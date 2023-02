Acura gana su tercera Rolex 24 consecutiva en Daytona

Acura logra su primera victoria en la nueva era de carreras de autos deportivos electrificados IMSA GTP

Meyer Shank Racing y Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport repiten la barrida 1-2 de 2022 en el clásico de carreras de resistencia de 24 horas

El Acura ARX-06 gana en el debut de la competencia con un tren de potencia híbrido

DAYTONA BEACH, Florida, 2 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Acura y Meyer Shank Racing, defensores de título de la Rolex 24 en Daytona y campeones de la serie, obtuvieron juntos su segunda victoria consecutiva en la Rolex 24 hoy en el Daytona International Speedway para la apertura de la era de carreras GTP de híbridos del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar.

Acura Motorsports scored its third consecutive Rolex 24 endurance race victory, and first of the new Hybrid electrified era, Sunday at Daytona International Speedway with Meyer Shank Racing's Acura ARX-06.

El evento marcó el exitoso debut en carrera para el prototipo de automóvil deportivo Acura ARX-06 electrificado, la segunda victoria sucesiva en Daytona para el equipo Meyer Shank Racing y la tercera consecutiva en la Rolex 24 para Acura en la que es joya de la corona en Norteamérica para las carreras de autos deportivos de resistencia [consulte la sección Datos rápidos más adelante].

Partiendo en la primera posición, la alineación de pilotos MSR Acura compuesta por Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves y Simon Pagenaud lideró la primera hora y dominó las partes iniciales de la competencia de 24 horas, hasta que una serie de banderas de precaución cerraron el campo durante las últimas ocho horas de carrera.

Sin embargo, las banderas de precaución también le permitieron al Acura ARX-06 de Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport recuperarse de una serie de retrasos menores anteriores, lo que le permitió avanzar hasta el segundo lugar en las últimas horas. Juntos, ambos equipos Acura se disputaron la competencia durante las últimas vueltas para finalmente registrar el segundo 1-2 Acura consecutivo en Daytona.

Acura NSX GT3 Evo22

En la categoría GTD de producción, el Acura NSX GT3 Evo22s de Gradient Racing y Racers Edge Motorsports con WTR perseveraron y se llevaron el cuarto y sexto lugar, respectivamente.

Gradient Racing, con una alineación compuesta por la piloto veterana del Acura NSX Katherine Legge, Mario Farnbacher y Marc Miller, se asoció con la novata Sheena Monk en su debut para el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar en la Rolex 24. El equipo pudo superar un incendio de combustible hacia el final de la carrera que alteró su estrategia, sumado a un enorme esfuerzo para ahorrar combustible en la última parte, que llevó a su Acura NSX GT3 Evo22 #66 a terminar en el cuarto lugar.

En Racers Edge Motorsports con WTR, Ashton Harrison, actual campeón para Acura del Fanatec GT World Challenge America presentado por AWS, se asoció con los pilotos Super Trofeo de Wayne Taylor Racing Danny Formal y Kyle Marcelli, así como con Ryan Briscoe, ganador de la SERIE NTT INDYCAR, para llevarse el sexto lugar y abrir su campaña para la Copa Michelin de Resistencia 2023.

Resultados de la carrera Rolex 24

1. o general : #60 Tom Blomqvist , Colin Braun , Helio Castroneves y Simon Pagenaug, Acura ARX-06 de Meyer Shank Racing

: #60 , , Helio Castroneves y Simon Pagenaug, Acura ARX-06 de Meyer Shank Racing 2. o general : #10 Filipe Albuquerque, Louis Deletraz, Brendon Hartley y Ricky Taylor , Acura ARX-06 de Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport

: #10 Filipe Albuquerque, Louis Deletraz, y , Acura ARX-06 de Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport 4. o GTD : #66 Mario Farnbacher , Katherine Legge , Marc Miller y Sheena Monk , Acura NSX GT3 Evo22 de Gradient Racing

: #66 , , y , Acura NSX GT3 Evo22 de Gradient Racing 6.o GTD: #93 Ryan Briscoe , Danny Formal, Ashton Harrison y Kyle Marcelli , Acura NSX GT3 Evo22 de Racers Edge Motorsports con WTR

Campeonato de Fabricantes DPi Campeonato de Equipos (tras 1 de 9 rondas) 1. Acura 385 1. Meyer Shank Racing 378 2. Cadillac 350 2. Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport 355 3. BMW 328 3. Cadillac Racing con Chip Ganassi 332 4. BMW 312 4. Action Express Racing 304







Copa Michelin de Resistencia para Fabricantes Equipos (tras 1 de 4 carreras de resistencia)

1. Acura 15 1. Meyer Shank Racing 13 2. Cadillac 12 2. Wayne Taylor Racing con Andretti 10 3. Porsche 8 3. Action Express 10 4. BMW 7 4. Cadillac Racing con Chip Ganassi 8

Datos rápidos

Acura ha ganado las últimas tres Rolex 24 horas consecutivas en Daytona y Meyer Shank Racing defendió con éxito su victoria de la carrera de 2022.

Meyer Shank Racing defendió con éxito su título el repetir la victoria el día de hoy. En la carrera final del año pasado para la era Daytona Prototype Interntional (DPi), el MSR Acura ARX-05 ganador fue pilotado por Tom Blomqvist , Oliver Jarvis , Helio Castroneves y Simon Pagenaud.

, , Helio Castroneves y Simon Pagenaud. La alineación de Wayne Taylor Racing de Filipe Albuquerque, Ricky Taylor , Helio Castroneves y Alexander Rossi obtuvo la victoria en la competencia de 24 horas en 2021, 20 años después del primer triunfo de Acura en la clase Daytona en 1991.

, Helio Castroneves y obtuvo la victoria en la competencia de 24 horas en 2021, 20 años después del primer triunfo de Acura en la clase Daytona en 1991. Esta fue la novena participación de Acura en la Rolex 24 como fabricante de prototipos (1991-93, 2018-23). Además de las victorias generales en 2021 y 2022 (y en 2016 bajo el cartel HPD/Honda), Acura ganó la categoría Camel Lights en Daytona en 1991 y nuevamente en 1992.

Declaraciones

Tom Blomqvist (Acura ARX-06 #60 de Meyer Shank Racing), ganador de la carrera Rolex 24, segunda victoria consecutiva para Meyer Shank Racig en la Rolex y tercera consecutiva para Acura: "Esto es un trabajo de equipo. Lo que es sorprendente aquí en MSR es que todos pueden lograr y alcanzar su potencial, y eso es realmente importante. Lo que Mike [Shank] y Jim [Meyer] han hecho para crear una buena atmósfera dentro del equipo es un libro abierto y creo que permite que todos trabajen al máximo de sus capacidades. En mi caso en particular, me siento seguro porque ponen mucha confianza y fe en mí y estoy muy agradecido por eso. El año pasado estuve en la tribuna observando al final y este año me sentí mucho mejor por estar en el auto, ya que tenía el control de nuestro propio destino. La sensación que tuve cuando salí del Le Mans Chicane en la última vuelta y, por supuesto, ver las sonrisas en las caras de todos, es increíble".

Ricky Taylor (Acura ARX-06 #10 de Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport), terminó en segundo lugar: "En primer lugar, fue un trabajo increíble de Acura y HPD por darnos dos autos para luchar por la victoria. No creo que pueda sobreestimarse lo asombroso que es ese logro al tener en cuenta a otros de la talla de Porsche y BMW y las dificultades que tuvieron. Nuestros autos funcionaron de manera impecable. Para nuestro equipo, este logro de los dos primeros lugares consecutivos realmente no tiene precedentes, especialmente si se tiene en cuenta que persiste a través de diferentes fabricantes y especificaciones de autos. Esta es la novena vez que logramos los dos primeros lugares desde 2013, y creo que ningún otro equipo del mundo ostenta ese tipo de consistencia en carreras de 24 horas. Por último, mis compañeros de equipo pilotaron como campeones. Fue inspirador ver a Filipe al final arrasando por el campo como lo hizo. Siempre lo da todo y no se guarda nada. Lamentablemente, no tuvimos el ritmo para lograr la victoria y terminamos en segundo lugar".

Sheena Monk (Acura NSX GT3 Evo22 #66 de Gradient Racing), terminó en cuarto lugar en su debut en la GTD: "Obviamente, estoy extasiada por haber terminado cuarta en mi primera carrera IMSA GTD. Pero, a partir del lunes por la mañana, será 'regresar a la mesa de dibujo' para tratar de seguir mejorando. Estoy muy ansiosa por lo que sigue para el resto de esta temporada. Mis objetivos siguen siendo los mismos: tratar de terminar en el podio en cada carrera y ser la mejor piloto 'bronce' [clasificada]. El comienzo fue abrumador, pero tuve un papel muy consciente: sostener un ritmo sólido y mantener el auto seguro. Estoy muy feliz con mi trabajo. Ahora estoy creciendo y aprendiendo, y estoy increíblemente agradecida por estar junto a un grupo de personas experimentadas para eso".

Ashton Harrison (Acura NSX GT3 Evo22 #93 de Racers Edge Motorsports), terminó sexto en la GTD: "Se siente bastante bien. Creamos todo un espectáculo en Acura con los dos GT3 NSX junto a la clase GTP. Estoy muy entusiasmado por la marca. Me tiene triste la forma como terminó el nuestro [retrasado por un problema mecánico en las últimas vueltas], pero hicimos un excelente trabajo, el equipo lo hizo muy bien para nuestra primera Rolex 24. Es hora de regresar al trabajo y, con suerte, terminar en el podio o ganar. Estoy muy orgulloso de [los copilotos] Kyle [Marcelli] y Danny [Formal], y Ryan [Briscoe] se acomodó como si llevara pilotando este NSX por años. La pasamos genial y realmente disfruté el desafío con mi amigo Mario allá afuera. Estamos ansiosos por [la próxima carrera en] Sebring.

David Salters (presidente de Honda Performance Development) acerca de la victoria de Acura y Meyer Shank Racing en la Rolex 24: "Haber ganado hoy es increíble, para ser honesto. Este programa involucra a muchas personas, todas ellas trabajan en realidad muy duro para hacer esto. Así que el verdadero privilegio es trabajar con esas personas y lograr días como el de hoy. Y eso no sucede todo el tiempo. Así que cuando da sus frutos, todo es más especial. En estos dos años [los que tomó diseñar, construir y desarrollar el Acura ARX-06], creo que es lo mejor en lo que he estado involucrado. Muy bien hecho todos en Acura Motorsports, Honda Performance Development, ORECA, Meyer Shank Racing y Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport. Si este fin de semana no fue una demostración de 'desempeño diseñado con precisión', no sé entonces qué puede serlo. Este juego no es ciencia de cohetes, se trata de contar con las personas correctas, en los lugares correctos, y dejarlas hacer su trabajo. Así que, ¿vale la pena? Absolutamente sí. Y es gracias las personas que puedes compartirlo".

Próximamente

El IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2023 ahora se traslada al centro de Florida para la 71.a Doce Horas Mobil-1 de Sebring anual el sábado 18 de marzo en Sebring, Florida.

Los contenidos de redes sociales y los enlaces de video de Acura Motorsports de la Rolex 24 en Daytona se pueden encontrar en Instagram (www.instagram.com/hondaracing_hpd), Twitter (twitter.com/HondaRacing_HPD) y Facebook (www.facebook.com/HondaRacingHPD). Encuentre contenidos adicionales y videos en formato largo en el canal de Honda Racing/HPD en YouTube (https://www.youtube.com/HondaRacingHPDTV).

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1993695/RD_IMSA_12_22_TEST_0067.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/592658/Acura_Logo.jpg

FUENTE Acura Motorsports

SOURCE Acura Motorsports