videos de las 24 horas de Rolex en Daytona de este fin de semana están disponibles en Instagram (www.instagram.com/hondaracing_hpd), Twitter (www.twitter.com/HondaRacing_HPD) y Facebook (www.facebook.com/HondaRacingHPD).

