La nueva generación de Acura Integra es reconocida por su diseño deportivo, su emocionante experiencia de conducción y sus características premium

Desde su lanzamiento, Integra se ha convertido rápidamente en el modelo más vendido en su segmento

CIUDAD DE MEXICO, 12 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El nuevo Acura Integra 2023 cumplió con las más altas expectativas al ganar el prestigioso premio North American Car of the Year 2023, por su diseño deportivo, atractiva experiencia de manejo y características premium. Acura Integra, la nueva puerta de entrada al performance de la marca, complementa el regreso a la filosofía Precision Crafted Performance para convertirse rápidamente en el modelo más vendido del segmento de los compactos deportivos premium y cuenta con el mayor porcentaje de compradores menores de 35 años de su clase.

Acura Integra gana Auto del Año 2023

Esta es la segunda vez que Acura recibe el premio Auto o Camioneta del Año en Norteamérica. Acura MDX 2001 también fue galardonada con el premio North American Truck of the Year.

"Relanzar un modelo icónico como lo es Integra, con tanta expectativa y reconocimiento de la industria ha sido increíble", dijo Emile Korkor, vicepresidente adjunto de Ventas Nacionales de Acura. "Estamos especialmente orgullosos del equipo de desarrollo de Integra en Japón y de nuestros asociados de producción en la planta en Marysville, Ohio, donde se fabrica el Integra 2023".

Los premios North American Car, Utility and Truck of the Year, reconocen la excelencia en innovación, diseño, seguridad, rendimiento, tecnología, satisfacción del conductor y valor. Desde 1994, los vehículos son evaluados por 50 periodistas profesionales de Estados Unidos y Canadá que trabajan para revistas independientes, televisión, radio, periódicos y sitios web de la industria automotriz.

Diseñado para una nueva generación de entusiastas de la conducción, Acura Integra 2023 cuenta con el premiado motor turboalimentado de alto rendimiento, una estructura de carrocería ultrarrígida y un chasis deportivo, para una experiencia de conducción emocionante. Perfecto para estilos de vida jóvenes y activos, Integra es el único liftback de 5 puertas en su clase, que ofrece un área de carga amplia y flexible y espacio superior para las piernas en los asientos traseros, con un elegante diseño coupé y una imagen deportiva. Incorpora de serie un gran número de nuevas tecnologías de seguridad, asistencia al conductor y conectividad. Integra también ha obtenido la máxima calificación de seguridad del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Integra 2023 es el primer Integra fabricado en Estados Unidos, con producción en Marysville, Ohio, en la misma línea que el Acura TLX. El motor turbo de 1.5 litros se fabrica exclusivamente en la planta de motores de Anna, en Ohio.

La gama Integra se complementará con la llegada de un Integra Type S de alto rendimiento. El Integra Type S 2024 contará con motor turboalimentado VTEC de 2.0 litros de altas revoluciones que producirá más de 300 hp.

Acerca de Acura

Acura es una marca líder en automóviles de lujo que entrega "Precision Crafted Performance", una aproximación original a la tecnología y diseño que crea una nueva experiencia de manejo.

La gama de vehículos Acura en México está conformada por el nuevo Integra, un liftback de 5 puertas de alto rendimiento que marca el regreso del icónico nombre a la línea de Acura, el sedán de lujo TLX, la recientemente actualizada RDX, una SUV de lujo para 5 pasajeros, la totalmente nueva Acura MDX de siete pasajeros, históricamente la SUV de lujo de tres filas más vendida en los Estados Unidos, y los dos modelos que ofrecen el máximo nivel de performance de Acura: el sedán TLX Type S, y la SUV para siete pasajeros MDX Type S, el buque insignia de Acura en su versión más deportiva.

FUENTE Honda de México

